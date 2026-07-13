Colombia

Conmoción por feminicidio dentro de reconocido centro comercial: hombre asesinó a su excompañera con un cuchillo

Al parecer la mujer fue atacada en un importante local dentro del centro comercial Mercurio en Soacha por un excompañero de trabajo que estaba obsesionado con ella

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Familiares y amigos de Rosa Mayerly Olaya Coronado exigen justicia tras el crimen ocurrido en Soacha - crédito Mayerly Olaya / Facebook
Familiares y amigos de Rosa Mayerly Olaya Coronado exigen justicia tras el crimen ocurrido en Soacha - crédito Mayerly Olaya / Facebook

Un nuevo caso de feminicidio en Soacha ha conmocionado a la comunidad. La tarde del domingo 12 de julio, Rosa Mayerly Olaya Coronado perdió la vida tras ser atacada dentro del almacén Homecenter, donde trabajaba. El hecho ha generado un profundo rechazo y ha puesto en primer plano la urgencia de respuestas institucionales.

El ataque ocurrió en la comuna León XIII, al interior del centro comercial Mercurio. Según las autoridades, la víctima fue agredida con un arma cortopunzante, lo que le provocó múltiples heridas. A pesar de los esfuerzos médicos tras su traslado al hospital Luis Carlos Galán, Rosa Mayerly no sobrevivió. La Policía de Soacha respondió de manera inmediata y logró capturar al presunto agresor en el lugar.

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El caso ha sido confirmado públicamente por el alcalde de Soacha, Julián Sánchez ‘Perico’ Acosta, quien transmitió su pesar: “Lamentamos profundamente el feminicidio de Rosa Mayerly Olaya Coronado, colaboradora de Homecenter #Soacha, atacada por su expareja. Tras los hechos fue trasladada al hospital Cardiovascular de Cundinamarca, donde lamentablemente falleció”, expresó en su cuenta de X. Además, el mandatario subrayó la pronta reacción de las autoridades: “Gracias a la reacción de la @PoliciaSoacha, el agresor ya fue capturado y está en proceso de legalización”.

Autoridades locales reiteran su compromiso de acelerar el proceso judicial contra el presunto agresor - crédito Julián Sánchez Perico / Alcalde de Soacha
Autoridades locales reiteran su compromiso de acelerar el proceso judicial contra el presunto agresor - crédito Julián Sánchez Perico / Alcalde de Soacha

Las primeras versiones oficiales indicaron que el responsable era una expareja de la víctima, pero esta información fue impugnada por la familia de Rosa Mayerly. Maira Yulieth Caballero Olaya, quien se identificó como hermana de la fallecida, desmintió la relación sentimental entre ambos: “Mi hermana no tenía nada que ver con él, ni era su ex pareja, era un compañero de trabajo con problemas psiquiátricos, obsesionado con ella. Espero corrijan esta noticia mal contada por respeto a su memoria”, reclamó a través de redes sociales.

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La familiar insistió en la importancia de investigar el caso con rigor y pidió justicia: “Nos la mataron solo pedimos justicia; Ni una más, pedimos justicia, la muerte de mi hermana no puede quedar como una más del montón; Te voy a extrañar mucho mi Maye”, publicó en Facebook.

La Fiscalía será la encargada de determinar las circunstancias exactas del caso y continuar con el proceso judicial contra el presunto feminicida, quien ya se encuentra bajo custodia.

El municipio de Soacha concentra un alto porcentaje de denuncias por violencia basada en género - crédito Secretaría de la mujer y equidad de género Cundinamarca / X
El municipio de Soacha concentra un alto porcentaje de denuncias por violencia basada en género - crédito Secretaría de la mujer y equidad de género Cundinamarca / X

El alcalde Sánchez Acosta reiteró su compromiso institucional: “He solicitado a la Secretaría de Desarrollo Social de la ciudad, brindar acompañamiento total a su familia y a las autoridades, agilizar el proceso de judicialización. No toleraremos ningún tipo de violencia contra nuestras mujeres ni permitiremos que quede en la impunidad. ¡Todo el peso de la ley para el agresor!”.

Este caso se inserta en un contexto preocupante para el municipio. Según cifras oficiales de cierre de 2025, Soacha registró una disminución del 8% en violencia intrafamiliar, con 2.416 casos reportados ese año, frente a los 2.613 de 2024. Las lesiones personales contra mujeres también mostraron una baja del 12%. Sin embargo, el municipio sigue siendo epicentro de la violencia de género: el 32% de los feminicidios del departamento de Cundinamarca han ocurrido en Soacha.

El caso de feminicidio en Homecenter ha reavivado el debate sobre la violencia de género en el país - crédito Mayerly Olaya / Facebook
El caso de feminicidio en Homecenter ha reavivado el debate sobre la violencia de género en el país - crédito Mayerly Olaya / Facebook

El gobernador de Cundinamarca, Jorge Emilio Rey Ángel, reveló que actualmente se registran más de 18.000 casos por violencia contra las mujeres o la comunidad LGBTIQ+ en el municipio.

En redes sociales surgieron testimonios sobre el incidente: “Ayer tipo 3 pm iba para ese homecenter y no dejaban entrar a nadie, al salir del cc en una puerta trasera del cc sacarón una persona en camilla con mucha sangre”.

Otra usuaria expresó: “Terrible sería que el compañero ya hubiera mostrado signos de violencia y si la empresa ya sabía y aún así no hizo nada”. También se reportaron situaciones similares: “Dios mío a mí me está pasando lo mismo en mi trabajo en Bogotá…” Finalmente, alguien aclaró: “No era compañero de trabajo, fue un tipo que se obsesionó con ella”.

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