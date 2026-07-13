Hallaron muerta en México a Mónica Núñez, joven colombiana que había sido reportada como desparecida: cómo falleció

La mujer desapareció el domingo 5 de julio cerca a la ciudad de México - crédito Linda Prada / Facebook

El hallazgo del cuerpo de Mónica Núñez, una mujer de 38 años oriunda de Medellín, cerró con dolor la búsqueda iniciada por sus familiares tras su desaparición en México el pasado 5 de julio.

La confirmación llegó después de que su familia recibiera la noticia del accidente en la Autopista México-Querétaro, kilómetro 83, dentro del municipio de Tepeji del Río, donde Mónica perdió la vida junto a otro ocupante del vehículo. Además, dos personas resultaron gravemente heridas y una mascota, que viajaba con ella, continúa desaparecida, según informó El Colombiano.

El accidente involucró a un automóvil Nissan Tsuru que, por razones bajo investigación, se impactó de forma violenta contra una barra metálica de contención. La estructura atravesó el vehículo y causó daños severos a la cabina, dejando saldo fatal e incertidumbre sobre el destino de una perrita negra llamada ‘Lulú’, que acompañaba a la pasajera colombiana.

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La confirmación del fallecimiento de Mónica Núñez llegó tras varios días de angustiosa búsqueda por parte de sus familiares en Colombia y México - crédito Perdidos En La Frontera﻿ / Facebook

Las primeras acciones de los servicios de emergencia permitieron rescatar con vida a dos de los ocupantes, quienes fueron trasladados con lesiones graves al Hospital General de Jilotepec. Un hombre y una mujer fallecieron en el lugar y, según confirmaron allegados, la joven víctima era Mónica, quien había emigrado al país hacía poco más de un año con la esperanza de mejores oportunidades laborales.

La desaparición de ‘Lulú’ añadió angustia al duelo. La perrita, criolla y de color negro con collar rosado, no fue localizada en el lugar del accidente. Familiares y amigos han hecho llamados públicos para intentar dar con su paradero, aunque por el estado en que quedó el vehículo se presume que también habría perdido la vida.

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La desaparición y el accidente

El domingo 5 de julio, en que se produjo el accidente, los familiares de Mónica ya habían iniciado gestiones de búsqueda, pues la última comunicación conocida ocurrió durante la madrugada de esa jornada.

El vehículo en el que se transportaba Núñez perdió el control y se estrelló contra la barrera de protección - crédito elpregonmx / Instagram

Su hija, que reside en Colombia, relató que la noche anterior Mónica asistió a una reunión en la alcaldía Magdalena Contreras y luego solicitó un taxi de aplicación para regresar a casa acompañada de su mascota. La geolocalización del teléfono celular de la mujer registró su última ubicación en San Isidro, Cuautitlán Izcalli, pero desde ese momento se perdió todo contacto.

A través de una videollamada efectuada cerca de las 4:00 a. m., Mónica mostró que viajaba con su perrita y varios hombres, presuntamente compañeros de trabajo. Poco después, publicó imágenes en sus redes sociales en las que también aparecía en el interior del vehículo.

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La mujer vestía jeans y sudadera negra, tenía cabello rubio con rayos y era de complexión delgada. Entre sus señas particulares figuraban varios tatuajes y un piercing en la fosa nasal derecha. Las autoridades mexicanas y colombianas activaron protocolos de búsqueda y emitieron fichas oficiales, pero fue una amiga quien finalmente reconoció el cuerpo, luego de que la familia no recibiera apoyo durante el proceso inicial.

Su familia pide ayuda para pagar los gastos de repatriación del cuerpo - crédito Familia Núñez

Mónica Núñez, trabajaba en una oficina de préstamos en México, había llegado al país con la intención de construir un futuro distinto. Los trámites de repatriación requieren una suma aproximada de 30 millones de pesos colombianos. Por este motivo, sus allegados solicitaron ayuda a la ciudadanía y a las autoridades para poder trasladar el cuerpo y darle sepultura en su ciudad natal.

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Investigación en curso y reclamo familiar

Los organismos de seguridad de México y Colombia avanzan en la investigación para establecer la dinámica precisa del accidente. El hecho de que la familia no se enterara por medios oficiales, generó cuestionamientos sobre los protocolos de atención a extranjeros en situaciones de emergencia.

La familia de Mónica insistió en que se esclarezcan las circunstancias y se investigue a todas las personas con las que tuvo contacto en las horas previas al accidente. La última comunicación y las imágenes compartidas en redes sociales podrían ser clave para entender el recorrido de la joven antes del siniestro.