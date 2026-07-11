Colombia

Petro arremetió contra el futuro canciller de Abelardo de la Espriella y afirmó que es “un peligro para la vida y la humanidad”

El pronunciamiento del presidente saliente se produjo luego de que la ministra de Ambiente, Irene Vélez, expresara sus preocupaciones por el rumbo que, a su juicio, podría tomar la política ambiental del próximo gobierno

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El pronunciamiento del mandatario surgió como respuesta a una entrevista concedida por Irene Vélez al medio internacional The Associated Press - crédito Presidencia de la República y @ABDELAESPRIELLA/X
El pronunciamiento del mandatario surgió como respuesta a una entrevista concedida por Irene Vélez al medio internacional The Associated Press - crédito Presidencia de la República y @ABDELAESPRIELLA/X

El presidente Gustavo Petro reaccionó a una entrevista concedida por la ministra saliente de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Irene Vélez Torres, al medio internacional The Associated Press, en la que la funcionaria manifestó su preocupación por las políticas ambientales que implementaría el gobierno del presidente electo Abelardo de la Espriella.

En respuesta a esa publicación, el mandatario lanzó fuertes críticas contra el canciller del nuevo gobierno, Omar Bula Escobar.

A través de su cuenta en X, Petro escribió: “El nuevo canciller de Colombia a partir del 7 de agosto es un peligro para la Vida y la Humanidad. Irresponsables los que votan y nombran y envían un espectro de la muerte al mundo, desde Colombia”. El mensaje fue publicado como reacción a la entrevista en la que Vélez advirtió sobre los posibles cambios en la política ambiental de la administración entrante.

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En declaraciones concedidas a The Associated Press, Irene Vélez afirmó que teme que Colombia pueda retroceder en los avances alcanzados durante la administración de Gustavo Petro en materia de protección ambiental y lucha contra el cambio climático.

Petro arremetió contra el canciller designado por el presidente electo Abelardo de la Espriella - crédito @petrogustavo/X
Petro arremetió contra el canciller designado por el presidente electo Abelardo de la Espriella - crédito @petrogustavo/X

La ministra sostuvo que el país enfrenta desafíos ambientales cada vez mayores, entre ellos los efectos del fenómeno de El Niño, que puede modificar los patrones de lluvia y provocar sequías, inundaciones y olas de calor. “Llegar con una actitud de negacionismo climático es absolutamente peligroso porque estaríamos dándole la espalda a lo que es un problema local, nacional y global”, aseguró Vélez durante la entrevista.

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Según explicó, sus preocupaciones se centran en el respaldo expresado por integrantes del próximo gobierno a iniciativas como el fracking y el fortalecimiento de la explotación de combustibles fósiles, además de lo que describió como escepticismo climático entre algunos de los futuros funcionarios.

Las preocupaciones sobre la Amazonía y la política ambiental

Irene Vélez advirtió que un eventual "negacionismo climático" por parte de la nueva administración representaría un riesgo para enfrentar un problema que calificó como local, nacional y global - crédito Luisa González/REUTERS
Irene Vélez advirtió que un eventual "negacionismo climático" por parte de la nueva administración representaría un riesgo para enfrentar un problema que calificó como local, nacional y global - crédito Luisa González/REUTERS

En la entrevista, Irene Vélez expresó inquietudes adicionales sobre el futuro de la gobernanza ambiental indígena en la Amazonía colombiana.

La ministra manifestó que le preocupa que el nuevo gobierno pueda reducir los avances alcanzados en el reconocimiento de las autoridades indígenas como actores relevantes en las decisiones relacionadas con la protección ambiental y disminuir el respaldo a los procesos de gobernanza territorial indígena.

Asimismo, señaló su preocupación frente a un eventual regreso de la aspersión aérea con glifosato sobre cultivos de coca. Vélez describió el herbicida como “potencialmente cancerígeno en humanos” y afirmó que su utilización ha generado impactos ambientales y en la salud a largo plazo en Colombia.

La funcionaria también alertó sobre una posible expansión de proyectos relacionados con combustibles fósiles y actividades mineras en los páramos, ecosistemas de alta montaña que abastecen de agua a millones de personas; recordando que aproximadamente el 42% del territorio colombiano corresponde a la selva amazónica, cuya protección fue uno de los ejes centrales de la política ambiental del Gobierno Petro.

La posición del gobierno entrante

El biólogo marino Fabio Arjona Hincapié se centrará en la protección del agua, la biodiversidad y las comunidades - crédito Prensa Abelardo de la Espriella
El futuro ministro de Ambiente, Fabio Arjona, ha defendido la posibilidad del fracking bajo controles estrictos - crédito Prensa Abelardo de la Espriella

Fabio Arjona, biólogo marino escogido para ocupar el Ministerio de Ambiente, ha sostenido que los debates ambientales deberían desarrollarse con un enfoque menos ideológico. También cuestionó lo que denominó histeria ambiental y manifestó que el fracking podría desarrollarse bajo estrictos controles técnicos, aunque indicó que no debería autorizarse dentro de áreas protegidas como los parques nacionales ni en los páramos.

Antes de concluir la entrevista, Irene Vélez defendió los resultados de la gestión ambiental del Gobierno saliente y afirmó que los cambios de administración no deberían significar el abandono de las iniciativas desarrolladas durante los últimos cuatro años.

Creo que tenemos un legado que con las diferencias que quedan, debería ser rescatado y por eso insistimos en que la justicia social y ambiental tiene que seguir estando en el centro de la agenda política”, concluyó la ministra saliente de Ambiente en declaraciones a The Associated Press.

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