Colombia podría quedarse sin producción nacional de arroz ante las fuertes lluvias en Casanare y Arauca: piden ayuda al Gobierno Petro

Casanare hace parte de la principal zona arrocera del país y solo en el primer semestre de 2025 registró 216.847 hectáreas sembrada - crédito Fedearroz

Casanare y Arauca viven una emergencia invernal que ya inundó miles de hectáreas de arroz en la fase final previa a la cosecha. El desbordamiento de los ríos Tocaría, Pauto, Cravo Sur y Casanare afectó extensas áreas arroceras y otras actividades agropecuarias en ambos departamentos, por lo que la Federación Nacional de Arroceros (Fedearroz) pidió al Gobierno nacional recursos, comisiones técnicas y ayudas para los productores. La emergencia deja más de 13.100 familias afectadas en la región.

El gremio señaló que las inundaciones y avalanchas alcanzaron sectores urbanos y rurales. También indicó que las pérdidas se registran en la gran mayoría de los municipios de Casanare y en zonas sin determinar de Arauca, con afectaciones sobre arroz, ganadería y cultivos de pancoger.

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Fedearroz sostuvo que “como consecuencia del desbordamiento de los ríos Tocaría, Pauto, Cravo Sur y Casanare, se han afectado miles de hectáreas de arroz que se encuentran en su última etapa previa a la cosecha”. Además, afirmó que “la fuerza de las aguas destruyó jarillones y demás infraestructura en carreteras y fincas”.

Fedearroz dice que es necesaria la intervención urgente del Ministerio de Agricultura y la Ungrd - crédito Fedearroz

Casanare hace parte de la principal zona arrocera del país y registró 216.847 hectáreas sembradas en el primer semestre de 2025, de acuerdo con el convenio Dane-Fedearroz. La región de los Llanos, que también incluye Arauca, concentra una parte significativa de la producción nacional del cereal.

Medidas para atender la emergencia

Ante el deterioro de la situación, el gerente general de Fedearroz, Rafael Hernández Lozano, pidió una intervención del Gobierno nacional por medio del Ministerio de Agricultura y de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd). Insistió en la necesidad de movilizar recursos y recordó que Arauca quedó incomunicado por vía terrestre.

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Hernández afirmó que “ante esta delicada situación, hacemos un urgente llamado al Gobierno nacional para que se desplieguen acciones a través del Ministerio de Agricultura y de la Ungrd, con el fin de disponer de las acciones y los recursos necesarios, teniendo en cuenta, además, que el departamento de Arauca ha quedado incomunicado por vía terrestre”.

Las lluvias más intensas en décadas obligaron a evacuar familias y activar alertas rojas, mientras continúan los censos y se distribuyen ayudas entre los damnificados en zonas rurales y urbanas - crédito @alexandramonto/ X

De igual forma, el gremio pidió una evaluación inmediata de los daños con comisiones técnicas conjuntas entre autoridades nacionales y departamentales. La revisión busca “hacer un censo real de las hectáreas afectadas, con el fin de que se den las ayudas financieras”.

Dentro de las medidas solicitadas figuran:

Líneas especiales de crédito de emergencia.

Refinanciación de deudas sin penalidades y subsidios directos para pequeños, medianos y grandes agricultores damnificados.

Destinación inmediata de maquinaria amarilla para reconstruir jarillones, limpiar canales de drenaje y rehabilitar las vías terciarias que comunican los puntos de cosecha.

alcance de la emergencia en Arauca y Casanare

La advertencia del gremio coincide con el panorama que enfrentan ambos departamentos. En Arauca, la respuesta nacional de emergencia se activó después de que el Consejo Departamental de Gestión del Riesgo declarara la calamidad pública.

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Los reportes preliminares indican que más de 8.900 familias resultaron afectadas en Arauca, sobre todo en Arauquita, Saravena y Tame. Tras un sobrevuelo, la Ungrd confirmó el colapso de cuatro puentes estratégicos: Ríolopeño, Tame, Río Tigre-Cusay y Box Coulver. Este último paso está sobre la vía entre Arauca y Arauquita. Como primera medida, las autoridades anunciaron la instalación de un puente militar entre Saravena y Cubará, en coordinación con Invías y el Ejército Nacional.

Rafael Hernández Lozano es el gerente general de Fedearroz - crédito Fedearroz

A su vez, en Casanare ya se contabilizan más de 4.200 familias damnificadas, aunque las autoridades advierten que la cifra sigue en aumento. Los reportes del Ideam y de Corporinoquia mantienen al departamento bajo alerta roja por crecientes súbitas e inundaciones.

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Sobre la situación, el gobernador de Casanare, César Ortiz Zorro, describió el comportamiento de los ríos como un episodio inusual. “Tenemos crecientes súbitas históricas, incluso desbordamiento de ríos. Por más de 50, 60 y hasta 70 años no se generaba un desbordamiento de estos”, afirmó.

Las alertas rojas por inundaciones siguen activas en los ríos Casanare, Ariporo, Pauto y Cravo Sur. También continúan las alertas roja y naranja por deslizamientos en distintos municipios.

Urgencia de medir daños y reactivar las zonas productivas

Fedearroz centra ahora su pedido en acelerar la medición técnica de las pérdidas y activar apoyos para los productores. La prioridad inmediata es recuperar vías, drenajes y jarillones para restablecer el acceso a las áreas de cosecha.

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El gremio indicó que seguirá aportando información y evaluaciones técnicas a las autoridades para sustentar la respuesta oficial. Con esos insumos, busca que se defina con rapidez el alcance de los daños y las acciones para reactivar las zonas productivas.