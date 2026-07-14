Colombia

Dos personas desaparecidas y miles de familias afectadas: este es el balance de la emergencia por las lluvias que afectan a cuatro departamentos en Colombia

La emergencia obligó a activar planes de asistencia humanitaria y acciones de recuperación en varias zonas donde las comunidades enfrentan afectaciones por inundaciones, pérdida de conectividad y daños materiales

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Las inundaciones generaron afectaciones en viviendas, vías y comunidades rurales de Casanare-crédito @COL_EJERCITO/X
Las inundaciones generaron afectaciones en viviendas, vías y comunidades rurales de Casanare-crédito @COL_EJERCITO/X

Las lluvias que golpean el piedemonte llanero dejaron una nueva alerta en varias regiones del país, luego de que las autoridades reportaran miles de familias afectadas, viviendas con daños y dos personas desaparecidas en medio de las emergencias registradas en Arauca, Boyacá, Casanare y Norte de Santander.

El panorama más complejo se concentra en 24 municipios donde las crecientes de los ríos y los fuertes aguaceros provocaron inundaciones, afectaciones en la infraestructura y dificultades de acceso para comunidades que quedaron aisladas por el deterioro de las vías y los daños en puentes. De acuerdo con el balance entregado por la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), 16.769 familias resultaron afectadas por la temporada de lluvias, mientras que 298 viviendas presentan daños. Las autoridades mantienen activos los protocolos de atención para responder a las necesidades de los habitantes damnificados.

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El departamento de Casanare vive una emergencia invernal tras intensas lluvias que desbordaron ríos y aislaron comunidades en zonas rurales y urbanas - crédito @FuerzaAereaCol/ X
El departamento de Casanare vive una emergencia invernal tras intensas lluvias que desbordaron ríos y aislaron comunidades en zonas rurales y urbanas - crédito @FuerzaAereaCol/ X

La emergencia obligó a desplegar equipos de apoyo en las zonas más golpeadas. Entre las acciones anunciadas se encuentra la entrega de Asistencia Humanitaria de Emergencia (AHE), la recuperación de servicios básicos y la atención a sectores productivos que también resultaron afectados por las condiciones climáticas.

Uno de los principales retos está relacionado con la movilidad. Las lluvias ocasionaron daños en corredores estratégicos y afectaciones en seis puentes, por lo que se definieron trabajos de reparación para recuperar la conexión entre las comunidades y facilitar el ingreso de ayudas. En Casanare, los organismos de atención tuvieron que recurrir a estrategias especiales para llegar a sectores de difícil acceso. Soldados del Grupo de Caballería Liviano Montado N.° 16 Guías del Casanare, pertenecientes a la Brigada 16, realizan patrullajes a caballo con el objetivo de verificar las condiciones de las poblaciones afectadas y acompañar a las familias que permanecen en zonas complicadas por las inundaciones.

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Las imágenes que dejan las emergencias muestran viviendas cubiertas por el agua, caminos bloqueados y comunidades que han tenido que modificar su rutina mientras esperan la recuperación de sus territorios. En algunos sectores, la afectación a la infraestructura ha limitado el transporte de alimentos, la atención médica y el traslado de los habitantes.

Ola invernal golpea Casanare, miles de familias damnificadas y emergencia en varios municipios - crédito @ReneColombia2 / X
Ola invernal golpea Casanare, miles de familias damnificadas y emergencia en varios municipios - crédito @ReneColombia2 / X

La UNGRD informó que, junto con las autoridades departamentales y municipales, continúa evaluando las necesidades de cada zona para definir el envío de recursos y ayudas. Los planes de contingencia fueron activados con el propósito de atender las consecuencias inmediatas y avanzar en la recuperación de los lugares afectados.

Arauca, Boyacá y Casanare aparecen como los departamentos con mayores impactos registrados hasta ahora. En estas regiones, las lluvias han generado una combinación de inundaciones, daños materiales y dificultades para cientos de familias que dependen de la respuesta institucional para superar la emergencia.

Además de la atención humanitaria, las autoridades trabajan en la recuperación del sector agropecuario, uno de los más afectados por las crecientes y el exceso de agua. La pérdida de cultivos, las afectaciones a terrenos productivos y las dificultades para transportar productos hacen parte de los problemas que deberán ser atendidos durante la fase de recuperación.

Casanare hace parte de la principal zona arrocera del país y solo en el primer semestre de 2025 registró 216.847 hectáreas sembrada - crédito Fedearroz
Casanare hace parte de la principal zona arrocera del país y solo en el primer semestre de 2025 registró 216.847 hectáreas sembrada - crédito Fedearroz

Mientras avanzan las labores de respuesta, los organismos de emergencia mantienen el monitoreo permanente sobre los niveles de los ríos, las condiciones de los terrenos y la evolución del clima en los departamentos afectados. La prioridad de las autoridades es anticiparse a nuevos escenarios de riesgo, reforzar las acciones preventivas y garantizar una atención oportuna para las comunidades que permanecen en situación vulnerable.

La temporada de lluvias deja, por ahora, un balance que evidencia la magnitud de la emergencia en el oriente del país: miles de familias afectadas, viviendas con daños, vías comprometidas y comunidades que esperan la recuperación de sus territorios. Aunque las ayudas ya comenzaron a desplegarse, las autoridades advierten que el restablecimiento de la normalidad requerirá tiempo y un trabajo articulado entre entidades nacionales, departamentales y locales.

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