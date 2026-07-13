Colombiano reveló cómo es vivir en Albinen, el pueblo de Suiza que paga a extranjeros por mudarse: requisitos y experiencia de viaje

La localidad suiza intenta frenar la despoblación con apoyo económico, aunque solo acepta perfiles específicos, residencia prolongada y recursos suficientes para instalarse en una casa propio - crédito Planeta Juan/YouTube

El municipio suizo de Albinen, enclavado en los Alpes y famoso por su iniciativa de ofrecer hasta 73.000 euros a quienes decidan mudarse allí, fue visitado recientemente por el youtuber colombiano Juan Díaz, creador de Planeta Juan.

Su recorrido en video por el pintoresco pueblo permitió mostrar de primera mano las bellezas, requisitos y desafíos de una de las estrategias más conocidas de Europa para combatir la despoblación rural. “Sean bienvenidos a Albinen, ese es el pueblo suizo que le paga a la gente setenta mil dólares por venir a vivir aquí. Véame esta belleza de vistas que tenemos desde Albinen, Suiza (..) Míreme esas grandes montañas por detrás, todavía con los picos llenos de nieve”, relató Díaz en su introducción.

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Ubicado a 1.300 metros de altitud en el valle del Ródano, a menos de dos horas de Berna, Albinen se presenta como un destino de naturaleza, tranquilidad y paisajes de postal. El entorno alpino y el aire puro ofrecen una vida lejos del bullicio, también plantean retos de aislamiento y acceso a servicios, como comprobó el propio viajero.

Albinen está ubicado a 1.300 metros de altitud en el valle del Ródano y queda a menos de dos horas de Berna - crédito Planeta Juan/YouTube

“La calle es de un carril y ni siquiera medio. Toca despacito y hay estos espacios ahí como pa que el auto que viene se meta o uno se meta también aquí y deje pasar. Nos damos cuenta que llegar a estos pueblos no es así nomás. El paisaje es muy lindo y todo, pero es subiendo, es bien arriba donde los inviernos deben ser bien largos. Pero eso es pura curva, curva, curva de casi que un solo carril de ahí pa arriba”, narró Díaz.

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¿Cuáles son las condiciones para vivir en Albinen y obtener el incentivo?

La ayuda máxima de 73.000 euros está destinada a familias jóvenes y a quienes se comprometan a residir en Albinen durante al menos diez años, invirtiendo en la compra o construcción de una vivienda con un valor mínimo de 200.000 francos suizos (216.000 euros).

Los adultos pueden recibir hasta 25.000 francos cada uno y los menores 10.000 francos por cabeza. Las condiciones migratorias son estrictas: solo pueden postularse ciudadanos suizos, quienes tengan pasaporte europeo y un permiso de residencia tipo B o C vigente, y quienes estén en capacidad de demostrar capacidad financiera y un motivo válido para la mudanza (trabajo, reunificación familiar o retiro).

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“El pueblo representa la cruda realidad de la historia de Europa que envejece, de los pueblitos que quedan cada vez más desocupados, de la juventud que desaparece y va a buscar fortuna a otros lugares”, reflexionó Díaz durante su recorrido por las calles empinadas y silenciosas de Albinen.

Las condiciones para mudarse a Albinen incluyen tener menos de 45 años y contar con ciudadanía suiza o pasaporte europeo con permiso B o C vigente - crédito Planeta Juan/YouTube

En su video, dejó claro que la decisión de mudarse implica aceptar una vida tranquila, con pocos comercios y oportunidades laborales, donde el principal atractivo es la seguridad y la calidad de vida. “Aquí lo que hay es un poquito de turismo y pare de contar. Pero qué belleza de lugar. Mire la iglesia. Además, quisiera yo saber de qué se trata esto. Está en alemán. Venga, le preguntamos al Internet”, comentó mientras exploraba el pueblo.

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El recorrido y la vida cotidiana en Albinen

Juan Díaz relató cómo llegar a Albinen no es tarea sencilla: “Ginebra, de donde venimos, queda por allá, una hora y media más o menos. Quedan cuarenta minuticos hacia allá, ya subiendo por la montaña y metiéndonos bien, porque esta es como una de las tantas entradas que hay hacia los Alpes”.

A lo largo del viaje, resaltó la hospitalidad de los habitantes y la belleza de las casas de madera y piedra, típicas de los Alpes. “La gente en Suiza realmente me pareció amable. Serán fríos, dicen que no sonríen, que son fríos, pero mis pocas interacciones han sido agradables. El señor, por lo menos, saludando”, contó.

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El caso de Albinen expone cómo los pueblos europeos buscan nuevos habitantes para sostener comunidades que pierden población joven - crédito Planeta Juan/YouTube

El youtuber también indagó sobre la letra pequeña de la oferta: “Usted tiene que tener menos de cuarenta y cinco años. La idea es llenar estos pueblos con población joven y si usted decide aplicar, tiene que vivir aquí por lo menos diez años o si no, devuelve la platica. Además, usted no puede alquilar, tiene que comprar una vivienda que cueste mínimo doscientos mil francos. Y el subsidio, más que un regalo, es un descuento por la vivienda, porque si tiene trescientos mil dólares libres para invertir, puede irse a Albinen o a otro lugar del mundo”.

Díaz concluyó que, si bien el entorno es espectacular y la vida segura y tranquila, la decisión debe pensarse bien: “La realidad es que aquí las oportunidades laborales son bastante estrechas. Es una vida extremadamente tranquila. Los inviernos son largos. Para el que le gusta la vida nocturna, olvídese, mijo, para la camita y a dormir. Pero si es por el estilo de vida, de vivir en un pueblito así, por elección propia, simplemente por amor al arte, pues esto es espectacular”.

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Reflexión y datos prácticos

El caso de Albinen refleja el desafío de los pueblos europeos para evitar la despoblación. “Este pueblito, que aparece en documentos desde hace más de 800 años, está considerado como uno de los pueblitos tradicionales alpinos mejores conservados de Suiza. Sus callecitas son extremadamente estrechas, porque fueron diseñadas siglos antes de los automóviles”, explicó Díaz.

Albinen ofrece hasta 73.000 euros a quienes se muden al pueblo suizo para combatir la despoblación rural - crédito Planeta Juan/YouTube

La ayuda económica suiza busca nuevos habitantes, pero exige compromiso, inversión y adaptación a un estilo de vida rural. Como concluye Juan Díaz:

“Antes de esa noticia, la mayoría de los seres humanos no teníamos ni idea de la existencia de este lugar, el pueblo que nos paga por venir a vivir en él. Pero cuando uno viene, se da cuenta que ellos no están vendiendo la vida perfecta en un chalé de los Alpes suizos. Están intentando salvar una comunidad que desaparece lentamente, porque parece ser que cada vez menos personas quieren venir a construir una vida a este tipo de lugares. Así que me voy de aquí pensando realmente cuánto vale mantener vivo un pueblo antes de que desaparezca para siempre”.

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