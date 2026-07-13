Colombia

Gustavo Petro dijo que hizo uno de los mejores gobiernos de la historia y le llovieron las críticas: “Feliz de haberle entregado el país al narcotráfico”

Figuras como María Fernanda Cabal y Daniel Briceño cuestionaron las declaraciones del presidente saliente Gustavo Petro, hechas a través de su cuenta oficial de X

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Gustavo Petro - crédito @petrogustavo/X
El presidente Gustavo Petro compartió las imágenes en sus redes sociales oficiales - crédito @petrogustavo/X

El presidente saliente de Colombia, Gustavo Petro, compartió una serie de fotografías en sus redes oficiales, en las que aparece sonriente y afirmó que realizó uno de los mejores gobiernos de la historia de Colombia.

“Estoy tranquilo planeando el futuro. Hicimos uno de los mejores gobiernos de la historia de Colombia”, afirmó el jefe de Estado.

La publicación generó una serie de críticas, entre ellas las de la senadora saliente María Fernanda Cabal y el representante electo del Centro Democrático Daniel Briceño.

Según María Fernanda Cabal, el presidente Gustavo Petro está feliz por supuestamente haber entregado Colombia al narcotráfico y la guerrilla. Además, recordó a las víctimas de masacres y a quienes murieron por falta de medicamentos.

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María Fernanda Cabal - crédito @MariaFdaCabal/X
María Fernanda Cabal recordó a las víctimas de masacres y a quienes murieron por falta de medicamentos - crédito @MariaFdaCabal/X

“Feliz de haberle entregado el país al narcotráfico y la guerrilla. Feliz con las más de 1.200 víctimas de masacres, feliz con los más de 2.500 pacientes que murieron por falta de medicinas (sic)”, indicó Cabal.

El representante electo del Centro Democrático, Daniel Briceño, afirmó que Gustavo Petro supuestamente quebró a Colombia y entregó el país al narcotráfico. También señaló que, según él, condenó a Colombia a un atraso en infraestructura y dejó a los delincuentes “empoderados”, por lo que expresó que si “la delincuencia sonríe, Petro sonríe”.

“Quebró el Estado, le entregó el país al narcotráfico, incrementó la burocracia, condenó al pais al atraso en infraestructura vial, nos deja al borde de un apagón, llenos de cocaína y con los delincuentes empoderados. Si la delincuencia sonríe, Petro sonríe (sic)”, expresó Briceño.

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Daniel Briceño - crédito @Danielbricen/X
Daniel Briceño afirmó que Gustavo Petro supuestamente quebró a Colombia y entregó el país al narcotráfico - crédito @Danielbricen/X

El representante electo Jesús “Chucho” Lorduy también cuestionó a Gustavo Petro por su publicación y afirmó que el mandatario saliente no conoce el concepto de vergüenza. Según Lorduy, el presidente Petro sale del cargo “desconectado de su propio fracaso”.

“Para Gustavo Petro la vergüenza es un concepto ajeno. Se marcha desconectado de su propio fracaso; preferirá culpar al mundo antes que aceptar su absoluta incompetencia (sic)”, expresó el congresista electo.

Jesús “Chucho” Lorduy finalizó su publicación en su cuenta oficial de X afirmando que Gustavo Petro “se va como gobernó: exigiendo aplausos y dejando desastres (sic)”.

Jesús “Chucho” Lorduy - crédito @chucholorduy/X
Jesús “Chucho” Lorduy finalizó su publicación en su cuenta oficial de X afirmando que Gustavo Petro “se va como gobernó: exigiendo aplausos y dejando desastres (sic)” - crédito @chucholorduy/X

La representante a la Cámara Luz Pastrana señaló que se debería preguntar a los habitantes que han sido afectados por el conflicto si también pueden sonreír, motivo por el cual calificó al presidente Petro de “cínico”.

“Preguntémosle a los habitantes del Catatumbo, Tuluá, Cajibío, El Tambo, Caucasia, Tumaco, La Plata si pueden sonreír tranquilos! Cínico! (sic)”, expresó Pastrana.

Luz Pastrana - crédito @luzpastrana/X
Luz Pastrana señaló que se debería preguntar a los habitantes que han sido afectados por el conflicto si también pueden sonreír, motivo por el cual calificó al presidente Petro de “cínico” - crédito @luzpastrana/X

El abogado y empresario Santiago Vélez recordó la situación que afronta el Casanare por las lluvias y aseguró que Gustavo Petro está ”escogiendo foto para Tinder".

Abelardo de la Espriella atendiendo la emergencia en Casanare y Petro escogiendo foto para Tinder (sic)”, indicó.

Santiago Vélez - crédito @SantiagoVelezP/X
El abogado y empresario Santiago Vélez recordó la situación que afronta el Casanare por las lluvias y aseguró que Gustavo Petro está ”escogiendo foto para Tinder" - crédito @SantiagoVelezP/X

El representante de Cambio Radical Julio César Triana aseguró que los grupos al margen de la ley estuvieron “tranquilos” durante la administración de Gustavo Petro. Según el congresista, los grupos armados se “fortalecieron” y la inseguridad en Colombia se “amplió”.

“Es cierto: tranquilo está usted. Porque millones de colombianos no lo están. Quienes sí tuvieron un gobierno tranquilo fueron los grupos al margen de la ley, que se fortalecieron mientras el Estado retrocedía y la inseguridad se apoderaba de amplias zonas del país”, expresó Triana.

Julio César Triana - crédito @TrianaCongreso/X
El representante de Cambio Radical Julio César Triana aseguró que los grupos al margen de la ley estuvieron “tranquilos” durante la administración de Gustavo Petro - crédito @TrianaCongreso/X

En su publicación, el presidente saliente Gustavo Petro aseguró que lideró “uno de los mejores gobiernos de la historia” del país, detallando varios avances sociales y económicos logrados bajo su administración. El mensaje incluyó imágenes donde se muestra sonriente y relajado.

“El futuro me genera tranquilidad”, expresó el mandatario, cuyo periodo finaliza el 6 de agosto de 2026. También sostuvo que su gestión fue “uno de los mejores gobiernos de la historia de Colombia”.

En su mensaje, el presidente sustentó su declaración presentando datos específicos. Destacó que, para abril de este año, la pobreza afecta al 25% de la población, lo que describió como una disminución importante.

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