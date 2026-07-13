Centro Nacional de Entrenamiento del Ejército tiene nuevo director: este es el oficial que estará al frente del fuerte militar en Tolemaida

El Centro Nacional de Entrenamiento en Tolemaida inició una nueva etapa con la llegada del brigadier general Juan Oduber Rendón Pérez al mando del Cenae - crédito Ejército Nacional

El Centro Nacional de Entrenamiento (Cenae) en Tolemaida inicia una nueva etapa bajo la dirección del brigadier general Juan Oduber Rendón Pérez, quien recibió el mando durante una ceremonia militar encabezada por el Inspector del Ejército Nacional.

El acto, realizado en el Fuerte Militar de Tolemaida, marca el comienzo de una gestión orientada a consolidar las capacidades operacionales de los soldados en Colombia, según indicó la institución.

El alto mando institucional elogió la labor de Federico Alberto Mejía Torres al frente del CenaeE durante casi un año. Su liderazgo impulsó el entrenamiento operacional, el bienestar del personal y la promoción del deporte entre los militares, además de introducir la plataforma Sigap, una herramienta tecnológica que optimizó la seguridad y el control de acceso en la guarnición militar.

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“Impulsó importantes iniciativas orientadas al fortalecimiento del entrenamiento operacional, el bienestar del personal militar y sus familias, así como la promoción del deporte como eje fundamental para la preparación física de los hombres y mujeres de la institución”, señaló el inspector.

Juan Oduber Rendón, nacido en Yolombó, Antioquia, acumula más de tres décadas de trayectoria en el Ejército Nacional desde su ingreso a la Escuela Militar de Cadetes en 1993 - crédito Ejército Nacional

Durante la ceremonia, el inspector del Ejército resaltó la importancia de la Sigap como mecanismo de identificación y trazabilidad para personas y vehículos en el fuerte, consolidando a Tolemaida como referente en seguridad militar.

El alto mando también anunció que Mejía Torres continuará como comandante del Comando de Educación y Doctrina (Cedoc), desde donde seguirá fortaleciendo la formación y capacitación dentro de la institución.

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El brigadier general Oduber Rendón, nacido el 3 de mayo de 1974 en la ciudad de Yolombó, Antioquia, cuenta con una trayectoria de más de tres décadas en el Ejército Nacional.

Ingresó a la Escuela Militar de Cadetes General José María Córdova en 1993 y se graduó como subteniente en 1994. Es oficial del Arma de Infantería y posee formación en combate, paracaidismo y procedimientos de policía militar.

El nuevo comandante del Cenae ostenta títulos en Ciencias Militares, Seguridad y Defensa Nacionales, Administración de Empresas, además de un Master of Science y una Maestría en Estrategia y Geopolítica.

A lo largo de su carrera ha recibido condecoraciones como la Orden de Boyacá, la Orden del Mérito Militar José María Córdova y la Medalla Batalla de Ayacucho, reflejando un historial caracterizado por la excelencia y el compromiso.

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La reciente transmisión de mando responde a la necesidad de mantener altos estándares en la formación y entrenamiento de las unidades militares. El brigadier general Oduber Rendón asume el reto de impulsar la innovación y la seguridad en el proceso de preparación operacional, asegurando la continuidad del fortalecimiento institucional para cumplir con la misión constitucional del Ejército Nacional.

El nuevo director del Cenae es el mismo con el que el presidente Gustavo Petro chocó en abril de 2026 en la ciudad de Cali, donde interrumpió un acto público para ordenar al general Juan Oduber Rendón Pérez que lo escuchara y, al mismo tiempo, denunció presuntos vínculos de mandos castrenses con mafias del oro, un señalamiento que profundiza la tensión con la cúpula militar.

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El presidente de la República se refirió con dureza al general Juan Oduber Rendón, al que le pidió atender sus indicaciones, al recordar que él es el comandante supremo de las Fuerzas Militares - crédito Presidencia

Durante el Encuentro Nacional de Formalización Minera y Comercialización del Oro, en el Centro de Eventos Valle del Pacífico, el mandatario detuvo su intervención para corregir en público al entonces comandante de la Tercera Brigada.

“Usted me tiene que escuchar, ¿me entiende?, porque yo soy su comandante”, dijo Petro al general Rendón Pérez, en momentos en que el oficial seguía novedades de sus tropas por celular. Luego añadió: “No le estoy hablando directamente a usted, sino que tome nota de lo que digo, porque hay que hacer un plan”.

El episodio ocurrió en un discurso centrado en la minería ilegal y en lo que el presidente describió como obstáculos para enfrentar a esas estructuras. De acuerdo con el mandatario, decisiones de la Corte Constitucional que restringen la comercialización de oro extraído con mercurio o cianuro operan como una traba en la lucha contra esas mafias.

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