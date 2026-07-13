Bogotá aplicará Pico y placa regional el lunes 13 de julio: habrán multas de $633.200 y cambios en corredores clave de Cundinamarca para el retorno

La medida de Pico y placa regional en Bogotá regirá en nueve ingresos a la ciudad durante el puente de la Virgen de Chiquinquirá - crédito Secretaría de Movilidad - crédito Alcaldía de Bogotá

El lunes festivo 13 de julio, Bogotá aplicará la medida de Pico y placa regional para el ingreso de vehículos particulares a la ciudad, en el marco del primer puente nacional de la Virgen de Chiquinquirá.

La restricción, vigente entre las 12:00 m., y las 8:00 p. m., busca gestionar el retorno de más de un millón de vehículos y promover viajes más seguros tras el fin de semana largo, ante el esperado aumento de tráfico en los principales corredores viales de la capital y Cundinamarca.

La medida de Pico y placa regional se aplicará en los nueve principales ingresos a Bogotá:

Autopista Norte: desde el peaje Andes hasta el Portal Norte del sistema TransMilenio, sentido norte-sur.

Autopista Sur: desde el límite municipal de Soacha hasta la avenida Boyacá, sentido sur-norte.

Avenida Centenario (calle 13): desde río Bogotá hasta avenida Cali (avenida Carrera 86), sentido occidente-oriente.

Avenida Calle 80: desde el puente de Guadua hasta el Portal 80 del sistema Transmilenio, sentido occidente-oriente.

Avenida Carrera 7: desde la calle 245 hasta la calle 183, sentido norte-sur.

Avenida Boyacá vía al Llano: desde el túnel Argelino Durán Quintero hasta la antigua vía al Llano, sentido sur-norte.

Vía Suba Cota: desde el río Bogotá hasta avenida calle 170, sentido norte-sur.

Vía La Calera: desde el peaje Patios hasta la avenida Carrera 7, sentido oriente-occidente.

Vía a Choachí: desde la vía Monserrate hasta la avenida Circunvalar, sentido oriente-occidente.

Entre las 12:00 m. y las 4:00 p.m. solo podrán entrar a Bogotá los vehículos con placa par, y entre las 4:00 p.m. y las 8:00 p.m. lo harán los de placa impar - crédito Secretaría de Movilidad

El horario de ingreso se divide así: entre las 12:00 p. m., y las 8:00 p. m. De 12:00 a 4:00 p. m., podrán ingresar los vehículos con placas terminadas en número par (0, 2, 4, 6, 8). De 4:00 p. m. a 8:00 p. m., podrán hacerlo las placas impares (1, 3, 5, 7, 9).

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La Secretaría Distrital de Movilidad recuerda que no acatar la restricción será sancionado con una multa de $633.200. Por eso, se recomienda a los viajeros programar su regreso, consultar los canales oficiales para evitar contratiempos y congestiones, y respetar los horarios establecidos para cada tipo de placa.

El Pico y Placa Regional hace parte del plan éxodo y retorno que preparó Bogotá para atender el tránsito de más de 2 millones de vehículos entre el viernes y el lunes festivo. Según las proyecciones del distrito, solo durante el fin de semana saldrán 1.1 millones de vehículos e ingresarán 1.07 millones por los nueve corredores habilitados.

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Para garantizar la movilidad y la seguridad vial, la ciudad contará con el despliegue de 360 personas en vía entre Guías de Movilidad, Agentes Civiles de Tránsito y Policías de Tránsito, quienes trabajarán articuladamente desde el Centro Estratégico de Movilidad. Este centro cuenta con más de 10.000 cámaras para monitorear en tiempo real y atender novedades o emergencias en el tráfico.

La Secretaría Distrital de Movilidad advirtió que incumplir el Pico y Placa Regional en Bogotá acarreará una multa de $633.200 - crédito Secretaría de Movilidad

Durante el operativo se mantendrán medidas complementarias como ajustes en los tiempos semafóricos en los puntos de mayor afluencia, gestión dinámica del tráfico y supervisión permanente en accesos clave, liderados por gerentes en vía de la entidad.

Para quienes retornan por el sur, se activarán intermitencias semafóricas en la autopista Sur en coordinación con Soacha, mientras que para quienes vuelven por el norte estará habilitado el reversible de la carrera Séptima entre calles 245 y 183 para agilizar el flujo hacia la ciudad.

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En la ciudad, durante el puente, se desarrollarán 28 operativos de control enfocados en mitigar conductas de riesgo como conducir en estado de embriaguez o el exceso de velocidad. Las autoridades reiteran el llamado a la prudencia y al respeto por las normas para evitar accidentes y garantizar un retorno seguro para todos los viajeros.

Controles y medidas en Cundinamarca

La Gobernación de Cundinamarca informó que el lunes 13 de julio regirá una restricción para vehículos de carga con capacidad igual o superior a 3,4 toneladas en los corredores estratégicos del departamento. En el corredor Chía – Mosquera – La Mesa – Girardot y ramal a Soacha, la medida aplicará entre las 10:00 a. m. y las 11:00 p. m.. En los corredores Alpes – Villeta y Chuguacal – Cambao, la restricción será de 10:00 a. m. a 10:00 p.m.

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El Plan Retorno incluye un reversible continuo desde Apulo (K32+000) hasta Mosquera, Puente Balsillas (K113+000) entre las 10:00 a. m. y las 11:59 p. m., y entre las 4:00 p. m. y las 8:00 p. m. funcionará un reversible en el corredor Mondoñedo – Soacha, desde la intersección de la avenida Canoas hasta la avenida San Marón, facilitando el ingreso a Bogotá.

Cundinamarca aplicará restricciones a vehículos de carga desde el 13 de julio, activará reversibles en corredores clave y apoyará el control con drones - crédito Secretaría de Cundinamarca

La Secretaría de Movilidad Contemporánea apoyará el dispositivo operativo con monitoreo permanente mediante drones en corredores estratégicos como Anapoima – La Mesa – La Gran Vía, el peaje Chusacá en la vía Bogotá – Girardot y la glorieta Toreros en Mosquera, lo que permitirá seguimiento en tiempo real y respuesta oportuna ante cualquier eventualidad.

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Finalmente, la Gobernación departamental invitó a todos los actores viales a programar sus desplazamientos con anticipación, respetar las normas y atender las indicaciones de las autoridades.