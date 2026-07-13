Colombia

Qué son los caracoles pala, especie protegida en el Caribe: la Armada frustró millonario negocio de contrabando de 151 de estos ejemplares

Los ejemplares fueron recuperados en un operativo de control realizado en aguas del Golfo de Morrosquillo y devueltos a su hábitat natural con el apoyo de la Corporación Autónoma Regional de Sucre

Guardar
Google icon
Los caracoles de pala fueron encontrados en una embarcación artesanal y posteriormente entregados a la autoridad ambiental para su liberación - crédito @ArmadaColombia/X
Los caracoles de pala fueron encontrados en una embarcación artesanal y posteriormente entregados a la autoridad ambiental para su liberación - crédito @ArmadaColombia/X

La Armada Nacional confirmó el desarrollo de nuevas operaciones de control y vigilancia marítima en el Caribe colombiano que terminaron con la incautación de 151 caracoles pala.

Esta es una especie protegida en el país debido a su importancia para la conservación de los ecosistemas marinos, por lo que las autoridades mantuvieron estrictos controles para evitar que sigan destruyendo la fauna del océano.

El operativo estuvo a cargo de la Estación de Guardacostas de Coveñas, cuyos uniformados detectaron que los animales iban a ser comercializados de forma ilegal para el consumo humano o para la fabricación de joyas y artesanías.

PUBLICIDAD

La extracción, el transporte y la venta de este tipo de molusco se encuentran completamente restringidos por la normatividad ambiental vigente en Colombia para evitar su extinción.

La Armada Nacional incautó 151 ejemplares de caracol pala durante un operativo de control realizado en aguas del Golfo de Morrosquillo - crédito @ArmadaColombia/X
La Armada Nacional incautó 151 ejemplares de caracol pala durante un operativo de control realizado en aguas del Golfo de Morrosquillo - crédito @ArmadaColombia/X

Así fue la inspección y el hallazgo en el Golfo de Morrosquillo, en la Costa norte de Colombia

El resultado operativo se registró durante un patrullaje de rutina efectuado por las unidades navales en las aguas del Golfo de Morrosquillo, exactamente a la altura del archipiélago de San Bernardo (es un conjunto de 10 islas de la costa Caribe).

En ese punto geográfico, los uniformados interceptaron una lancha que se desplazaba de forma sospechosa con varios tripulantes y cargamento oculto en su interior.

“Allí una unidad de reacción de Guardacostas realizó la visita e inspección a una embarcación artesanal con tres personas a bordo”, explicó la capitán de Corbeta Damaris Vivas, comandante de la Estación de Guardacostas de Coveñas, en una conversación con La Fm.

PUBLICIDAD

Durante el procedimiento de verificación a la estructura de la lancha, los marinos hallaron los 151 ejemplares de caracol pala (Lobatus gigas) guardados en condiciones irregulares, por lo que procedieron a decomisar el cargamento y a trasladar a los ocupantes para el respectivo proceso de identificación.

La operación fue adelantada por unidades de la Estación de Guardacostas de Coveñas durante un patrullaje de rutina - crédito @ArmadaColombia/X
La operación fue adelantada por unidades de la Estación de Guardacostas de Coveñas durante un patrullaje de rutina - crédito @ArmadaColombia/X

Luego de realizar la debida cadena de custodia del cargamento, los especímenes vivos fueron puestos a disposición de la Corporación Autónoma Regional de Sucre, que es la autoridad ambiental competente encargada de evaluar el estado de los recursos naturales en esa zona del país.

“Junto con la Corporación, se realizó el retorno de los ejemplares a su nicho ecológico en el sector conocido como Bajo Pajarito, contribuyendo así a la preservación de esta especie y al equilibrio de los ecosistemas marinos del Caribe colombiano”, agregó la capitán Vivas respecto al éxito de la liberación.

Y es que el caracol pala es sacado de su hábitat natural de forma desmedida por redes de pescadores ilegales que buscan vender su carne a restaurantes o utilizar sus llamativas conchas para el mercado de los recuerdos turísticos.

“La Armada de Colombia continuará desarrollando operaciones de control marítimo en coordinación con las autoridades ambientales para combatir los delitos que afectan los recursos naturales y promover la conservación de la biodiversidad marina”, concluyó la capitán Vivas.

Los ejemplares recuperados fueron devueltos a su hábitat natural con el apoyo de la Corporación Autónoma Regional de Sucre - crédito @ArmadaColombia/X
Los ejemplares recuperados fueron devueltos a su hábitat natural con el apoyo de la Corporación Autónoma Regional de Sucre - crédito @ArmadaColombia/X

¿Qué es el caracol pala y por qué su hogar siempre debe ser el mar?

El caracol pala es un molusco gigante que vive en el mar Caribe, conocido por su concha grande, pesada y con una llamativa forma de abanico de tonos rosados y anaranjados.

Este ‘animalito’ no es un caracol común de jardín; es uno de los habitantes más importantes del fondo del océano, donde se desplaza lentamente sobre la arena y las praderas de pastos marinos.

Aunque parece que no hiciera mucho, el caracol pala funciona como una especie de “aspiradora” del océano. Su alimento principal son los residuos microscópicos, las plantas muertas y las algas que crecen sobre la arena, limpiando el fondo marino de forma natural.

El tráfico del caracol pala representa una amenaza para el equilibrio de los ecosistemas del mar Caribe - crédito Minambiente
El tráfico del caracol pala representa una amenaza para el equilibrio de los ecosistemas del mar Caribe - crédito Minambiente

Si el caracol pala desaparece del agua, las algas crecen sin control y terminan asfixiando los arrecifes de coral, lo que afecta también el hogar y el alimento de miles de peces y otras especies marinas del Caribe.

¿Por qué lo buscan los traficantes?

El tráfico ilegal de este animal se mueve principalmente por tres razones comerciales:

  • Gastronomía: Su carne es muy cotizada en restaurantes locales e internacionales para preparar platos exóticos como ceviches, sopas y guisados.
  • Artesanías y joyería: Su hermosa y brillante concha se utiliza para fabricar collares, pulseras, aretes y objetos de decoración para los turistas.
  • Coleccionismo: Al ser un caracol de gran tamaño, muchas personas compran sus conchas vacías simplemente para exhibirlas en sus casas.
Un caracol pala gigante de concha rosada, arena, pastos marinos verdes, algas y agua azul turquesa.
Cada caracol pala liberado representa un aporte a la recuperación de una especie amenazada por la sobreexplotación - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Por culpa de este comercio desmedido, la especie está en peligro de desaparecer; es por esto que las autoridades ambientales prohíben estrictamente su pesca sin permisos especiales, recordando que la mejor forma de proteger el mar Caribe es dejando al caracol pala tranquilo en su nicho natural.

Temas Relacionados

Caracol palaArmada NacionalCaribeContrabando de animales del CaribeColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

José Manuel Restrepo informó que se logró acuerdo con el FMI para contrarrestar el deterioro de las finanzas que deja el Gobierno Petro

El vicepresiente electo alertó que las preocupaciones que se tienen sobre los desafíos en materia fiscal “son más complejos, más graves de lo que se tenía hasta este momento analizado”

José Manuel Restrepo informó que se logró acuerdo con el FMI para contrarrestar el deterioro de las finanzas que deja el Gobierno Petro

Jhon Lucumi no seguiría en el Bologna: el colombiano llegaría a la Juventus, el AC Milan o equipos de la Premier League

El defensor central de la Selección Colombia tiene contrato con Bologna de Italia hasta el 30 de junio de 2027, pero querría salir del club en este mercado de pases

Jhon Lucumi no seguiría en el Bologna: el colombiano llegaría a la Juventus, el AC Milan o equipos de la Premier League

Miles de millones, esta es la fortuna que recogen las Autodefensas Conquistadores de la Sierra Nevada producto de las extorsiones

El estudio documenta que hoteles, restaurantes y operadores de transporte en Santa Marta y zonas costeras afrontan exigencias para operar, dentro de un esquema de control económico territorial

Miles de millones, esta es la fortuna que recogen las Autodefensas Conquistadores de la Sierra Nevada producto de las extorsiones

Hombre que agredió a cuchillo a una vigilante en estación de Transmilenio en Suba tiene antecedentes por lesiones y violencia intrafamiliar

El concejal Juan David Quintero pidió al alcalde Galán reforzar puertas anticolados, presencia policial y sanciones ante los ataques en estaciones y portales

Hombre que agredió a cuchillo a una vigilante en estación de Transmilenio en Suba tiene antecedentes por lesiones y violencia intrafamiliar

Revelan la identidad del hombre que asesinó a Mayerly Olaya en un Homecenter: familia de la víctima aclaró si fueron pareja

La joven atendía su turno en un comercio del municipio cuando sufrió múltiples heridas con arma blanca y fue llevada de urgencia a San Mateo, donde el personal médico no logró salvarla

Revelan la identidad del hombre que asesinó a Mayerly Olaya en un Homecenter: familia de la víctima aclaró si fueron pareja
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Agentes del CTI secuestrados en Arauca piden al presidente Gustavo Petro un intercambio humanitario: el ELN entregó pruebas de supervivencia

Agentes del CTI secuestrados en Arauca piden al presidente Gustavo Petro un intercambio humanitario: el ELN entregó pruebas de supervivencia

Defensoría pidió a De la Espriella y al Congreso entrante garantizar derechos de víctimas en Colombia, tras firma del Acuerdo de Paz

Cuatro uniformados heridos en Arenal, Bolívar, luego de ataque con drones cargados de explosivos a estación de Policía

Más de 1.100 niños siguen sin clases en el Catatumbo por riesgo de minas antipersona

Atacan con drones explosivos el aeropuerto de Tibú: Aerocivil confirmó tres personas heridas

ENTRETENIMIENTO

Juan David Tejada publicó actividad especial junto a su hijo, lejos de la polémica con Aida Victoria Merlano: “Enseñarle lo que me apasiona”

Juan David Tejada publicó actividad especial junto a su hijo, lejos de la polémica con Aida Victoria Merlano: “Enseñarle lo que me apasiona”

Isabella Ladera causó polémica con reclamo a su ex, Isander Pérez, por publicación con su hija Mía: “Qué dijimos”

Isabella Ladera sorprendió a sus seguidores por anuncio de lo que va a hacer con su placenta tras tener a su primer hijo: “Me la voy a tomar”

Actor de ‘La reina del Flow’ se casó en España: imágenes de la ceremonia que se realizó con la mayor discreción

Shakira convocó a los líderes mundiales a salvar las escuelas en Venezuela: “Más de 430 fueron destruidas”

Deportes

Arturo Vidal sorprendió con su presencia en la sede de Santa Fe: esta fue la razón de la visita del futbolista chileno a Bogotá

Arturo Vidal sorprendió con su presencia en la sede de Santa Fe: esta fue la razón de la visita del futbolista chileno a Bogotá

Franco Armani es nuevo jugador de Atlético Nacional, así lo confirmó el arquero en medio de su despedida de River Plate

Jhomier Guerrero llegaría del Junior a Millonarios: este es el curioso ritual del lateral antes de cada partido

EN VIVO - Mercado de fichajes en el fútbol colombiano: entérese de las altas, bajas y rumores de los equipos de la Liga BetPlay, hoy 13 de julio

Deportivo Pasto vendió a juvenil al Atlético de Madrid: otro jugador de la cantera del equipo podría ser transferido por cuatro millones de dólares