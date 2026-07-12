Partido MIRA denuncia presunta ponencia del CNE que le podría quitar una curul a la Cámara de Representantes por Cundinamarca: “Exigimos un proceso transparente”

Partido Mira afirmó que la ponencia del Consejo Nacional Electoral buscaría cambiar la asignación de la última curul por Cundinamarca - crédito Colprensa y @PartidoMIRA

Tras cuatro meses de las elecciones parlamentarias en Colombia, los partidos políticos siguen denunciando varias irregularidades frente al escrutinio oficial que determinará la asignación de cada una de las 286 curules en el Congreso de la República.

El turno fue para el partido Mira, que en un comunicado público difundido el domingo 12 de julio de 2026, alertó sobre una presunta ponencia del Consejo Nacional Electoral (CNE) que buscaría cambiar la asignación del último escaño a la Cámara de Representantes por Cundinamarca y desconocer los resultados oficiales del escrutinio departamental.

Según los datos reportados por la Registraduría Nacional del Estado Civil, la colectividad, que en ese momento tenía una coalición con el partido Centro Democrático, había alcanzado 177.740 votos en el departamento, liderada por Hilda Gutiérrez, lo que le correspondería a una curul en el recinto legislativo, según la medición de las autoridades electorales.

PUBLICIDAD

La colectividad sostuvo que la decisión del CNE desconocería los resultados oficiales del escrutinio departamental en Cundinamarca - crédito @RedAccionPolit2/X

La colectividad afirmó que su análisis técnico del documento que circula en redes sociales encontró inconsistencias que, de confirmarse, “comprometerían la legalidad” de la decisión y anunció que, si el contenido resulta cierto, ejercerá acciones jurídicas y constitucionales para defender lo que considera la voluntad expresada en las urnas.

De acuerdo con el comunicado, el Formulario E-26—acta oficial de resultados expedida por la Comisión Escrutadora General de Cundinamarca— certifica esa votación y respaldaría que la última curul corresponde a la coalición.

El partido Mira enumeró como hallazgos 114 registros de mesas duplicadas, algunos repetidos hasta cuatro veces; tres resultados aritméticos distintos para los mismos partidos dentro del mismo documento; y 26 registros resueltos de manera contradictoria.

PUBLICIDAD

El partido señaló tres resultados aritméticos distintos para los mismos partidos y 26 registros resueltos de manera contradictoria - crédito Partido Mira/X

Del mismo modo, advirtió que existieron 62 mesas incluidas sin solicitud formal de ningún partido, la referencia a una mesa inexistente en la DIVIPOLE (División Política Electoral) y en el censo de mesas de la Registraduría Nacional, así como la ausencia de una respuesta de fondo a solicitudes de saneamiento que aseguró haber presentado a tiempo.

“Nos quieren quitar la curul que los ciudadanos nos entregaron en las urnas. No permitiremos que errores, duplicidades o decisiones contrarias a la ley cambien la voluntad de la gente”, afirmó Manuel Virguez Piraquive, senador y presidente de la colectividad.

A su vez, el dirigente hizo una petición al CNE para que se efectúe un proceso transparente y una decisión basada en pruebas y documentos oficiales.

PUBLICIDAD

“Lo que está en juego no es solo una curul; es la confianza de los colombianos en la democracia. Cada voto debe contarse una sola vez y respetarse tal como fue depositado en las urnas”, agregó.

La congresista exige claridad a la autoridad electoral - crédito @AnaPaolaAgudelo/X

Igualmente, la senadora Ana Paola Agudelo instó a la autoridad electoral para que se verifique la situación y se respete las decisiones de la ciudadanía en Cundinamarca. “Desde el Partido MIRA confiamos en que el @CNE_COLOMBIA sea garante y haga respetar de la voluntad del electorado cundinamarqués”, comentó la congresista en su cuenta de X.

Por el momento, el Consejo Nacional Electoral no ha emitido ningún pronunciamiento sobre la situación denunciada por la colectividad religiosa.

Conformación del Senado

Además del departamento de Cundinamarca, el CNE también analiza el escrutinio del departamento del Chocó, así como del Senado de la República, por lo que se espera que la entidad oficialice a los últimos congresistas que iniciarán su periodo legislativo el 20 de julio de 2026.

PUBLICIDAD

Frente a este último, se conoció una resolución del CNE que fija en 103 curules la composición de la cámara alta para el periodo 2026 - 2030. El borrador establece 100 asientos de la circunscripción nacional ordinaria, dos de la especial indígena y uno adicional por el Estatuto de la Oposición, que será ocupada por Iván Cepeda, al quedar segundo en las elecciones presidenciales.

El proyecto de resolución ordena expedir las credenciales de los nuevos congresistas antes de la instalación del Senado el 20 de julio - crédito CNE/@UltimaHoraCR

En la votación ordinaria se contabilizaron 18.857.297 sufragios por listas y candidatos, 622.149 votos en blanco, 580.701 nulos y 495.785 tarjetas no marcadas. Mientras que en la circunscripción especial indígena se registraron 243.685 votos por partidos y candidatos, 34.194 en blanco, 25.250 nulos y 31.121 tarjetas no marcadas.

PUBLICIDAD

Solo se registraron dos cambios frente al preconteo, que fueron los ingresos de Alejandro Bermeo por Salvación Nacional, y de Carlos Eduardo Enríquez de Alianza Verde, que ganaron sus dos curules desplazando a José Alfredo Gnecco y Juan Felipe Lemos del Partido de la U.

El Pacto Histórico quedó conformada como la bancada mayoritaria, con 4.471.698 votos que representan 25 curules, seguido del partido Centro Democrático que obtuvo 3.072.618 sufragios (17 curules) y el Partido Liberal con 2.276.675 apoyos (13 curules), respectivamente.