Colombia

Carolina Corcho reconoció finalmente la victoria de Abelardo de la Espriella: “Fuimos derrotados”

La exministra de Salud propuso realizar un congreso fundacional y promover la afiliación masiva para articular una oposición planificada, con énfasis en la defensa de reformas sociales y la vigilancia a la gestión del próximo gobierno

Guardar
Google icon
Carolina Corcho propuso un gabinete para vigilar al nuevo Ejecutivo de Abelardo de la Espriella - crédito Luisa Gonzalez/Reuters - Infobae Colombia
Carolina Corcho propuso un gabinete para vigilar al nuevo Ejecutivo de Abelardo de la Espriella - crédito Luisa Gonzalez/Reuters - Infobae Colombia

La exministra de Salud y exprecandidata presidencial Carolina Corcho difundió el 13 de julio de 2026 una carta pública por medio de su cuenta oficial de X dirigida a la militancia del Pacto Histórico, en la que evaluó la derrota electoral y convocó a la reorganización opositora frente al gobierno electo de Abelardo de la Espriella.

Corcho atribuyó el resultado a factores externos e internos, señalando la influencia de “el injerencismo de la extrema derecha mundial, principalmente de los Estados Unidos, con Donald Trump a la cabeza, y del régimen sionista de Israel”, además de campañas de “noticias falsas” y “bots de propaganda sucia” que afectaron la imagen del actual mandatario Gustavo Petro y el senador Iván Cepeda.

PUBLICIDAD

La carta detalló la “férrea unidad” de los principales grupos económicos nacionales que, junto a gremios empresariales y centros de pensamiento, apoyaron la candidatura de De la Espriella, mientras “callaron frente a propuestas populistas de la extrema derecha”.

Carolina Corcho convocó a la reorganización opositora tras la derrota electoral del Pacto Histórico - crédito @carolinacorcho/X
Carolina Corcho convocó a la reorganización opositora tras la derrota electoral del Pacto Histórico - crédito @carolinacorcho/X

Corcho sostuvo que estas fuerzas actuaron en bloque desde la primera vuelta y denunció irregularidades en el proceso electoral, como el impedimento para auditar el software de la Registraduría y la exclusión de actores clave en consultas internas.

“Se impidió la participación de Iván Cepeda en la Consulta del Frente por la Vida”, señaló, y cuestionó la falta de transparencia en el manejo de los sistemas informáticos electorales.

PUBLICIDAD

En el plano interno, la exprecandidata y senadora electa por el Pacto Histórico reconoció “múltiples fallas” en la campaña, como la falta de una estrategia política unificada, ausencia de integración entre partidos y movimientos aliados, y debilidades en la comunicación y en la organización del cuidado del voto. “No hubo una estrategia de comunicaciones ni un manager que dirigiera de conjunto la estrategia comunicativa”, admitió, y señaló que la campaña fue “cerrada y excluyente”.

Exministra Carolina Corcho atribuyó derrota a injerencia extranjera y errores internos en carta pública - crédito @carolinacorcho/X
Exministra Carolina Corcho atribuyó derrota a injerencia extranjera y errores internos en carta pública - crédito @carolinacorcho/X

El comunicado propone una agenda de reconstrucción política, enfocada en la organización de la oposición y en la preparación para las elecciones departamentales y municipales.

Corcho planteó como primera meta la realización de un congreso fundacional del Partido Movimiento Pacto Histórico, con participación amplia de comités y asambleas en municipios y departamentos.

Cada región deberá hacer balance de los principales problemas locales y definir programas y estrategias propias, con apoyo central de la tendencia “¡Ni un paso atrás!”.

Carolina Corcho denunció irregularidades electorales y llamó a preparar resistencia frente al gobierno de Abelardo de la Espriella - crédito @carolinacorcho/X
Carolina Corcho denunció irregularidades electorales y llamó a preparar resistencia frente al gobierno de Abelardo de la Espriella - crédito @carolinacorcho/X

Corcho sugirió que la estructura organizativa debe integrarse a los comités que prepararán el congreso unitario del Pacto Histórico, y llamó a la afiliación masiva de simpatizantes. Además, solicitó construir documentos estratégicos con las bancadas del Congreso para incluir proyectos regionales en el Plan Nacional de Desarrollo y discutir candidaturas realistas para concejos, alcaldías, asambleas y gobernaciones.

“Nuestra postura es que las candidaturas del Pacto Histórico a las elecciones departamentales y municipales deben ser definidas mediante consultas populares, solo en aquellos lugares donde haya consensos”, señala.

La exprecandidata enfatizó la necesidad de una oposición planificada y no improvisada, centrada en la defensa de reformas sociales impulsadas por el gobierno saliente: agraria, pensional, laboral, sanitaria, ambiental y de derechos humanos.

Por ende, llamó a articular la estrategia con organizaciones campesinas, indígenas, afros, sindicatos y movimientos sociales, y a fortalecer la comunicación, pedagogía y movilización. “Esa oposición no debe ser improvisada, por el contrario, debe ser planificada”, insistió.

Carolina Corcho propone congreso fundacional y afiliación masiva para fortalecer la oposición - crédito @carolinacorcho/X
Carolina Corcho propone congreso fundacional y afiliación masiva para fortalecer la oposición - crédito @carolinacorcho/X

Entre las prioridades legislativas, Corcho destacó la vigilancia sobre corrupción y violaciones de derechos humanos, la organización de redes de defensores y el seguimiento a la gestión del nuevo gobierno.

Propuso también la creación de un “gabinete en la sombra” que supervise las políticas oficiales y elabore críticas informadas basadas en estudios rigurosos. “La oposición debe evitar la dispersión en sus actividades”, advierte.

La carta concluyó con un llamado a la unidad y la participación activa para fortalecer la democracia y defender los logros alcanzados durante el mandato de Gustavo Petro, así como a preparar la resistencia y la acción opositora frente a lo que describe como “el modelo autoritario preconizado por el gobierno entrante”. Corcho cerró su mensaje con la consigna: “¡Ni un paso atrás!”.

Temas Relacionados

Carolina CorchoAbelardo de la EspriellaIzquierdaGobierno PetroColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

EN VIVO - Mercado de fichajes en el fútbol colombiano: entérese de las altas, bajas y rumores de los equipos de la Liga BetPlay, hoy 13 de julio

Atlético Nacional estaría próximo a confirmar su primer refuerzo para el segundo semestre de la temporada, mientras que Santa Fe sigue sin confirmar salidas ni llegadas de jugadores

EN VIVO - Mercado de fichajes en el fútbol colombiano: entérese de las altas, bajas y rumores de los equipos de la Liga BetPlay, hoy 13 de julio

Deportivo Pasto vendió a juvenil al Atlético de Madrid: otro jugador de la cantera del equipo podría ser transferido por cuatro millones de dólares

El cuadro volcánico cumplió con una destacada campaña en el primer semestre del 2026, aunque su rendimiento en los ‘play-off’ fue de bajo nivel

Deportivo Pasto vendió a juvenil al Atlético de Madrid: otro jugador de la cantera del equipo podría ser transferido por cuatro millones de dólares

Defensora del Pueblo defendió murales de “Las cuchas tienen razón” y congresista del Centro Democrático la criticó: “Usted está equivocada”

El senador electo Hernán Cadavid criticó la exhibición de consignas en sedes estatales, tras la defensa pública realizada por Iris Marín, quien explicó el significado de los mensajes dirigidos a las madres buscadoras de desaparecidos

Defensora del Pueblo defendió murales de “Las cuchas tienen razón” y congresista del Centro Democrático la criticó: “Usted está equivocada”

Centro Nacional de Entrenamiento del Ejército tiene nuevo director: este es el oficial que estará al frente del fuerte militar en Tolemaida

La ceremonia se realizó en el Fuerte Militar de Tolemaida y fue presidida por el inspector del Ejército Nacional, que enmarcó el relevo como parte del fortalecimiento de capacidades operacionales

Centro Nacional de Entrenamiento del Ejército tiene nuevo director: este es el oficial que estará al frente del fuerte militar en Tolemaida

Hora y dónde ver en Colombia el partido entre Francia vs. España en la semifinales de la Copa Mundial de la FIFA 2026

El ganador de la llave, que se jugará en el estadio de Dallas, clasificará a la final de la Copa del Mundo que se jugará el 19 de julio en Nueva York/Nueva Jersey contra el ganador de Argentina vs. Inglaterra

Hora y dónde ver en Colombia el partido entre Francia vs. España en la semifinales de la Copa Mundial de la FIFA 2026
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Agentes del CTI secuestrados en Arauca piden al presidente Gustavo Petro un intercambio humanitario: el ELN entregó pruebas de supervivencia

Agentes del CTI secuestrados en Arauca piden al presidente Gustavo Petro un intercambio humanitario: el ELN entregó pruebas de supervivencia

Defensoría pidió a De la Espriella y al Congreso entrante garantizar derechos de víctimas en Colombia, tras firma del Acuerdo de Paz

Cuatro uniformados heridos en Arenal, Bolívar, luego de ataque con drones cargados de explosivos a estación de Policía

Más de 1.100 niños siguen sin clases en el Catatumbo por riesgo de minas antipersona

Atacan con drones explosivos el aeropuerto de Tibú: Aerocivil confirmó tres personas heridas

ENTRETENIMIENTO

Isabella Ladera sorprendió a sus seguidores por anuncio de lo que va a hacer con su placenta tras tener a su primer hijo: “Me la voy a tomar”

Isabella Ladera sorprendió a sus seguidores por anuncio de lo que va a hacer con su placenta tras tener a su primer hijo: “Me la voy a tomar”

Actor de ‘La reina del Flow’ se casó en España: imágenes de la ceremonia que se realizó con la mayor discreción

Shakira convocó a los líderes mundiales a salvar las escuelas en Venezuela: “Más de 430 fueron destruidas”

Andrea Guerrero, presidenta de Win Sports, reveló que tuvo fuertes diferencias con uno de sus colegas: “Nos odíabamos”

Carlos Manuel Vesga, nominado a los Emmy 2026, contó cómo un colombiano llegó a la exitosa serie ‘Pluribus’ de Apple TV: “Dejar nuestra tierra, nuestras raíces y nuestra identidad”

Deportes

EN VIVO - Mercado de fichajes en el fútbol colombiano: entérese de las altas, bajas y rumores de los equipos de la Liga BetPlay, hoy 13 de julio

EN VIVO - Mercado de fichajes en el fútbol colombiano: entérese de las altas, bajas y rumores de los equipos de la Liga BetPlay, hoy 13 de julio

Deportivo Pasto vendió a juvenil al Atlético de Madrid: otro jugador de la cantera del equipo podría ser transferido por cuatro millones de dólares

Hora y dónde ver en Colombia el partido entre Francia vs. España en la semifinales de la Copa Mundial de la FIFA 2026

Bicampeón con Junior será nuevo jugador de Millonarios por los próximos tres años: esto habrían pagado los Embajadores por el defensor

Kevin Castaño no entrenará con River hasta definir su futuro: estos serían los clubes interesados