Crisis financiera del Al Nassr afecta el futuro de Jhon Jader Durán: los árabes esperan una venta, reducción salarial o préstamo beneficioso

Jhon Jader Durán en Al Nassr compartió camerino con Cristiano Ronaldo, pero no hizo parte de la nómina campeona de la Liga Saudí - crédito EFE

Al Nassr le fijó a Jhon Durán un plazo hasta el 25 de julio para resolver su salida, en medio de una crisis financiera que obligó al club saudí a buscar una fórmula que reduzca costos pese a que el delantero colombiano tiene contrato hasta 2030.

La decisión incluye un pedido directo al representante del atacante de 22 años: encontrar un equipo con condiciones que beneficien a todas las partes antes de que la delegación viaje a Portugal para continuar la pretemporada. Ese ultimátum llegó mientras la institución suspendió varios asuntos administrativos por sus problemas económicos.

La situación también alcanzó al plantel. La prensa árabe sostiene que los salarios de junio se habrían pagado por plazos, una señal del ajuste interno que explica por qué el club busca destrabar con rapidez el caso del colombiano.

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Durán terminó su préstamo con Zenit y, por ahora, debe reincorporarse a la disciplina del equipo saudí. Este fin de semana fue visto en el aeropuerto de Riad rumbo a Abha, ciudad en la que Al Nassr realiza la pretemporada mientras se define su futuro.

El atacante Jhon Durán llegó en febrero de 2026 y pidió un permiso para viajar a Colombia en medio de la lucha por el título - crédito @fczenit_en/X

La negociación con Galatasaray estaba avanzada, pero se frenó por el costo salarial del delantero. De acuerdo con la prensa de Medio Oriente, Durán estaría cobrando alrededor de 20 millones de euros por temporada y Al Nassr considera inviable asumir ese pago mientras el jugador actúa cedido en Turquía.

Esa condición alteró una operación que estaba cerca de cerrarse. El club saudí pretende que cualquier salida alivie su masa salarial, no que prolongue una carga económica en un contexto en el que ya debió revisar otras gestiones internas.

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La dirigencia dejó el expediente en manos del director deportivo Simao Coutinho, quien comunicó a los dirigentes turcos que la oferta presentada por el colombiano no resultaba conveniente para la entidad saudí. La exigencia fue una nueva propuesta que se ajuste mejor al momento financiero del club.

La opción que hoy parece más realista es una cesión con reducción del ingreso del futbolista. Durán podría renunciar a una parte de su salario para facilitar la operación y permitir su salida de Al Nassr en este mercado.

Jhon Durán en su primer ciclo por Al Nassr jugó 21 partidos y marcó apenas 5 goles - crédito Stringer/REUTERS

Dentro del club consideran difícil que aparezca un comprador dispuesto a pagar de inmediato por la totalidad del pase. Por eso, la alternativa de un préstamo gana fuerza como mecanismo para resolver la situación sin exigir una transferencia definitiva en el corto plazo.

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Mientras tanto, el equipo ya trabaja bajo las órdenes del entrenador Ange Postecoglou, que asumió las tareas con el plantel desde el 5 de julio.

Jhon Jader Durán será papá

Jhon Jáder Durán sorprendió a sus seguidores al revelar que será padre por primera vez junto a su pareja, Rosaura M - crédito @jaderduran9/ Instagram

El futbolista colombiano Jhon Jáder Durán anunció el 6 de julio que será padre de una niña, una noticia que hizo pública en redes sociales en medio de una celebración familiar privada y que expuso por primera vez de manera abierta una parte de su vida personal que había mantenido fuera del foco mediático.

La revelación ocurrió durante una reunión con su círculo más cercano, en la que participaron su madre, sus hermanas y amigos. El momento central llegó con fuegos artificiales y humo rosado, señal de que el delantero y su pareja, Rosaura M., esperan una hija.

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el nombre de la bebé también comenzó a circular a partir de publicaciones hechas por allegados del jugador: María Ángel Durán M. El futbolista no lo comunicó directamente en sus redes, pero ese dato apareció en mensajes compartidos por familiares y amigos tras la celebración.

Hasta este anuncio, no se conocían declaraciones extensas de Durán sobre el embarazo ni sobre su vínculo con Rosaura. En el pasado circularon versiones que lo relacionaban con otra persona, pero no hubo confirmación oficial.