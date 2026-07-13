Qué son los caracoles pala, especie protegida en el Caribe: la Armada frustró millonario negocio de contrabando de 151 de estos ejemplares

Los caracoles de pala fueron encontrados en una embarcación artesanal y posteriormente entregados a la autoridad ambiental para su liberación - crédito @ArmadaColombia/X

La Armada Nacional confirmó el desarrollo de nuevas operaciones de control y vigilancia marítima en el Caribe colombiano que terminaron con la incautación de 151 caracoles pala.

Esta es una especie protegida en el país debido a su importancia para la conservación de los ecosistemas marinos, por lo que las autoridades mantuvieron estrictos controles para evitar que sigan destruyendo la fauna del océano.

El operativo estuvo a cargo de la Estación de Guardacostas de Coveñas, cuyos uniformados detectaron que los animales iban a ser comercializados de forma ilegal para el consumo humano o para la fabricación de joyas y artesanías.

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La extracción, el transporte y la venta de este tipo de molusco se encuentran completamente restringidos por la normatividad ambiental vigente en Colombia para evitar su extinción.

La Armada Nacional incautó 151 ejemplares de caracol pala durante un operativo de control realizado en aguas del Golfo de Morrosquillo - crédito @ArmadaColombia/X

Así fue la inspección y el hallazgo en el Golfo de Morrosquillo, en la Costa norte de Colombia

El resultado operativo se registró durante un patrullaje de rutina efectuado por las unidades navales en las aguas del Golfo de Morrosquillo, exactamente a la altura del archipiélago de San Bernardo (es un conjunto de 10 islas de la costa Caribe).

En ese punto geográfico, los uniformados interceptaron una lancha que se desplazaba de forma sospechosa con varios tripulantes y cargamento oculto en su interior.

“Allí una unidad de reacción de Guardacostas realizó la visita e inspección a una embarcación artesanal con tres personas a bordo”, explicó la capitán de Corbeta Damaris Vivas, comandante de la Estación de Guardacostas de Coveñas, en una conversación con La Fm.

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Durante el procedimiento de verificación a la estructura de la lancha, los marinos hallaron los 151 ejemplares de caracol pala (Lobatus gigas) guardados en condiciones irregulares, por lo que procedieron a decomisar el cargamento y a trasladar a los ocupantes para el respectivo proceso de identificación.

La operación fue adelantada por unidades de la Estación de Guardacostas de Coveñas durante un patrullaje de rutina - crédito @ArmadaColombia/X

Luego de realizar la debida cadena de custodia del cargamento, los especímenes vivos fueron puestos a disposición de la Corporación Autónoma Regional de Sucre, que es la autoridad ambiental competente encargada de evaluar el estado de los recursos naturales en esa zona del país.

“Junto con la Corporación, se realizó el retorno de los ejemplares a su nicho ecológico en el sector conocido como Bajo Pajarito, contribuyendo así a la preservación de esta especie y al equilibrio de los ecosistemas marinos del Caribe colombiano”, agregó la capitán Vivas respecto al éxito de la liberación.

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Y es que el caracol pala es sacado de su hábitat natural de forma desmedida por redes de pescadores ilegales que buscan vender su carne a restaurantes o utilizar sus llamativas conchas para el mercado de los recuerdos turísticos.

“La Armada de Colombia continuará desarrollando operaciones de control marítimo en coordinación con las autoridades ambientales para combatir los delitos que afectan los recursos naturales y promover la conservación de la biodiversidad marina”, concluyó la capitán Vivas.

Los ejemplares recuperados fueron devueltos a su hábitat natural con el apoyo de la Corporación Autónoma Regional de Sucre - crédito @ArmadaColombia/X

¿Qué es el caracol pala y por qué su hogar siempre debe ser el mar?

El caracol pala es un molusco gigante que vive en el mar Caribe, conocido por su concha grande, pesada y con una llamativa forma de abanico de tonos rosados y anaranjados.

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Este ‘animalito’ no es un caracol común de jardín; es uno de los habitantes más importantes del fondo del océano, donde se desplaza lentamente sobre la arena y las praderas de pastos marinos.

Aunque parece que no hiciera mucho, el caracol pala funciona como una especie de “aspiradora” del océano. Su alimento principal son los residuos microscópicos, las plantas muertas y las algas que crecen sobre la arena, limpiando el fondo marino de forma natural.

El tráfico del caracol pala representa una amenaza para el equilibrio de los ecosistemas del mar Caribe - crédito Minambiente

Si el caracol pala desaparece del agua, las algas crecen sin control y terminan asfixiando los arrecifes de coral, lo que afecta también el hogar y el alimento de miles de peces y otras especies marinas del Caribe.

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¿Por qué lo buscan los traficantes?

El tráfico ilegal de este animal se mueve principalmente por tres razones comerciales:

Gastronomía: Su carne es muy cotizada en restaurantes locales e internacionales para preparar platos exóticos como ceviches, sopas y guisados.

Artesanías y joyería: Su hermosa y brillante concha se utiliza para fabricar collares, pulseras, aretes y objetos de decoración para los turistas.

Coleccionismo: Al ser un caracol de gran tamaño, muchas personas compran sus conchas vacías simplemente para exhibirlas en sus casas.

Cada caracol pala liberado representa un aporte a la recuperación de una especie amenazada por la sobreexplotación - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Por culpa de este comercio desmedido, la especie está en peligro de desaparecer; es por esto que las autoridades ambientales prohíben estrictamente su pesca sin permisos especiales, recordando que la mejor forma de proteger el mar Caribe es dejando al caracol pala tranquilo en su nicho natural.