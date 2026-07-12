Gobierno electo de De la Espriella desmiente reglamentación del trabajo por horas

La oficina de comunicaciones del presidente electo negó que se haya tomado alguna determinación sobre el trabajo y la cotización por horas - crédito Jaime Saldarriaga/REUTERS

El Gobierno electo de Abelardo de la Espriella difundió un comunicado el 12 de julio de 2026 para rechazar las versiones sobre una supuesta decisión de reglamentar el trabajo o la cotización por horas.

Según la oficina de comunicaciones del presidente electo, no existe ninguna determinación sobre ese tema y cualquier decisión relacionada se anunciará solo a través de los canales autorizados.

La comunicación oficial calificó como “completamente falso” que el próximo Gobierno haya tomado una decisión respecto a la reglamentación en esos asuntos. El texto también afirmó que las declaraciones atribuidas a Charles Chapman, difundidas por el medio Valora Analitik, no expresan la posición oficial del presidente electo, del Gobierno entrante ni del equipo de empalme.

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El Gobierno electo afirmó que las declaraciones atribuidas a Charles Chapman, difundidas por el medio Valora Analitik, no expresan la posición oficial del presidente electo, del Gobierno entrante ni del equipo de empalme - crédito charleschapmanlopez/X

“La Oficina de Comunicaciones del presidente electo, Abelardo de la Espriella, informa a la opinión pública que las declaraciones atribuidas al señor Charles Chapman, difundidas por el medio Valora Analitik, no representan, bajo ninguna circunstancia, la posición oficial del presidente electo, del Gobierno entrante ni del equipo oficial de empalme”, se lee en el comunicado.

La oficina de comunicaciones informó que Chapman fue separado del equipo de empalme hace varios días y aseguró que “en consecuencia, no está autorizado para hablar en nombre del Gobierno electo, anunciar decisiones, fijar posiciones institucionales o anticipar políticas públicas”, precisaron

El texto señaló que las opiniones de Chapman se consideran de su exclusiva responsabilidad y no reflejan los lineamientos ni los compromisos de la administración que asumirá funciones el 7 de agosto de 2026.

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“En ese sentido, es completamente falso que el próximo Gobierno haya decidido reglamentar el trabajo o la cotización por horas, o que exista una determinación en ese sentido. No se ha adoptado ninguna decisión relacionada con los asuntos mencionados en la publicación. Las opiniones expresadas por el señor Chapman son de su exclusiva responsabilidad y no comprometen, representan ni reflejan los lineamientos, compromisos o decisiones del Gobierno que asumirá funciones el próximo 7 de agosto”, se lee en el texto.

La oficina de comunicaciones informó que Charles Chapman fue separado del equipo de empalme hace varios días y, por lo tanto, no está autorizado para hablar en nombre del Gobierno electo ni para anunciar decisiones - crédito @defensoresco/X

El comunicado agregó que la circulación de declaraciones personales sin respaldo institucional ha generado interpretaciones incorrectas y puede inducir a error a trabajadores, empleadores y a la opinión pública.

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“Lamentamos que, a partir de declaraciones personales sin carácter oficial, se hayan generado interpretaciones equivocadas e información falsa que puede inducir a error a los trabajadores, a los empleadores y a la opinión pública”, precisó el comunicado.

El Gobierno electo reiteró que cualquier decisión, anuncio o postura oficial se divulgará exclusivamente mediante los canales autorizados e hizo un llamado “a los medios de comunicación y a la ciudadanía a verificar la información antes de difundir versiones que carecen de respaldo oficial”.

¿Qué dijo Charles Chapman?

El abogado Chapman explicó que la reforma contemplaba la posibilidad de que microempresas y hogares realizaran aportes parciales a la seguridad social. Estos pagos, tal como lo indicaba la norma, debían sumarse en semanas al cerrar cada mes.

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Asimismo, detalló que la normativa exigía ciertas formalidades para acogerse a este esquema. Entre los requisitos figuraba la obligación de formalizar tanto la existencia de la empresa como la representación legal ante la Cámara de Comercio correspondiente.

“Ya está listo el tema y lo está revisando el equipo de empalme. Lo bueno es que hay oportunidades en la ley laboral para hacerlo. Hay una norma para independientes, otra para microempresas y otra para contratos especiales”, dijo a Valora Analitik.

El abogado Chapman explicó que la reforma contemplaba la posibilidad de que microempresas y hogares realizaran aportes parciales a la seguridad social - crédito Colprensa

De esta manera, la reforma procuraba que quienes pertenecían a microempresas o trabajaban en el ámbito doméstico pudieran efectuar los aportes a la seguridad social bajo un régimen ajustado a sus condiciones específicas, siempre que cumplieran con las exigencias de formalidad.

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