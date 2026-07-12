Tras la eliminación del Mundial 2026, Jackson Martínez hizo una ‘tiradera’ a los que insultan a la Selección Colombia: “No sirven para nada”

El exfutbolista colombiano, que ahora es cantante de rap, manifestó su inconformidad con las críticas de los aficionados con la plantilla del combinado nacional - crédito @j.martinezofficial/Instagram

La repentina eliminación de la Selección Colombia de la Copa Mundial de la FIFA 2026 sigue generando reacciones en el país sudamericano.

El equipo cafetero no logró superar los octavos de final de la competición futbolística, tras caer contra Suiza en la definición desde el punto penal con un marcador de 4-3 a favor de los helvéticos.

Tras la salida del conjunto sudamericano, varios exfutbolistas y referentes de "La Sele" han salido en sus redes sociales no solo para lamentar la eliminación del cuadro latinoamericano, sino que expresaron su respaldo hacia la plantilla dirigida por el argentino Néstor Lorenzo.

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Sin embargo, otros prefirieron lanzar cuestionamientos hacia parte de la afición colombiana que han expresado inconformidad sobre el rendimiento de la Tricolor en la Copa del Mundo.

Jackson Martínez mostró su respaldo hacia los jugadores por lo realizado en el Mundial 2026 - crédito Jorge Silva/Reuters

Ese fue el caso de Jackson Martínez, exfutbolista profesional y mundialista con la Selección Colombia en Brasil 2014, que, tras retirarse de este deporte, ahora dedica su carrera a la música.

El exdelantero colombiano, bajo el nombre artístico de JM, usó sus dotes musicales para manifestar su molestia con los seguidores de los cafeteros, al considerar que solo sienten el apoyo cuando el equipo está ganando y no cuando se presentan dificultades.

“¿Dónde están aquellos que apoyaban?

La selección perdió y ahora se les vio la cara.

Alguno deseando con fuerza que esto pasara.

Aquellos que no saben de esto, pero azaran.

Que demuestran, que apoyan si se gana

¿y si se pierde? Ahora estos tipos no sirven pa’ nada.

porque sus expectativas no fueron concretadas

¿Amenazas por fallar una ocasión de gol clara?”, expresa Martínez en parte de su tema musical.

Del mismo modo, el exfutbolista condenó las amenazas y presión injusta hacia los jugadores colombianos por errores durante el partido ante Suiza; sin embargo, JM señaló que los atletas no deben tener miedo en su desempeño y destacó el trabajo realizado por la plantilla durante el Mundial 2026.

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“¿Los atletas deben tener susto?

No hay espacio para el radio, esto es absurdo.

No seas como ese tipo de hincha balurdo

que se escuda diciendo: «Por amor al fútbol».

Yo también tengo mis opiniones.

Sé muy bien lo que pasa tras bastidores.

El dolor, orgullo de tu familia y de un país

que poco a poco se fue llenando de ilusiones.

I know that. No fuimos eficaces

a la hora de marcar y eso fue clave,

pues casi nadie se imaginaba

que Colombia por penales quedaría eliminada”, mencionó.

El tema musical de JM generó diferentes reacciones entre los internautas - crédito @j.martinezofficial/Instagram

Por último, Jackson Martínez reflexionó sobre la importancia del fútbol en la vida, evitando que una derrota defina el destino o la valía de los jugadores y del país, e hizo alusión a problemas internos y contradicciones en el manejo del equipo que deben ser corregidos para mejorar.

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“Mucho ánimo para los muchachos

que se esforzaron, hasta el final lucharon.

La vida no es el fútbol y el fútbol no es la vida.

No somos menos cuando nos hundamos,

tampoco más cuando estemos arriba.

Que tu destino no lo elija una partida.

Si esto es así, se vendrían días duros

y tú mismo juzgarás muchas lágrimas.

No hablaré de aquellas cosas evidentes,

cosas por cambiar. Pero eso es siempre.

Tenemos muy buenos jugadores,

pero le dicen una cosa y luego desmienten”, concluyó.

La canción publicada por Jackson Martínez en sus redes sociales generó todo tipo de reacciones. Mientras que algunos usuarios respaldaron los versos musicales del exjugador colombiano, otros reiteraron sus críticas frente al rendimiento de la platilla de la Tricolor.

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Colombia cerró su participación en el Mundial 2026 con tres victorias y dos empates - crédito REUTERS/Albert Gea

Lo que viene para la Selección Colombia

La próxima convocatoria está prevista para dentro de dos meses y medio, en el primer parón internacional restante del año: del 21 de septiembre al 6 de octubre, con un máximo de cuatro amistosos. La última fecha FIFA de 2026 será del 9 al 17 de noviembre.

En ese lapso de tiempo, la dirigencia debe resolver si mantiene o no a Néstor Lorenzo como director técnico, ya que su contrato llegaba hasta el final del torneo.

A la espera de definiciones sobre fechas y formato de las próximas Eliminatorias, el siguiente objetivo principal para la Tricolor será la Copa América de 2028.

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