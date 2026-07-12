Ejército Gaitanista de Colombia niega participación en protestas mineras de Segovia tras enfrentamientos con la fuerza pública

El operativo en la mina Frontera Gold buscaba un allanamiento contra minería ilegal en un yacimiento del que dependen mineros informales - crédito X

Las reacciones por los hechos ocurridos durante las protestas mineras en Segovia, Antioquia, continúan aumentando. En las últimas horas, el Ejército Gaitanista de Colombia (EGC) difundió un comunicado en el que rechazó las versiones que lo vinculan con las manifestaciones registradas el pasado 12 de julio, jornada que dejó una persona muerta y varios heridos tras la intervención de la fuerza pública.

En el documento, atribuido al bloque Roberto Vargas Gutiérrez, el grupo armado asegura que no tuvo participación en las movilizaciones y responde a los señalamientos realizados por el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón.

El EGC difundió un comunicado en el que rechazó las acusaciones sobre su presunta participación en las manifestaciones-crédito @EjércitoGaitanista/X

“De manera irresponsable y apresurada, el señor gobernador de Antioquia Andrés Julián Rendón nos ha sindicado de estar participando en las protestas que la población civil adelanta. Lo decimos de manera clara y directa, nada tenemos que ver con estas manifestaciones de quienes derivan su sustento de la pequeña minería (sic)”, señala el comunicado.

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El texto también plantea que la minería artesanal y ancestral requiere soluciones que permitan a las comunidades mantener su actividad sin que sea criminalizada. Además, sostiene que las respuestas frente a esta problemática deben incluir alternativas económicas para quienes dependen de ese trabajo como principal fuente de ingresos.

Mientras tanto, comenzó a circular otro presunto comunicado atribuido al mismo grupo armado, en el que se anuncia un supuesto toque de queda. Sin embargo, hasta el momento su autenticidad es puesta en duda y no es confirmada por las autoridades. En paralelo, comunidades consultadas manifestaron preocupación por las afirmaciones oficiales y reiteraron que las protestas responden, según su versión, a la defensa del derecho al trabajo y al sustento de las familias dedicadas a la pequeña minería.

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