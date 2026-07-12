Colombia

Embajada de Colombia en EE. UU. expresó condolencias tras la muerte del republicano Lindsey Graham

La sede diplomática informó este domingo 12 de julio que el republicano aportó a la cooperación bilateral, en especial en seguridad compartida, estabilidad regional y la lucha contra el crimen organizado, y expresó solidaridad con sus allegados

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La muerte de Lindsey Graham provocó reacciones de la Embajada de Colombia y de exmandatarios colombianos por su papel en la relación con Estados Unidos - crédito Valentyn Ogirenko/Reuters
La muerte de Lindsey Graham provocó reacciones de la Embajada de Colombia y de exmandatarios colombianos por su papel en la relación con Estados Unidos - crédito Valentyn Ogirenko/Reuters

El fallecimiento de Lindsey Graham, senador republicano y figura clave de la política exterior de Estados Unidos, provocó una serie de reacciones entre representantes y exmandatarios colombianos.

De hecho, en la mañana del domingo 12 de julio, la Embajada de Colombia en Washington comunicó su pesar, destacando la contribución del senador a la cooperación bilateral en seguridad y estabilidad regional.

La noticia de la muerte de Graham, de 71 años y representante de Carolina del Sur, fue confirmada por su oficina. La causa del deceso fue una “enfermedad breve y repentina”. Durante su extensa carrera, el político estadounidense mantuvo una relación activa con Colombia, primero como impulsor del diálogo y, más adelante, como promotor de medidas más estrictas frente al narcotráfico.

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Por su parte, la Embajada colombiana resaltó que Graham fue clave para fortalecer el vínculo entre ambos países, especialmente en temas de seguridad compartida y lucha contra el crimen organizado.

La Embajada de Colombia en Washington destacó que Lindsey Graham contribuyó a la cooperación bilateral en seguridad, estabilidad regional y lucha contra el crimen organizado - crédito X
La Embajada de Colombia en Washington destacó que Lindsey Graham contribuyó a la cooperación bilateral en seguridad, estabilidad regional y lucha contra el crimen organizado - crédito X

“La Embajada de Colombia expresa sus sinceras condolencias por el fallecimiento del senador Lindsey Graham. A lo largo de su carrera, contribuyó a los diálogos que ayudaron a forjar la relación duradera entre Estados Unidos y Colombia, particularmente en temas de seguridad compartida, estabilidad regional y la alianza de larga data entre nuestras dos naciones”, señaló la sede diplomática.

Asimismo, la embajada extendió su solidaridad a la familia del repúblicano y a la ciudadanía de Carolina del Sur. “En este momento difícil, expresamos nuestro más sentido pésame a su familia, seres queridos, personal y al pueblo de Carolina del Sur”, concluyó.

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El vínculo de Lindsey Graham con Colombia estuvo protagonizado por pronunciamientos directos en momentos de crisis. Una de sus intervenciones más recordadas ocurrió el 19 de mayo de 2021, durante el estallido social en Colombia.

En aquella ocasión, el senador informó que había conversado con el entonces presidente Iván Duque y manifestó su respaldo al gobierno, describiendo a Colombia como un socio “invaluable” para Washington.

El expresidente Álvaro Uribe catalogó a Graham como un gran aliado de su gobierno - crédito X
El expresidente Álvaro Uribe catalogó a Graham como un gran aliado de su gobierno - crédito X

El propio Graham reflexionó sobre los desafíos de apoyar las protestas pacíficas sin dejar de enfrentar a quienes buscan desestabilizar. “Siempre es difícil encontrar un equilibrio entre apoyar a los manifestantes pacíficos y enfrentar a los agitadores que buscan desestabilizar”, señaló el republicano.

Cambios en el discurso y tensiones recientes

El retorno de Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos significó un giro en la postura de Graham hacia Colombia. Su discurso se endureció, enfocándose en la lucha contra el narcotráfico y adoptando un tono de mayor presión.

En junio de 2025, tras el atentado contra el entonces candidato presidencial Miguel Uribe Turbay, Graham calificó el hecho como “profundamente preocupante”. Solicitó garantías para los capturados y advirtió que “Estados Unidos está observando”.

La tensión aumentó meses después cuando, en octubre de 2025, respaldó la imposición de aranceles a Colombia. El senador afirmó que la medida golpearía al país “donde más le duele: en el bolsillo” y advirtió que quienes participaran en actividades de narcoterrorismo “pagarían un precio muy alto”.

Iván Duque reconoció el trabajo de Lindsey Graham en Colombia - crédito X
Iván Duque reconoció el trabajo de Lindsey Graham en Colombia - crédito X

Graham acuñó el término “califato del narcotráfico” para referirse a la presunta alianza de Venezuela, Cuba y Colombia como focos de redes ilícitas en la región. En noviembre de 2025, sostuvo que la administración Trump enfrentaría lo que él calificó como un “Estado narcoterrorista” en Venezuela y reiteró la existencia de dicho califato en el entorno de Estados Unidos.

Entretanto, exmandatarios del país también expresaron sus condolencias por la muerte del senador nortemericano. Por un lado, el expresidente Álvaro Uribe señaló que Graham fue un gran aliado de su gobierno y envió un mensaje a sus familiares. “Siempre gratitud, ayudó mucho a los Gobiernos que presidí. Mi solidaridad con toda su familia”, señaló.

Por su parte, Iván Duque lo catalogó como un “gran amigo de Colombia” y defensor de la cooperación en seguridad, comercio y democracia.

“Lamento profundamente el fallecimiento del senador Lindsey Graham. Fue un gran amigo de Colombia y un firme defensor de la histórica relación entre nuestros países, contribuyendo al fortalecimiento de la cooperación en seguridad, comercio y defensa de la democracia. Siempre recordaremos su compromiso con la libertad y con las alianzas democráticas. Expreso mis más sentidas condolencias a su familia, a sus colaboradores y al pueblo de Estados Unidos. Descanse en paz”, comentó el expresidente.

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