Autoridades de Puerto Colombia ofrecen millonaria recompensa por información sobre amenazas a comerciantes

Puerto Colombia y la Gobernación del Atlántico ofrecieron una recompensa de hasta 40 millones de pesos por información sobre los responsables de los panfletos extorsivos - crédito Colprensa

Las autoridades de Puerto Colombia, en el área metropolitana de Barranquilla, intensificaron las medidas de seguridad y anunciaron una recompensa conjunta de hasta $40 millones para quienes aporten información que permita identificar y capturar a los responsables de los recientes panfletos extorsivos dirigidos a comerciantes del municipio.

Esta decisión, confirmada por el alcalde Plinio Cedeño Gómez tras un consejo extraordinario de seguridad, responde a la aparición de amenazas que generaron preocupación entre los habitantes y empresarios de uno de los principales destinos turísticos del Atlántico. El despliegue de seguridad incluye más de 250 uniformados en diferentes sectores estratégicos.

Recompensa y llamado a la ciudadanía

El alcalde Plinio Cedeño Gómez anunció que la Administración Municipal y la Gobernación del Atlántico recibirán información bajo estricta reserva, con la finalidad de ubicar a quienes distribuyen los panfletos que han alterado la tranquilidad local.

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El alcalde Plinio Cedeño Gómez confirmó las medidas de seguridad tras un consejo extraordinario por las amenazas contra comerciantes de Puerto Colombia - crédito Policía nacional

“Estamos ofreciendo una recompensa de hasta 40 millones de pesos por información veraz que conduzca a la identificación de quienes están generando intranquilidad entre los comerciantes y la comunidad”, afirmó el mandatario. Las autoridades hicieron un llamado a la ciudadanía para que denuncie cualquier dato relevante a través de los canales oficiales, con el objetivo de fortalecer las investigaciones y judicializar a los responsables.

Hasta el momento, no se ha confirmado qué estructura criminal estaría detrás de la distribución de los panfletos ni el número exacto de establecimientos afectados. Sin embargo, dos de estos documentos son atribuidos presuntamente al grupo delincuencial conocido como La Nueva Generación, cuya autenticidad y cuyo origen continúan en investigación.

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Refuerzo de seguridad con 250 uniformados

En respuesta a la crisis, la fuerza pública desplegó más de 250 uniformados, entre miembros de la Policía Nacional, el Ejército, el Gaula Militar, la Seccional de Inteligencia Policial (Sipol), la Sijín y Migración Colombia.

Más de 250 uniformados de la Policía, el Ejército, el Gaula Militar, la Sipol, la Sijín y Migración Colombia reforzaron la seguridad en Puerto Colombia - crédito Gobernación del Atlántico

El dispositivo se concentra en patrullajes, puestos de control y labores de inteligencia en zonas comerciales, vías de acceso y sectores priorizados del municipio. Las operaciones buscan prevenir nuevos episodios de intimidación y reforzar la presencia institucional en una localidad que ha registrado un importante crecimiento urbano y comercial.

El alcalde Plinio Cedeño envió un mensaje a los comerciantes y empresarios, invitándolos a mantener abiertas sus actividades mientras avanzan los operativos. La administración municipal mantendrá vigilancia permanente mediante caravanas mixtas y controles las 24 horas del día, especialmente en espacios de alta concentración de personas.

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Impacto en el comercio y reacciones de la comunidad

La circulación de los panfletos extorsivos tuvo un impacto inmediato en la actividad comercial de Puerto Colombia. Muchos propietarios decidieron cerrar sus establecimientos varias horas antes de lo habitual por temor a posibles represalias.

En la zona del muelle y en el centro gastronómico varios comerciantes manifestaron haber recibido directamente los panfletos o haber conocido a personas cercanas que fueron intimidadas. Videos difundidos muestran una inusual disminución del movimiento en las calles durante la noche, con numerosos locales cerrados.

Los panfletos extorsivos afectaron el comercio de Puerto Colombia y llevaron a varios propietarios a cerrar sus locales antes de lo habitual por temor a represalias - crédito Gobernación del Atlántico

Estrategia coordinada y antecedentes recientes

Las acciones de refuerzo cuentan con la coordinación de las autoridades departamentales y nacionales. La Gobernación del Atlántico informó sobre la llegada de 30 nuevos comandos de las Fuerzas Especiales Urbanas de la Policía Nacional, con la misión de enfrentar estructuras criminales y fortalecer la seguridad en los 18 municipios del departamento y en el área metropolitana de Barranquilla.

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El despliegue de seguridad se produce en un contexto de preocupación creciente, luego de que el 4 de julio comerciantes de Barranquilla y su área metropolitana cerraran masivamente sus puertas tras la distribución de panfletos amenazantes por redes sociales. La vida comercial comenzó a recuperar su ritmo habitual en los días posteriores, aunque persiste la inquietud entre los empresarios y los trabajadores del sector.

El alcalde Alejandro Char y el gobernador Eduardo Verano reiteraron su compromiso de mantener los operativos y fortalecer la presencia institucional para garantizar la tranquilidad de los atlanticenses.