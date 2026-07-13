Estos son los usos y beneficios que puede obtener de las cáscaras de papa

Adoptar el aprovechamiento integral de la papa impulsa prácticas responsables y cuida el medio ambiente - crédito (Imagen Ilustrativa Infobae)

La papa, originaria de los Andes y cultivada ahora en todo el mundo, representa un ejemplo de alimento cuya totalidad puede ser utilizada.

Aprovechar la cáscara ya sea como abono, remedio o ingrediente, no solo reduce el desperdicio, sino que promueve una relación más consciente y sostenible con los alimentos. Adoptar estas prácticas contribuye a sistemas alimentarios más resilientes y ecológicos, donde cada residuo encuentra un nuevo propósito.

Y es que las cáscaras de papa, a menudo son descartadas en la cocina cotidiana, concentran un caudal de nutrientes y posibilidades que trascienden el simple residuo. Su aprovechamiento no solo contribuye a la salud, sino que ofrece respuestas prácticas para el hogar, la agricultura urbana y la gastronomía contemporánea.

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El uso de cáscaras como abono orgánico mejora la fertilidad del suelo y apoya la agricultura sostenible - crédito (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un informe del Centro Internacional de la Papa de Perú subrayó que la papa es una fuente esencial de carbohidratos, potasio, antioxidantes y vitamina C. Sin embargo, buena parte de estos nutrientes se hallan en la cáscara, la cual suele terminar en la basura.

Usos domésticos y medicinales de la cáscara de papa

En el hogar, la cáscara se revela como un recurso multifacético. Aplicar cáscaras frías sobre quemaduras menores puede aliviar la piel gracias a su función antibacteriana e hidratante. Preparar un líquido con cáscara licuada y colocarlo en la zona afectada es otra alternativa que aprovecha estas propiedades.

La aplicación directa sobre el rostro también se ha popularizado como remedio casero contra el acné y las ojeras. El cobre y la vitamina C presentes en la cáscara, según algunas recomendaciones, ayudan a mejorar la circulación en la piel y a limpiar toxinas. Se aconseja dejar actuar el preparado por un cuarto de hora y enjuagar con agua tibia.

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Además, la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural de México ha difundido que las cáscaras poseen propiedades medicinales relevantes: su uso tópico puede ayudar en la cicatrización de heridas, mientras que su consumo contribuye a la prevención de enfermedades como la diabetes, la hipertensión o dolencias cardíacas. También se le atribuyen efectos positivos en el crecimiento capilar y el control del peso.

Incorporar la corteza del tubérculo en recetas permite aprovechar vitaminas esenciales y reducir el desperdicio alimentario - crédito (Imagen Ilustrativa Infobae)

Valor en la agricultura y la sostenibilidad

En el ámbito agrícola, las cáscaras de papa sobresalen como abono orgánico. La Universidad Nacional Agraria La Molina de Perú, documentó que el aporte de potasio, fósforo y magnesio favorece la fertilidad del suelo y la salud de las plantas. Incorporarlas al compost doméstico permite acelerar la descomposición y mejorar la estructura del sustrato, incrementando así la retención de humedad y la productividad.

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En zonas rurales y urbanas, el uso de estos residuos para abonar o proteger cultivos ayuda a reducir la cantidad de desechos orgánicos enviados a vertederos.

Alternativas culinarias: del residuo al ingrediente

El potencial gastronómico de la cáscara de papa ha comenzado a valorarse en contextos domésticos y de alta cocina. Numerosas recetas proponen hornear o freír las cáscaras con especias para obtener chips crocantes, ricos en fibra y antioxidantes. Agregarlas a guisos y caldos es aconsejable para espesar preparaciones gracias a su alto contenido de almidón.

Otras propuestas incluyen triturar cáscaras cocidas para incorporarlas a omelettes, salsas o como base de fécula casera. En la cocina de aprovechamiento, también es posible deshidratarlas y pulverizarlas, utilizándolas como condimento o fortificante en distintos platos.

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Diversos estudios resaltan el aporte de potasio y magnesio presente en la piel de la papa - crédito (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA) ha señalado que muchas vitaminas, en especial la C y algunas del complejo B, residen en la piel del tubérculo, lo que refuerza la importancia de su consumo.

Precauciones y desafíos en el uso

A pesar de sus múltiples ventajas, el uso de la cáscara de papa requiere ciertos cuidados. Para aplicaciones culinarias, lo ideal es emplear papas orgánicas o asegurarse de lavarlas cuidadosamente, ya que algunas variedades comerciales pueden estar tratadas con pesticidas o ceras.

En el compost, es recomendable equilibrar la cantidad de cáscara para evitar fermentaciones no deseadas o la proliferación de plagas. Cuando no se usan de inmediato, conviene refrigerarlas o deshidratarlas para conservar sus propiedades y evitar la descomposición rápida.

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