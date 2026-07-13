Carolina Corcho reconoció finalmente la victoria de Abelardo de la Espriella: “Fuimos derrotados”

Carolina Corcho propuso un gabinete para vigilar al nuevo Ejecutivo de Abelardo de la Espriella - crédito Luisa Gonzalez/Reuters - Infobae Colombia

La exministra de Salud y exprecandidata presidencial Carolina Corcho difundió el 13 de julio de 2026 una carta pública por medio de su cuenta oficial de X dirigida a la militancia del Pacto Histórico, en la que evaluó la derrota electoral y convocó a la reorganización opositora frente al gobierno electo de Abelardo de la Espriella.

Corcho atribuyó el resultado a factores externos e internos, señalando la influencia de “el injerencismo de la extrema derecha mundial, principalmente de los Estados Unidos, con Donald Trump a la cabeza, y del régimen sionista de Israel”, además de campañas de “noticias falsas” y “bots de propaganda sucia” que afectaron la imagen del actual mandatario Gustavo Petro y el senador Iván Cepeda.

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La carta detalló la “férrea unidad” de los principales grupos económicos nacionales que, junto a gremios empresariales y centros de pensamiento, apoyaron la candidatura de De la Espriella, mientras “callaron frente a propuestas populistas de la extrema derecha”.

Carolina Corcho convocó a la reorganización opositora tras la derrota electoral del Pacto Histórico - crédito @carolinacorcho/X

Corcho sostuvo que estas fuerzas actuaron en bloque desde la primera vuelta y denunció irregularidades en el proceso electoral, como el impedimento para auditar el software de la Registraduría y la exclusión de actores clave en consultas internas.

“Se impidió la participación de Iván Cepeda en la Consulta del Frente por la Vida”, señaló, y cuestionó la falta de transparencia en el manejo de los sistemas informáticos electorales.

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En el plano interno, la exprecandidata y senadora electa por el Pacto Histórico reconoció “múltiples fallas” en la campaña, como la falta de una estrategia política unificada, ausencia de integración entre partidos y movimientos aliados, y debilidades en la comunicación y en la organización del cuidado del voto. “No hubo una estrategia de comunicaciones ni un manager que dirigiera de conjunto la estrategia comunicativa”, admitió, y señaló que la campaña fue “cerrada y excluyente”.

Exministra Carolina Corcho atribuyó derrota a injerencia extranjera y errores internos en carta pública - crédito @carolinacorcho/X

El comunicado propone una agenda de reconstrucción política, enfocada en la organización de la oposición y en la preparación para las elecciones departamentales y municipales.

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Corcho planteó como primera meta la realización de un congreso fundacional del Partido Movimiento Pacto Histórico, con participación amplia de comités y asambleas en municipios y departamentos.

Cada región deberá hacer balance de los principales problemas locales y definir programas y estrategias propias, con apoyo central de la tendencia “¡Ni un paso atrás!”.

Carolina Corcho denunció irregularidades electorales y llamó a preparar resistencia frente al gobierno de Abelardo de la Espriella - crédito @carolinacorcho/X

Corcho sugirió que la estructura organizativa debe integrarse a los comités que prepararán el congreso unitario del Pacto Histórico, y llamó a la afiliación masiva de simpatizantes. Además, solicitó construir documentos estratégicos con las bancadas del Congreso para incluir proyectos regionales en el Plan Nacional de Desarrollo y discutir candidaturas realistas para concejos, alcaldías, asambleas y gobernaciones.

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“Nuestra postura es que las candidaturas del Pacto Histórico a las elecciones departamentales y municipales deben ser definidas mediante consultas populares, solo en aquellos lugares donde haya consensos”, señala.

La exprecandidata enfatizó la necesidad de una oposición planificada y no improvisada, centrada en la defensa de reformas sociales impulsadas por el gobierno saliente: agraria, pensional, laboral, sanitaria, ambiental y de derechos humanos.

Por ende, llamó a articular la estrategia con organizaciones campesinas, indígenas, afros, sindicatos y movimientos sociales, y a fortalecer la comunicación, pedagogía y movilización. “Esa oposición no debe ser improvisada, por el contrario, debe ser planificada”, insistió.

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Carolina Corcho propone congreso fundacional y afiliación masiva para fortalecer la oposición - crédito @carolinacorcho/X

Entre las prioridades legislativas, Corcho destacó la vigilancia sobre corrupción y violaciones de derechos humanos, la organización de redes de defensores y el seguimiento a la gestión del nuevo gobierno.

Propuso también la creación de un “gabinete en la sombra” que supervise las políticas oficiales y elabore críticas informadas basadas en estudios rigurosos. “La oposición debe evitar la dispersión en sus actividades”, advierte.

La carta concluyó con un llamado a la unidad y la participación activa para fortalecer la democracia y defender los logros alcanzados durante el mandato de Gustavo Petro, así como a preparar la resistencia y la acción opositora frente a lo que describe como “el modelo autoritario preconizado por el gobierno entrante”. Corcho cerró su mensaje con la consigna: “¡Ni un paso atrás!”.

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