Colombia

Abelardo de la Espriella habló de migración y prometió deportaciones inmediatas: “Los que estén delinquiendo serán devueltos”

El mandatario electo subrayó que quienes cumplan la ley recibirán apoyo institucional, mientras que los extranjeros en situación irregular que cometan delitos serán enviados de regreso a sus países

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Nueva administración colombiana prioriza integración legal y combate delitos asociados a migración irregular - crédito @defensoresco/X

El presidente electo Abelardo de la Espriella abordó el fenómeno migratorio en Colombia y delineó la posición oficial frente a personas extranjeras.

Durante su intervención pública, De la Espriella declaró: “Todos los migrantes que estén legalmente aquí aportándole al país serán protegidos y apoyados”, dejando claro el respaldo a quienes cumplen las normas y contribuyen al desarrollo nacional.

El mandatario resaltó la necesidad de diferenciar entre quienes han regularizado su situación y quienes incurren en actos ilícitos.

Los que estén de manera ilegal, delinquiendo, serán devueltos sin dilación a sus países de origen”, enfatizó el presidente electo, subrayando su compromiso con el orden, la seguridad y el respeto a la ley colombiana.

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La postura del mandatario electo fue comunicada en un contexto de creciente debate sobre el impacto social y económico de la migración. De la Espriella reiteró que su administración garantizará derechos a residentes legales, mientras aplicará medidas estrictas contra quienes infrinjan la legalidad.

Esta directriz refuerza la intención del Ejecutivo de promover políticas migratorias basadas en la legalidad, la integración y la protección de la población trabajadora, al tiempo que busca prevenir delitos asociados a la irregularidad.

Abelardo de la Espriella anunció respaldo a migrantes legales y advirtió expulsión inmediata de infractores - crédito @defensoresco/X
Abelardo de la Espriella anunció respaldo a migrantes legales y advirtió expulsión inmediata de infractores - crédito @defensoresco/X

Abelardo de la Espriella afirmó que la apertura comercial con Venezuela impulsaría la economía regional

El presidente electo de Colombia, Abelardo de la Espriella, aseguró que la restauración de la democracia en Venezuela representa el mayor motor de desarrollo para Colombia.

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Las declaraciones se produjeron durante una entrevista concedida a Semana, donde el mandatario electo sostuvo que la estabilidad política de la nación vecina podría transformar la economía regional y reactivar la frontera colombo-venezolana.

De la Espriella expuso que el restablecimiento democrático en Venezuela abriría una oportunidad sin precedentes para el comercio binacional. “Espero que Venezuela pronto encuentre la democracia total, porque es fundamental para Colombia”, afirmó.

Según sus palabras, el país podría convertirse en el principal socio comercial de la nación vecina. “Vamos a tener que proveerles todos los bienes y servicios que el comunismo no puede proveer y que destruyó todo el aparato productivo”, puntualizó el presidente electo.

El líder colombiano insistió en que la apertura de los mercados venezolanos “sería el mejor plan de desarrollo, la mejor reforma tributaria”. Remarcó que la reactivación de la frontera beneficiaría especialmente a las regiones de Santander y Norte de Santander, territorios que históricamente han enfrentado dificultades económicas por la crisis del vecino país.

Abelardo de la Espriella refuerza política migratoria: derechos para residentes, sanciones para irregulares - crédito Sergio Acero/REUTERS
Abelardo de la Espriella refuerza política migratoria: derechos para residentes, sanciones para irregulares - crédito Sergio Acero/REUTERS

“Ese compromiso va, porque nos han respaldado masivamente. En ese pueblo de gente patriota, vamos también a empezar a recuperar la democracia”, manifestó De la Espriella.

En una alocución posterior, De la Espriella se refirió al proceso de reconstrucción tras el reciente terremoto que afectó gravemente a Venezuela.

El presidente electo instruyó a su ministro de Defensa para que evalúe la capacidad del cuerpo de ingenieros militares colombiano con el fin de apoyar las tareas de rehabilitación en el país fronterizo.

“La reconstrucción de Venezuela luego del terremoto tiene que hacerla Colombia, con todo lo que ello implica”, expresó. Solicitó además la colaboración de la empresa privada y la coordinación con las autoridades diplomáticas para canalizar ayuda internacional.

Durante su mensaje, De la Espriella encomendó al doctor Mauricio Gómez Amín gestionar ante el embajador encargado las comunicaciones necesarias con el gobierno de Estados Unidos. El objetivo: articular esfuerzos para respaldar las labores humanitarias y de infraestructura en territorio venezolano.

Abelardo de la Espriella prometió apoyo a migrantes legales y endurece medidas frente a la ilegalidad - crédito Iván Valencia/AP
Abelardo de la Espriella prometió apoyo a migrantes legales y endurece medidas frente a la ilegalidad - crédito Iván Valencia/AP

El presidente electo subrayó la urgencia de organizar una respuesta conjunta entre los sectores militar y civil de Colombia.

“Necesito que revisemos cómo está el estado de nuestro cuerpo de ingenieros reconstructores, porque esto hay que hacerlo de manera conjunta entre nuestros ingenieros militares y la empresa privada”, precisó. Este enfoque, según sus palabras, busca garantizar una reconstrucción eficiente y sostenida de las zonas afectadas.

Al cierre de su intervención, De la Espriella reiteró el compromiso de Colombia con la estabilidad de la región y la recuperación institucional venezolana. Destacó que la prioridad será “hacer todos los negocios con Venezuela, recuperar la frontera y ayudar a que los santanderes puedan resolver esos dolores”.

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