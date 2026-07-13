Aumento del salario mínimo podría generar problemas en las tiendas de barrio de Bogotá durante el segundo semestre: “Será más costoso”

En Bogotá existen aproximadamente 120.000 tiendas de barrio, según el Dane - crédito Universidad Central

La caída de la informalidad laboral en Bogotá llega con una advertencia de fondo: en la segunda mitad de 2026, ese alivio podría revertirse con rapidez. Uno de los escenarios calculados apunta a que la ciudad sumaría hasta 146.000 personas más en el rebusque si la tasa sube de 33,2% a 36,6%, según un estudio de Crowe Co elaborado con datos del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane).

El análisis atribuye ese riesgo al menor crecimiento económico y al aumento de los costos de contratación. La ciudad tiene cerca de 4,29 millones de ocupados.

Con ese tamaño del mercado laboral, cada punto porcentual adicional de informalidad equivale hoy a casi 42.900 personas más en esa condición. Si la tasa pasara de 33,2% a 35%, Bogotá tendría cerca de 79.000 trabajadores informales adicionales. Si volviera a 36,6%, el incremento sería cercano a 146.000, el escenario más alto planteado en el informe.

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Frente a esto, el socio y director de la práctica de B.P.O. de Crowe Co, Guillermo Berrio, puso el foco en lo que puede ocurrir en los próximos meses: “Durante el segundo semestre es probable que la informalidad deje de disminuir e incluso registre un leve aumento, impulsada por el menor crecimiento económico y el incremento de los costos de contratación”.

Bogotá cerró mayo de 2026 como la ciudad de menos informalidad laboral en Colombia - crédito Dane

El estudio aclara que esos cálculos no son una predicción cerrada. Son escenarios construidos con el número actual de ocupados para medir qué ocurriría si la tasa vuelve a niveles que Bogotá ya registró.

Avance laboral más estrecho de lo que parece

Y es que entre marzo y mayo de 2025 y el mismo periodo de 2026, Bogotá sumó cerca de 175.300 empleos formales. A la vez, perdió alrededor de 131.300 ocupaciones informales, de modo que el aumento total fue de apenas 44.100 personas con trabajo.

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La comparación muestra una mejora en la calidad del empleo, pero también un avance limitado en la creación total de puestos. Por cada cuatro trabajos formales que aparecieron, desaparecieron casi tres informales.

Para el trimestre móvil marzo-mayo de 2026, la tasa de desempleo en Bogotá se ubicó en el 8,4%, la cifra más baja registrada para este mismo periodo en los últimos diez años, según el Dane - crédito Nathalia Angarita/Reuters

El crecimiento, además, estuvo concentrado. Tres grupos de actividades reunieron cerca de 131.900 ocupados más en un año, mientras el resto de las ramas económicas cerró con un saldo negativo cercano a 87.800 puestos. Dicho reparto sugiere una base más frágil de lo que indica la baja de la tasa. El informe remarca que no hace falta una crisis de gran escala para que decenas de miles de personas vuelvan a depender del rebusque.

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La presión llega primero a los barrios

Guillermo Berrio ubicó el primer impacto en la economía de cercanía. “La economía barrial será el primer sector en sentir la desaceleración”, afirmó. Añadió dónde se notaría con más rapidez esa presión sobre el gasto diario. “En localidades como Kennedy, Bosa y Ciudad Bolívar el consumo diario es altamente sensible al ingreso disponible”, apuntó.

Cuando suben la comida, el transporte o los servicios, las familias recortan primero lo que no consideran urgente. Eso se traduce en menos compras en la tienda, gastos aplazados y menos margen para los pequeños negocios.

Con menos ingresos en caja, sostener una nómina o abrir una vacante nueva se vuelve más difícil. El efecto no se limita a una caída en ventas, sino que puede empujar a más trabajadores hacia ocupaciones por cuenta propia por falta de otra opción.

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El salario mínimo tuvo un aumento del 23,7% para 2026 y se sitúa en $2.000.000 bajo el concepto de "salario vital" - crédito Luisa González/Reuters

Más costos y menos margen para contratar

El estudio suma otro factor para el segundo semestre: el aumento del salario mínimo de 2026 junto con la reducción de la jornada máxima de 44 a 42 horas semanales. Con esos cambios, el valor salarial de una hora ordinaria para quien gana el mínimo es cerca de 29% mayor que hace un año.

De esta manera, en una hora comparable trabajada en día de descanso obligatorio, y con el nuevo recargo del 90%, el aumento puede acercarse al 36%. La firma precisa que ese cálculo no equivale al costo total de contratar, sino al valor salarial por hora antes de otros gastos de nómina.

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Berrio resumió el efecto sobre los negocios de menor escala. “Para muchas microempresas de baja productividad, formalizar un nuevo trabajador será cada vez más costoso”, anotó. Agregó una comparación para dimensionar el riesgo. Un aumento de solo un punto en la informalidad involucraría a 4,3 veces más personas que toda la reducción anual reciente del número de desempleados en Bogotá.

Frente a ese panorama, el estudio plantea medidas como crédito más accesible, capacitación sencilla, herramientas digitales útiles y una formalización gradual. La apuesta pasa por darle capacidad de resistencia al tejido comercial de los barrios para evitar que el deterioro del empleo formal se expanda desde allí.

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