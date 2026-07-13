Joven colombiano murió baleado durante un operativo de ICE en Maine, Estados Unidos: senador dice que ni siquiera lo estaban buscando a él

Agentes de policía trabajan en el lugar de un tiroteo en el que estuvo involucrado el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) en Biddeford, Maine, Estados Unidos, el 13 de julio de 2026. REUTERS/CJ Gunther

La investigación por la muerte de un colombiano de 26 años durante un operativo del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en Maine tomó un nuevo rumbo luego de que autoridades estatales revelaran que la víctima presuntamente no era la persona que buscaban detener. El caso, ocurrido en Biddeford, continúa generando cuestionamientos sobre la actuación de los agentes federales y las circunstancias que terminaron en el tiroteo.

El senador independiente de Maine, Angus King, informó que recibió una actualización del secretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Markwayne Mullin, quien inicialmente le había señalado que el fallecido era objetivo de una orden migratoria. Sin embargo, horas después, el funcionario cambió esa versión y confirmó que el hombre asesinado no era la persona sobre la que pesaba la orden de arresto.

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El tiroteo ocurrió en Biddeford, Maine, durante un operativo en el que participaron agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos-crédito REUTERS/Ken Cedeno

La representante demócrata Chellie Pingree también aseguró haber recibido información en el mismo sentido. “La persona a la que disparó el agente del ICE no era la persona que tenían la orden de detener”, afirmó la congresista en un video publicado en sus redes sociales. La víctima fue identificada por organizaciones defensoras de los derechos de los inmigrantes como un ciudadano colombiano de 26 años que contaba con autorización para trabajar legalmente en Estados Unidos y tenía un número de Seguro Social. La Coalición por los Derechos de los Inmigrantes de Maine (MIRC) señaló que el joven hacía parte de su comunidad y pidió que se garantice una investigación transparente.

Nuevos testimonios también aportaron detalles sobre lo ocurrido durante la mañana del lunes 13 de julio. Daniel Boucher, un residente de 71 años que vive cerca del lugar donde ocurrió el tiroteo, aseguró que escuchó los disparos alrededor de las 7:30 de la mañana y observó un choque entre vehículos antes de que los agentes intervinieran.

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Según el relato entregado por el testigo a NBC News, vio a un agente abrir la puerta de uno de los automóviles y sacar a un hombre que tenía una herida en la cabeza. Boucher afirmó que alcanzó a escuchar al ciudadano decir: “Intenté detenerme”. “Nadie debería tener que ver lo que yo vi”, expresó el vecino al recordar la escena. Mientras avanzan las investigaciones, las autoridades mantienen versiones diferentes sobre el desarrollo del operativo. La Fiscalía General de Maine indicó que, de acuerdo con las primeras declaraciones recopiladas, un agente del ICE realizaba una operación relacionada con una orden de deportación cuando el conductor habría intentado huir en dirección al funcionario federal, situación que habría provocado los disparos.

La oficina del Inspector General del Departamento de Seguridad Nacional asumió la investigación del caso con apoyo del FBI-crédito REUTERS/Jessica Rinaldi/File Photo

Por su parte, el ICE explicó que sus agentes realizaban vigilancia en una residencia vinculada a una persona con una orden definitiva de deportación. Según la fiscalía general de Maine, cuando intentaron detener un vehículo que salía del lugar, el conductor habría intentado escapar y un funcionario disparó al considerar que existía un riesgo para su seguridad. El agente que accionó su arma será suspendido mientras se adelantan las investigaciones, de acuerdo con la información entregada por la Fiscalía de Maine. Además, la oficina del Inspector General del Departamento de Seguridad Nacional asumió el caso con apoyo del FBI, según informó la senadora republicana Susan Collins.

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Uno de los puntos que genera preocupación entre los funcionarios es la ausencia de cámaras corporales durante el procedimiento. Angus King señaló que los agentes involucrados no contaban con este sistema de registro, una situación que, según dijo, dificulta la reconstrucción completa de los hechos. La gobernadora de Maine, Janet Mills, manifestó que fue informada sobre el tiroteo y aseguró que las autoridades estatales estaban colaborando con las investigaciones. Posteriormente, luego de conocer que la víctima no habría sido el objetivo inicial del operativo, calificó la situación como más preocupante.

“Este suceso hace que esta tragedia sea aún más perturbadora e indignante, y pone de manifiesto la manera imprudente y desorganizada en que se llevan a cabo las operaciones de control migratorio en Maine y en todo el país. Esto tiene que acabar”, escribió Mills.

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Las protestas se dan tras la investigación por la muerte de un colombiano de 26 años durante un operativo del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE)-crédito @sarrah_bellus/X

Mientras se esclarecen las responsabilidades, organizaciones de apoyo a migrantes continúan acompañando a la familia del colombiano fallecido y se registran múltiples protestas en la ciudad pidiendo el retiro del ICE y exigiendo explicaciones ante el hecho. Project Relief Maine aseguró que está en contacto con sus allegados y pidió respeto durante el proceso de duelo. El caso mantiene abierta una discusión nacional sobre los procedimientos del ICE y el uso de la fuerza durante operativos migratorios.