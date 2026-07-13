Colombia

Estos son los usos y beneficios que puede obtener de las cáscaras de papa

Entre las posibilidades que ofrece este residuo se encuentran las recetas, los beneficios para la piel, su uso en composta y como abono

Guardar
Google icon
Una pila de cáscaras de papa en una tabla de cortar de madera, con un cuchillo de cocina y un cuenco en el fondo, cerca de una ventana.
Adoptar el aprovechamiento integral de la papa impulsa prácticas responsables y cuida el medio ambiente - crédito (Imagen Ilustrativa Infobae)

La papa, originaria de los Andes y cultivada ahora en todo el mundo, representa un ejemplo de alimento cuya totalidad puede ser utilizada.

Aprovechar la cáscara ya sea como abono, remedio o ingrediente, no solo reduce el desperdicio, sino que promueve una relación más consciente y sostenible con los alimentos. Adoptar estas prácticas contribuye a sistemas alimentarios más resilientes y ecológicos, donde cada residuo encuentra un nuevo propósito.

Y es que las cáscaras de papa, a menudo son descartadas en la cocina cotidiana, concentran un caudal de nutrientes y posibilidades que trascienden el simple residuo. Su aprovechamiento no solo contribuye a la salud, sino que ofrece respuestas prácticas para el hogar, la agricultura urbana y la gastronomía contemporánea.

PUBLICIDAD

Dos manos sujetan y pelan una papa con un cuchillo. Una cáscara larga y varias pequeñas están sobre una tabla de madera.
El uso de cáscaras como abono orgánico mejora la fertilidad del suelo y apoya la agricultura sostenible - crédito (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un informe del Centro Internacional de la Papa de Perú subrayó que la papa es una fuente esencial de carbohidratos, potasio, antioxidantes y vitamina C. Sin embargo, buena parte de estos nutrientes se hallan en la cáscara, la cual suele terminar en la basura.

Usos domésticos y medicinales de la cáscara de papa

En el hogar, la cáscara se revela como un recurso multifacético. Aplicar cáscaras frías sobre quemaduras menores puede aliviar la piel gracias a su función antibacteriana e hidratante. Preparar un líquido con cáscara licuada y colocarlo en la zona afectada es otra alternativa que aprovecha estas propiedades.

La aplicación directa sobre el rostro también se ha popularizado como remedio casero contra el acné y las ojeras. El cobre y la vitamina C presentes en la cáscara, según algunas recomendaciones, ayudan a mejorar la circulación en la piel y a limpiar toxinas. Se aconseja dejar actuar el preparado por un cuarto de hora y enjuagar con agua tibia.

PUBLICIDAD

Además, la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural de México ha difundido que las cáscaras poseen propiedades medicinales relevantes: su uso tópico puede ayudar en la cicatrización de heridas, mientras que su consumo contribuye a la prevención de enfermedades como la diabetes, la hipertensión o dolencias cardíacas. También se le atribuyen efectos positivos en el crecimiento capilar y el control del peso.

Persona sonriendo con cáscaras de papa cubriendo su rostro, vestida con un suéter de lana, sentada en una cocina rústica con paredes de madera y una ventana.
Incorporar la corteza del tubérculo en recetas permite aprovechar vitaminas esenciales y reducir el desperdicio alimentario - crédito (Imagen Ilustrativa Infobae)

Valor en la agricultura y la sostenibilidad

En el ámbito agrícola, las cáscaras de papa sobresalen como abono orgánico. La Universidad Nacional Agraria La Molina de Perú, documentó que el aporte de potasio, fósforo y magnesio favorece la fertilidad del suelo y la salud de las plantas. Incorporarlas al compost doméstico permite acelerar la descomposición y mejorar la estructura del sustrato, incrementando así la retención de humedad y la productividad.

En zonas rurales y urbanas, el uso de estos residuos para abonar o proteger cultivos ayuda a reducir la cantidad de desechos orgánicos enviados a vertederos.

Alternativas culinarias: del residuo al ingrediente

El potencial gastronómico de la cáscara de papa ha comenzado a valorarse en contextos domésticos y de alta cocina. Numerosas recetas proponen hornear o freír las cáscaras con especias para obtener chips crocantes, ricos en fibra y antioxidantes. Agregarlas a guisos y caldos es aconsejable para espesar preparaciones gracias a su alto contenido de almidón.

Otras propuestas incluyen triturar cáscaras cocidas para incorporarlas a omelettes, salsas o como base de fécula casera. En la cocina de aprovechamiento, también es posible deshidratarlas y pulverizarlas, utilizándolas como condimento o fortificante en distintos platos.

Un cuenco de madera lleno de chips de cáscara de papa con especias y sal, junto a papas enteras y cáscaras peladas sobre una tela y madera.
Diversos estudios resaltan el aporte de potasio y magnesio presente en la piel de la papa - crédito (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA) ha señalado que muchas vitaminas, en especial la C y algunas del complejo B, residen en la piel del tubérculo, lo que refuerza la importancia de su consumo.

Precauciones y desafíos en el uso

A pesar de sus múltiples ventajas, el uso de la cáscara de papa requiere ciertos cuidados. Para aplicaciones culinarias, lo ideal es emplear papas orgánicas o asegurarse de lavarlas cuidadosamente, ya que algunas variedades comerciales pueden estar tratadas con pesticidas o ceras.

En el compost, es recomendable equilibrar la cantidad de cáscara para evitar fermentaciones no deseadas o la proliferación de plagas. Cuando no se usan de inmediato, conviene refrigerarlas o deshidratarlas para conservar sus propiedades y evitar la descomposición rápida.

Temas Relacionados

Cáscara de papaAbono ecológicoChips de papaRemedio caseroColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

EN VIVO - Mercado de fichajes en el fútbol colombiano: entérese de las altas, bajas y rumores de los equipos de la Liga BetPlay, hoy 13 de julio

Atlético Nacional estaría próximo a confirmar su primer refuerzo para el segundo semestre de la temporada, mientras que Santa Fe sigue sin confirmar salidas ni llegadas de jugadores

EN VIVO - Mercado de fichajes en el fútbol colombiano: entérese de las altas, bajas y rumores de los equipos de la Liga BetPlay, hoy 13 de julio

Deportivo Pasto vendió a juvenil al Atlético de Madrid: otro jugador de la cantera del equipo podría ser transferido por cuatro millones de dólares

El cuadro volcánico cumplió con una destacada campaña en el primer semestre del 2026, aunque su rendimiento en los ‘play-off’ fue de bajo nivel

Deportivo Pasto vendió a juvenil al Atlético de Madrid: otro jugador de la cantera del equipo podría ser transferido por cuatro millones de dólares

Defensora del Pueblo defendió murales de “Las cuchas tienen razón” y congresista del Centro Democrático la criticó: “Usted está equivocada”

El senador electo Hernán Cadavid criticó la exhibición de consignas en sedes estatales, tras la defensa pública realizada por Iris Marín, quien explicó el significado de los mensajes dirigidos a las madres buscadoras de desaparecidos

Defensora del Pueblo defendió murales de “Las cuchas tienen razón” y congresista del Centro Democrático la criticó: “Usted está equivocada”

Centro Nacional de Entrenamiento del Ejército tiene nuevo director: este es el oficial que estará al frente del fuerte militar en Tolemaida

La ceremonia se realizó en el Fuerte Militar de Tolemaida y fue presidida por el inspector del Ejército Nacional, que enmarcó el relevo como parte del fortalecimiento de capacidades operacionales

Centro Nacional de Entrenamiento del Ejército tiene nuevo director: este es el oficial que estará al frente del fuerte militar en Tolemaida

Hora y dónde ver en Colombia el partido entre Francia vs. España en la semifinales de la Copa Mundial de la FIFA 2026

El ganador de la llave, que se jugará en el estadio de Dallas, clasificará a la final de la Copa del Mundo que se jugará el 19 de julio en Nueva York/Nueva Jersey contra el ganador de Argentina vs. Inglaterra

Hora y dónde ver en Colombia el partido entre Francia vs. España en la semifinales de la Copa Mundial de la FIFA 2026
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Agentes del CTI secuestrados en Arauca piden al presidente Gustavo Petro un intercambio humanitario: el ELN entregó pruebas de supervivencia

Agentes del CTI secuestrados en Arauca piden al presidente Gustavo Petro un intercambio humanitario: el ELN entregó pruebas de supervivencia

Defensoría pidió a De la Espriella y al Congreso entrante garantizar derechos de víctimas en Colombia, tras firma del Acuerdo de Paz

Cuatro uniformados heridos en Arenal, Bolívar, luego de ataque con drones cargados de explosivos a estación de Policía

Más de 1.100 niños siguen sin clases en el Catatumbo por riesgo de minas antipersona

Atacan con drones explosivos el aeropuerto de Tibú: Aerocivil confirmó tres personas heridas

ENTRETENIMIENTO

Isabella Ladera sorprendió a sus seguidores por anuncio de lo que va a hacer con su placenta tras tener a su primer hijo: “Me la voy a tomar”

Isabella Ladera sorprendió a sus seguidores por anuncio de lo que va a hacer con su placenta tras tener a su primer hijo: “Me la voy a tomar”

Actor de ‘La reina del Flow’ se casó en España: imágenes de la ceremonia que se realizó con la mayor discreción

Shakira convocó a los líderes mundiales a salvar las escuelas en Venezuela: “Más de 430 fueron destruidas”

Andrea Guerrero, presidenta de Win Sports, reveló que tuvo fuertes diferencias con uno de sus colegas: “Nos odíabamos”

Carlos Manuel Vesga, nominado a los Emmy 2026, contó cómo un colombiano llegó a la exitosa serie ‘Pluribus’ de Apple TV: “Dejar nuestra tierra, nuestras raíces y nuestra identidad”

Deportes

EN VIVO - Mercado de fichajes en el fútbol colombiano: entérese de las altas, bajas y rumores de los equipos de la Liga BetPlay, hoy 13 de julio

EN VIVO - Mercado de fichajes en el fútbol colombiano: entérese de las altas, bajas y rumores de los equipos de la Liga BetPlay, hoy 13 de julio

Deportivo Pasto vendió a juvenil al Atlético de Madrid: otro jugador de la cantera del equipo podría ser transferido por cuatro millones de dólares

Hora y dónde ver en Colombia el partido entre Francia vs. España en la semifinales de la Copa Mundial de la FIFA 2026

Bicampeón con Junior será nuevo jugador de Millonarios por los próximos tres años: esto habrían pagado los Embajadores por el defensor

Kevin Castaño no entrenará con River hasta definir su futuro: estos serían los clubes interesados