Colombia

Ejército Gaitanista de Colombia niega participación en protestas mineras de Segovia tras enfrentamientos con la fuerza pública

La organización armada respondió a los señalamientos surgidos tras la jornada de movilizaciones en el nordeste antioqueño y planteó su postura frente a la situación de la minería artesanal en la zona

Guardar
Google icon
El operativo en la mina Frontera Gold buscaba un allanamiento contra minería ilegal en un yacimiento del que dependen mineros informales - crédito X
El operativo en la mina Frontera Gold buscaba un allanamiento contra minería ilegal en un yacimiento del que dependen mineros informales - crédito X

Las reacciones por los hechos ocurridos durante las protestas mineras en Segovia, Antioquia, continúan aumentando. En las últimas horas, el Ejército Gaitanista de Colombia (EGC) difundió un comunicado en el que rechazó las versiones que lo vinculan con las manifestaciones registradas el pasado 12 de julio, jornada que dejó una persona muerta y varios heridos tras la intervención de la fuerza pública.

En el documento, atribuido al bloque Roberto Vargas Gutiérrez, el grupo armado asegura que no tuvo participación en las movilizaciones y responde a los señalamientos realizados por el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón.

El EGC difundió un comunicado en el que rechazó las acusaciones sobre su presunta participación en las manifestaciones-crédito @EjércitoGaitanista/X
El EGC difundió un comunicado en el que rechazó las acusaciones sobre su presunta participación en las manifestaciones-crédito @EjércitoGaitanista/X

“De manera irresponsable y apresurada, el señor gobernador de Antioquia Andrés Julián Rendón nos ha sindicado de estar participando en las protestas que la población civil adelanta. Lo decimos de manera clara y directa, nada tenemos que ver con estas manifestaciones de quienes derivan su sustento de la pequeña minería (sic)”, señala el comunicado.

PUBLICIDAD

El texto también plantea que la minería artesanal y ancestral requiere soluciones que permitan a las comunidades mantener su actividad sin que sea criminalizada. Además, sostiene que las respuestas frente a esta problemática deben incluir alternativas económicas para quienes dependen de ese trabajo como principal fuente de ingresos.

Mientras tanto, comenzó a circular otro presunto comunicado atribuido al mismo grupo armado, en el que se anuncia un supuesto toque de queda. Sin embargo, hasta el momento su autenticidad es puesta en duda y no es confirmada por las autoridades. En paralelo, comunidades consultadas manifestaron preocupación por las afirmaciones oficiales y reiteraron que las protestas responden, según su versión, a la defensa del derecho al trabajo y al sustento de las familias dedicadas a la pequeña minería.

PUBLICIDAD

En desarrollo...

Temas Relacionados

Ejército Gaitanista de ColombiaSegoviaProtestas minerasFuerza PúblicaColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

De Banfield a Real Madrid: las felicitaciones que ha recibido James Rodríguez en el día de su cumpleaños

James Rodríguez está celebrando 35 años de edad, nació el 12 de julio de 1991 en Cúcuta, Santander, por lo que ha sido felicitado por algunos de los clubes donde jugó

De Banfield a Real Madrid: las felicitaciones que ha recibido James Rodríguez en el día de su cumpleaños

Stalin Motta reveló que un exjugador de Atlético Nacional lo humilló por su salario: este era su sueldo

Motta comenzó su carrera profesional en Chía F. C. en el año 2004, pasó a La Equidad en el 2005, luego a Atlético Nacional en el 2010 hasta 2011, y dio el salto internacional al Barcelona de Ecuador en 2014, para después culminar su carrera en Cúcuta Deportivo

Stalin Motta reveló que un exjugador de Atlético Nacional lo humilló por su salario: este era su sueldo

Ministro de Defensa se apartará del cargo temporalmente en un momento clave de la recta final del Gobierno Petro: este es el motivo

La ausencia de Pedro Sánchez le impedirá asistir al desfile militar del 20 de julio, Día de la Independencia, así como a la instalación del nuevo Congreso de la República

Ministro de Defensa se apartará del cargo temporalmente en un momento clave de la recta final del Gobierno Petro: este es el motivo

Bogotá promueve autos eléctricos, pero solo hay 15 cargadores para más de 120.000 vehículos enchufables: denuncian falta de infraestructura

La Secretaría de Movilidad reconoció que la capital no ha evaluado la capacidad energética local ni el impacto de un eventual racionamiento sobre la movilidad eléctrica en la ciudad

Bogotá promueve autos eléctricos, pero solo hay 15 cargadores para más de 120.000 vehículos enchufables: denuncian falta de infraestructura

Secuestran a la propietaria de un restaurante en la Vía Panamericana: crece la alarma por violencia en el Cauca

La administradora Sonia Sarmiento fue interceptada el domingo 12 de julio, por al menos cuatro hombres con fusiles que entraron encapuchados a La Marqueza y la sacaron en una camioneta hacia el sur del departamento

Secuestran a la propietaria de un restaurante en la Vía Panamericana: crece la alarma por violencia en el Cauca
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Defensoría pidió a De la Espriella y al Congreso entrante garantizar derechos de víctimas en Colombia, tras firma del Acuerdo de Paz

Defensoría pidió a De la Espriella y al Congreso entrante garantizar derechos de víctimas en Colombia, tras firma del Acuerdo de Paz

Cuatro uniformados heridos en Arenal, Bolívar, luego de ataque con drones cargados de explosivos a estación de Policía

Más de 1.100 niños siguen sin clases en el Catatumbo por riesgo de minas antipersona

Atacan con drones explosivos el aeropuerto de Tibú: Aerocivil confirmó tres personas heridas

Retén ilegal en la vía Inzá-La Plata terminó con el robo de una camioneta de la UNP: investigan si el ELN estuvo detrás del asalto

ENTRETENIMIENTO

Martina La Peligrosa habló del parecido de su sobrino con Haaland: “Un vikingo criollo”

Martina La Peligrosa habló del parecido de su sobrino con Haaland: “Un vikingo criollo”

Ahijada de Rihanna la sorprendió con la coreografía de ‘Dai Dai’ de Shakira y se robó todas las miradas en redes

Valentino Lázaro preocupó a sus seguidores por publicación sobre su estado de salud: “Tengo miedito”

Luisa Fernanda W reveló que Pipe Bueno quiere tener otro hijo y la manera en la que podría llegar a darse: “Es una conversación que tenemos pendiente en casa”

Luis Alfonso anunció que ofrecerá un concierto completamente gratis en Bogotá: fecha, hora y lugar en que se hará el evento

Deportes

De Banfield a Real Madrid: las felicitaciones que ha recibido James Rodríguez en el día de su cumpleaños

De Banfield a Real Madrid: las felicitaciones que ha recibido James Rodríguez en el día de su cumpleaños

Stalin Motta reveló que un exjugador de Atlético Nacional lo humilló por su salario: este era su sueldo

Juan Guillermo Cuadrado se despidió del Pisa de Italia y podría regresar al fútbol profesional colombiano: estas serían las opciones

Iván Ramiro Córdoba culpó a infraestructura del fútbol colombiano por el fracaso en el Mundial 2026: “No es culpa del entrenador ni de los jugadores”

EN VIVO - Mercado de Fichajes del fútbol colombiano: altas, bajas y rumores de hoy, 12 de julio, en la Liga BetPlay