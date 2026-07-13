Andrea Petro se ‘agarró’ en redes sociales con edil de Usaquén por su familia presidencial: “Te las das de importante”

Desde Cartagena, Santiago Cáceres hizo fuertes comentarios sobre Verónica Alcocer y Sofía Petro - crédito @sergiocaceresro/Instagram

Un fuerte cruce de palabras en redes sociales protagonizaron Andrea Petro, la hija mayor del presidente Gustavo Petro, y Sergio Alejandro Cáceres, actual edil de la localidad de Usaquén en Bogotá por la oposición.

La disputa virtual, que comenzó como un reclamo político desde Cartagena, escaló rápidamente hasta convertirse en un intercambio de acusaciones sobre el ego, el matoneo digital y el hostigamiento, captando la atención de miles de usuarios en las plataformas digitales.

El rifirrafe comenzó cuando el joven edil de la capital publicó un video en su cuenta de Instagram desde un restaurante en Cartagena, donde captó la salida de la primera dama, Verónica Alcocer, y de su hija Sofía Petro.

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En la grabación, Cáceres cuestionó fuertemente la legitimidad de Alcocer como primera dama —teniendo en cuenta que está separada sentimentalmente de Gustavo Petro— y lanzó duros calificativos contra la familia presidencial, al asegurar que las mujeres salieron corriendo al notar su presencia en el lugar.

Andrea Petro y Sergio Alejandro Cáceres protagonizaron un enfrentamiento público en redes sociales luego de una publicación relacionada con integrantes de la familia presidencial - crédito @sergiocaceresro - @andreapetro91/Instagram

La burla que desató la respuesta del edil de Usaquén

La publicación del edil bogotano no pasó desapercibida para la familia del mandatario; Andrea Petro decidió salir en defensa de su hermana menor y comentó de forma sarcástica el video de Cáceres con una frase que encendió la polémica en la red social.

“¿Y usted quién es? 🤣🤣🤣🤣”, escribió Andrea Petro en la sección de comentarios del perfil del líder juvenil.

Esta respuesta fue interpretada de inmediato por Sergio Cáceres como un acto de soberbia y un intento de utilizar el famoso estigma del “¿usted no sabe quién soy yo?”. Ante esto, Cáceres contraatacó con un nuevo video, esta vez publicado también desde el perfil de la senadora del Centro Democrático Paloma Valencia, con el objetivo explícito de responderle con vehemencia a la hija del jefe de Estado.

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En el nuevo metraje, Sergio Cáceres hizo un recuento detallado de su trayectoria política local e internacional a sus 20 años, al cuestionar el rol público que cumple la hija del presidente de la República en el país.

Sergio Cáceres interpretó el comentario de Andrea Petro como una muestra de soberbia - crédito @sergiocaceresro/Instagram

“Mucho gusto, señora Andrea Petro. Soy Sergio Cáceres. He sido uno de los opositores más fuertes de su padre y a los veinte años me posicioné como el edil más joven de Bogotá. Más bien le pregunto: ¿Usted, quién es? ¿Por qué la reconocen aparte de ser la hija de un presidente?”, replicó el funcionario de Usaquén en su cuenta oficial.

Andrea Petro ‘sacó sus garras’ y se defendió del edil

Lejos de silenciar el debate, la respuesta del edil provocó que Andrea Petro utilizara sus historias de Instagram para lanzar una dura réplica, acusándolo de utilizar su cargo público para generar espectáculos mediáticos y ganar reproducciones en nternet a costa del odio.

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“Te las das de importante, pero lo único que exhibes es falta de profesionalismo. La política no se hace jugando a ser influencer ni alimentando el odio para conseguir reproducciones”, escribió la hija del jefe de Estado.

La hija del mandatario acusó a Sergio Cáceres de utilizar la polémica para obtener visibilidad en plataformas digitales - crédito @andreapetro91/Instagram

Además, Andrea escribió: “Si como edil tu mayor logro es movilizar una multitud para atacar a una persona, estás confundiendo el servicio público con el espectáculo. Ponte a trabajar; para eso te eligieron”.

Asimismo, la hija del mandatario advirtió que las conductas del edil cruzaron la línea del debate político y entraron en el terreno del hostigamiento, al señalar que sus actuaciones podrían llegar a tener implicaciones y consecuencias jurídicas reales.

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“Sigue celebrando los insultos que provocas. Todo queda registrado, y la línea entre el ‘contenido’ y las consecuencias jurídicas es mucho más delgada de lo que crees”, se lee en la historia de Instagram.

Andrea Petro señaló que el debate político no debería convertirse en una estrategia basada en ataques personales - crédito @andreapetro91/Instagram

El respaldo de Mary Luz Herrán en medio de las tensiones familiares

Aunque en el ámbito político es conocido que Andrea Petro marcó distancia con Verónica Alcocer, en esta ocasión sus declaraciones buscaron, al parecer, proteger la intimidad de su hermana Sofía.

En medio de la oleada de comentarios, Mary Luz Herrán, madre de Andrea y exesposa del presidente Gustavo Petro, intervino directamente en la publicación del edil Cáceres para defender la identidad y el carácter de su hija.

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“Ella es mi hija. Luchadora, inteligente, libre, bella. Imagino que usted, en su deseo por hacerse notar, no mide el nivel de irrespeto que causa. Estamos cansados de una Colombia llena de odio e intolerancia”, escribió Herrán para frenar los ataques de los seguidores de la oposición.

Mary Luz Herrán, madre de Andrea Petro y exesposa del presidente Gustavo Petro, intervino en la discusión para defender a su hija - crédito @sergiocaceresro - @marylherran/Instagram

“Es zurda como millones de colombianos y le respondo a Ud porque siempre defiendo a mis hijos sin importar su edad. Imagino que Ud en su deseo por hacerse notar no mide el nivel de irrespeto que causa. Estamos cansados de una Colombia llena de odio e intolerancia (sic)“, comentó.