Colombia

Defensora del Pueblo defendió murales de “Las cuchas tienen razón” y congresista del Centro Democrático la criticó: “Usted está equivocada”

El senador electo Hernán Cadavid criticó la exhibición de consignas en sedes estatales, tras la defensa pública realizada por Iris Marín, quien explicó el significado de los mensajes dirigidos a las madres buscadoras de desaparecidos

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Hernán Cadavid e Iris Marín - crédito Prensa Senado/Colprensa
Hernán Cadavid planteó reparos a la neutralidad institucional luego de que Iris Marín justificara el apoyo a las madres buscadoras mediante la consigna “Las cuchas tienen razón” en la Defensoría del Pueblo - crédito Prensa Senado/Colprensa

El respaldo de la defensora del Pueblo, Iris Marín, a la consigna “Las cuchas tienen razón” plasmada en murales ubicados en la entrada de la Defensoría del Pueblo, fue objeto de cuestionamiento por parte del senador electo del Centro Democrático, Hernán Cadavid.

El congresista expresó que la exhibición institucional de este mensaje compromete los principios de neutralidad e imparcialidad exigidos a los organismos públicos.

La controversia se hizo pública luego de que Iris Marín explicara en la red social X los motivos detrás de la presencia de murales con esa consigna en la sede central de la entidad.

Iris Marín - crédito @MarnIris/X
La defensora Iris Marín explicara en la red social X los motivos detrás de la presencia de murales con esa consigna en la sede central de la entidad - crédito @MarnIris/X

La funcionaria escribió: “‘Las cuchas tienen razón’ es una expresión que apoya a las madres buscadoras a quienes, con amor y respeto, las personas más jóvenes les dicen cuchas. Las cuchas son mujeres buscadoras de sus hijos que fueron desaparecidos forzadamente. La frase es un símbolo”.

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En su pronunciamiento, Marín detalló el sentido que desde la Defensoría del Pueblo se asigna a la frase: “Las cuchas tienen razón: sus hijos eran inocentes”.

Agregó también que la prohibición de la desaparición forzada es absoluta, independientemente de la condición de las víctimas: “Las cuchas tienen razón: aunque no lo fueran la desaparición forzada está absolutamente prohibida por nuestra constitución y por principios mínimos de humanidad”.

Finalmente, la defensora manifestó que “Las cuchas tienen razón: tenemos la obligación de buscar a sus hijos”, subrayando la responsabilidad institucional ante la problemática de las desapariciones forzadas.

Respuesta de Hernán Cadavid

El pronunciamiento de Iris Marín generó la reacción de Hernán Cadavid, quien hizo público su desacuerdo a través de la misma plataforma.

El senador electo del Centro Democrático sostuvo que el respaldo institucional a la consigna compromete la neutralidad de la entidad. En sus palabras: “Su parcialidad desmonta la garantía de neutralidad de la institución”.

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Hernán Cadavid - crédito @hernancadavidma/X
Hernán Cadavid sostuvo que el respaldo institucional a la consigna compromete la neutralidad de la entidad - crédito @hernancadavidma/X

Cadavid argumentó que existen múltiples formas de acompañar a las madres buscadoras, pero que el despliegue de mensajes simbólicos en instalaciones públicas puede interpretarse como una toma de partido.

“Ud puede apoyar a las madres buscadoras de muchas formas. Pero no llenando de grafitis las instituciones públicas que deben guardar neutralidad”, afirmó el congresista, quien relacionó la consigna con sectores políticos. Según expuso, “ese mismo ‘símbolo’ es utilizado por sectores políticos y ud así lo sabe”, aludiendo a un posible uso partidario del mensaje.

El legislador también recordó que, durante el proceso de elección de la actual defensora, no se anticipó la utilización de símbolos en las sedes institucionales: “Me da mucha pena con usted, Doctora Iris Marín, pero cuando fue al Congreso a buscar votos para su elección no propuso llenar las sedes de la Defensoría del Pueblo de grafitis de contenido ‘simbólicos’”.

En su argumentación, Cadavid citó el artículo 209 de la Constitución Nacional como fundamento de su reclamo: “Dra. Iris Marín el art 209 de la CN que Ud conoce le indica que la Defensoría del Pueblo debe actuar con imparcialidad y neutralidad institucional”. El senador electo consideró que la exhibición del mural implica la adhesión institucional a una narrativa política: “Ud está adhiriendo a la entidad a una narrativa política e ideológica incompatible con el propósito para el que la elegimos”.

Hernán Cadavid - crédito @hernancadavidma/X
Hernán Cadavid argumentó que existen múltiples formas de acompañar a las madres buscadoras, pero que el despliegue de mensajes simbólicos en instalaciones públicas puede interpretarse como una toma de partido - crédito @hernancadavidma/X

Como parte de su postura, Cadavid informó que presentó una solicitud formal ante el despacho de la defensora: “Acá hago pública la solicitud de información radicada al despacho de la Dra. Iris Marín para que precise cuál es el fundamento Constitucional y legal que utiliza para convertir las sedes de la Defensoría en muros de activismo y narrativas políticas”.

La defensora, por su parte, no respondió públicamente al cuestionamiento del senador electo. En su publicación inicial, concluyó afirmando que la Defensoría del Pueblo “reivindica que las cuchas tienen razón” y explicó que el término “cucha” es empleado por la juventud con afecto y respeto para referirse a las madres buscadoras de personas desaparecidas.

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