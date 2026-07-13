Colombia

Joven colombiano murió baleado durante un operativo de ICE en Maine, Estados Unidos: senador dice que ni siquiera lo estaban buscando a él

La investigación sumó versiones encontradas tras una actualización entregada por funcionarios estadounidenses, mientras avanzan las pesquisas para establecer cómo ocurrió el operativo que terminó con la muerte del joven colombiano de 26 años

Guardar
Google icon
Agentes de policía trabajan en el lugar de un tiroteo en el que estuvo involucrado el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) en Biddeford, Maine, Estados Unidos, el 13 de julio de 2026. REUTERS/CJ Gunther
Agentes de policía trabajan en el lugar de un tiroteo en el que estuvo involucrado el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) en Biddeford, Maine, Estados Unidos, el 13 de julio de 2026. REUTERS/CJ Gunther

La investigación por la muerte de un colombiano de 26 años durante un operativo del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en Maine tomó un nuevo rumbo luego de que autoridades estatales revelaran que la víctima presuntamente no era la persona que buscaban detener. El caso, ocurrido en Biddeford, continúa generando cuestionamientos sobre la actuación de los agentes federales y las circunstancias que terminaron en el tiroteo.

El senador independiente de Maine, Angus King, informó que recibió una actualización del secretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Markwayne Mullin, quien inicialmente le había señalado que el fallecido era objetivo de una orden migratoria. Sin embargo, horas después, el funcionario cambió esa versión y confirmó que el hombre asesinado no era la persona sobre la que pesaba la orden de arresto.

PUBLICIDAD

El tiroteo ocurrió en Biddeford, Maine, durante un operativo en el que participaron agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos-crédito REUTERS/Ken Cedeno
El tiroteo ocurrió en Biddeford, Maine, durante un operativo en el que participaron agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos-crédito REUTERS/Ken Cedeno

La representante demócrata Chellie Pingree también aseguró haber recibido información en el mismo sentido. “La persona a la que disparó el agente del ICE no era la persona que tenían la orden de detener”, afirmó la congresista en un video publicado en sus redes sociales. La víctima fue identificada por organizaciones defensoras de los derechos de los inmigrantes como un ciudadano colombiano de 26 años que contaba con autorización para trabajar legalmente en Estados Unidos y tenía un número de Seguro Social. La Coalición por los Derechos de los Inmigrantes de Maine (MIRC) señaló que el joven hacía parte de su comunidad y pidió que se garantice una investigación transparente.

Nuevos testimonios también aportaron detalles sobre lo ocurrido durante la mañana del lunes 13 de julio. Daniel Boucher, un residente de 71 años que vive cerca del lugar donde ocurrió el tiroteo, aseguró que escuchó los disparos alrededor de las 7:30 de la mañana y observó un choque entre vehículos antes de que los agentes intervinieran.

PUBLICIDAD

Según el relato entregado por el testigo a NBC News, vio a un agente abrir la puerta de uno de los automóviles y sacar a un hombre que tenía una herida en la cabeza. Boucher afirmó que alcanzó a escuchar al ciudadano decir: “Intenté detenerme”. “Nadie debería tener que ver lo que yo vi”, expresó el vecino al recordar la escena. Mientras avanzan las investigaciones, las autoridades mantienen versiones diferentes sobre el desarrollo del operativo. La Fiscalía General de Maine indicó que, de acuerdo con las primeras declaraciones recopiladas, un agente del ICE realizaba una operación relacionada con una orden de deportación cuando el conductor habría intentado huir en dirección al funcionario federal, situación que habría provocado los disparos.

La oficina del Inspector General del Departamento de Seguridad Nacional asumió la investigación del caso con apoyo del FBI-crédito REUTERS/Jessica Rinaldi/File Photo
La oficina del Inspector General del Departamento de Seguridad Nacional asumió la investigación del caso con apoyo del FBI-crédito REUTERS/Jessica Rinaldi/File Photo

Por su parte, el ICE explicó que sus agentes realizaban vigilancia en una residencia vinculada a una persona con una orden definitiva de deportación. Según la fiscalía general de Maine, cuando intentaron detener un vehículo que salía del lugar, el conductor habría intentado escapar y un funcionario disparó al considerar que existía un riesgo para su seguridad. El agente que accionó su arma será suspendido mientras se adelantan las investigaciones, de acuerdo con la información entregada por la Fiscalía de Maine. Además, la oficina del Inspector General del Departamento de Seguridad Nacional asumió el caso con apoyo del FBI, según informó la senadora republicana Susan Collins.

Uno de los puntos que genera preocupación entre los funcionarios es la ausencia de cámaras corporales durante el procedimiento. Angus King señaló que los agentes involucrados no contaban con este sistema de registro, una situación que, según dijo, dificulta la reconstrucción completa de los hechos. La gobernadora de Maine, Janet Mills, manifestó que fue informada sobre el tiroteo y aseguró que las autoridades estatales estaban colaborando con las investigaciones. Posteriormente, luego de conocer que la víctima no habría sido el objetivo inicial del operativo, calificó la situación como más preocupante.

“Este suceso hace que esta tragedia sea aún más perturbadora e indignante, y pone de manifiesto la manera imprudente y desorganizada en que se llevan a cabo las operaciones de control migratorio en Maine y en todo el país. Esto tiene que acabar”, escribió Mills.

Las protestas se dan tras la investigación por la muerte de un colombiano de 26 años durante un operativo del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE)-crédito @sarrah_bellus/X

Mientras se esclarecen las responsabilidades, organizaciones de apoyo a migrantes continúan acompañando a la familia del colombiano fallecido y se registran múltiples protestas en la ciudad pidiendo el retiro del ICE y exigiendo explicaciones ante el hecho. Project Relief Maine aseguró que está en contacto con sus allegados y pidió respeto durante el proceso de duelo. El caso mantiene abierta una discusión nacional sobre los procedimientos del ICE y el uso de la fuerza durante operativos migratorios.

Temas Relacionados

Colombiano asesinadoICEEstados UnidosFBIColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Gustavo Petro prohibió posesión de Abelardo de la Espriella en una base militar e Isabel Zuleta lo respaldó: “El presidente electo todavía no puede dar órdenes”

La senadora del Pacto Histórico reiteró la necesidad de respetar los límites constitucionales y advirtió a los miembros de la fuerza pública sobre las posibles consecuencias de obedecer órdenes del presidente electo antes de la posesión

Gustavo Petro prohibió posesión de Abelardo de la Espriella en una base militar e Isabel Zuleta lo respaldó: “El presidente electo todavía no puede dar órdenes”

Culotauro salió del país por amenazas y mensaje de Inti Asprilla abrió el debate sobre el humor político: “Gracias por habérsela jugado”

El exsenador recordó el impacto que tuvo el programa ‘Por la ventana’ y destacó el papel de la risa como una herramienta para enfrentar momentos de frustración política y social

Culotauro salió del país por amenazas y mensaje de Inti Asprilla abrió el debate sobre el humor político: “Gracias por habérsela jugado”

Qué hacer con los dólares ahora que el precio alcanzó mínimos históricos en Colombia: expertos explican si es hora de comprar o vender

La estrategia clave pasa por analizar los objetivos financieros y aprovechar posibles ahorros sin comprometer fondos de largo plazo ni asumir riesgos innecesarios

Qué hacer con los dólares ahora que el precio alcanzó mínimos históricos en Colombia: expertos explican si es hora de comprar o vender

Esta será la posición de la Selección Colombia en el ranking FIFA, tras su eliminación del Mundial 2026

El equipo dirigido por Néstor Lorenzo finalizó el torneo con 1.739,89 puntos, lo que ubica a la ‘Tricolor’ por fuera de las mejores 10 selecciones del mundo en el ranking FIFA

Esta será la posición de la Selección Colombia en el ranking FIFA, tras su eliminación del Mundial 2026

Pasajera denunció a taxista que le cobró $100.000 de la terminal de transporte al norte de Bogotá: qué puede hacer para que no le pase a usted

El caso quedó registrado en un video que circuló en redes sociales y abrió nuevamente la conversación sobre los mecanismos que tienen los usuarios para verificar tarifas y reportar posibles irregularidades en el transporte individual

Pasajera denunció a taxista que le cobró $100.000 de la terminal de transporte al norte de Bogotá: qué puede hacer para que no le pase a usted
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Agentes del CTI secuestrados en Arauca piden al presidente Gustavo Petro un intercambio humanitario: el ELN entregó pruebas de supervivencia

Agentes del CTI secuestrados en Arauca piden al presidente Gustavo Petro un intercambio humanitario: el ELN entregó pruebas de supervivencia

Defensoría pidió a De la Espriella y al Congreso entrante garantizar derechos de víctimas en Colombia, tras firma del Acuerdo de Paz

Cuatro uniformados heridos en Arenal, Bolívar, luego de ataque con drones cargados de explosivos a estación de Policía

Más de 1.100 niños siguen sin clases en el Catatumbo por riesgo de minas antipersona

Atacan con drones explosivos el aeropuerto de Tibú: Aerocivil confirmó tres personas heridas

ENTRETENIMIENTO

Shakira sigue conquistando el mundo con ‘Dai Dai’: por segunda semana consecutiva rompió récords en plataformas digitales

Shakira sigue conquistando el mundo con ‘Dai Dai’: por segunda semana consecutiva rompió récords en plataformas digitales

Juan David Tejada publicó actividad especial junto a su hijo, lejos de la polémica con Aida Victoria Merlano: “Enseñarle lo que me apasiona”

Isabella Ladera causó polémica con reclamo a su ex, Isander Pérez, por publicación con su hija Mía: “Qué dijimos”

Isabella Ladera sorprendió a sus seguidores por anuncio de lo que va a hacer con su placenta tras tener a su primer hijo: “Me la voy a tomar”

Actor de ‘La reina del Flow’ se casó en España: imágenes de la ceremonia que se realizó con la mayor discreción

Deportes

El periodista deportivo Jorge Bermúdez se fue de frente contra James Rodríguez tras la eliminación de Colombia del Mundial: “No debe volver a la selección”

El periodista deportivo Jorge Bermúdez se fue de frente contra James Rodríguez tras la eliminación de Colombia del Mundial: “No debe volver a la selección”

Esta será la posición de la Selección Colombia en el ranking FIFA, tras su eliminación del Mundial 2026

Jhon Lucumi no seguiría en el Bologna: el colombiano llegaría a la Juventus, el AC Milan o equipos de la Premier League

Arturo Vidal sorprendió con su presencia en la sede de Santa Fe: esta fue la razón de la visita del futbolista chileno a Bogotá

Franco Armani es nuevo jugador de Atlético Nacional, así lo confirmó el arquero en medio de su despedida de River Plate