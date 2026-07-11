Westcol y Luisa Castro habrían terminado su relación, afirma Yina Calderón: “Que vuelva con Aida Victoria”

Yina Calderón aseguró en televisión que la relación habría terminado, alentando a Westcol a volver con su expareja Aida Victoria Merlano - crédito @ann__823/ TikTok

Las especulaciones sobre la ruptura entre Westcol y Luisa Castro han cobrado fuerza en redes sociales tras recientes declaraciones de Yina Calderón.

La empresaria digital sugirió públicamente que la pareja habría puesto fin a su relación, incluso dejando entrever la posibilidad de un reencuentro entre el streamer y Aida Victoria Merlano, su expareja, lo que desató una ola de comentarios entre los seguidores de los creadores de contenido.

Este señalamiento surge apenas unos meses después de que Westcol y Luisa Castro hicieran oficial su noviazgo en redes sociales, compartiendo fotos y momentos juntos con sus seguidores.

La supuesta revelación la hizo Yina durante un segmento en el programa Buen día Colombia, en donde aseguró que la relación de los creadores de contenido habría llegado a su fin. “Se separaron Westcol y Luisa Castro. El motivo por el que Westcol siempre ha estado enamorado de Aida (Victoria Merlano). Y mi consejo para Westcol, aunque crea que no lo quiero, yo lo aprecio también porque me dio trabajo en Stream Fighters, es que vuelva con Aida, ella también está enamorada, es de Westcol", dijo Calderón.

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Las declaraciones de Yina Calderón avivaron los rumores sobre una posible ruptura entre Westcol y Luisa Castro en redes sociales - crédito @luisacastrooo/IG

En la opinión de la también exparticipante de La casa de los famosos, Westcol debería tratar de recuperar la relación sentimental que tenía con la barranquillera, pues asegura que a ambos les va bien en redes sociales y se complementan.

“No sé por qué no vuelven; ellos tienen un aura grande, son exitosos”, dijo Yina, para luego arremeter contra Luisa Castro. “Lo que pasa es que Luisa es una mantenida y los hombres también se cansan de mantener a las mujeres; además, a ella le gusta es la arepa, pero él no lo entiende”, aludiendo a que Luisa sentiría atracción por las mujeres.

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Ante las palabras de Yina que rápidamente se viralizaron en redes sociales, los internautas se unieron a la conversación con mensajes como: “Ah bueno ya podemos descansar porque Yina ya lo confirmó“, ”te apoyo Yina que vuelva con la patrona Aida“, ”Westcol y luisa siempre se vieron sin conexión“, ”En este momento voy a darle la razón a yina“, ”Primera vez que me pongo feliz por un chisme de Yina”.

Westcol habló de su relación con Luisa Castro

Tras la viralización de las declaraciones de Yina Calderón y el aumento de rumores en redes sociales, Westcol reapareció recientemente en una transmisión en vivo para desmentir su supuesta ruptura. El creador de contenido afirmó que la información sobre el fin de su relación es falsa y explicó el origen de los comentarios y especulaciones que circulan en internet.

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“La gente es rara. Yo hago un stream largo y la gente empieza a decir: ‘No, ya no quiero estar con Luisa’, y se inventan los rumores por ahí, dicen que terminamos... Si hago stream todos los días, dicen que ya no quiero estar con ella y si hago un stream corto, es ella la que no me deja, la gente dice: ‘Ay no, lo tienen amarrado’”, dijo el creador de contenido.

Westcol reapareció en vivo para aclarar los rumores y negó una ruptura con Luisa Castro, atribuyendo los comentarios a especulaciones en internet - crédito @dxclipx/ TikTok

En semanas recientes, la conversación en redes sociales en torno a la pareja se ha centrado en temas de futuro y familia, especialmente luego de que Luisa abordara abiertamente la posibilidad de convertirse en madre.

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Durante una dinámica de preguntas y respuestas con sus seguidores en Instagram, la creadora de contenido no solo confirmó que se sentía preparada para asumir la maternidad, sino que también compartió su postura sobre los valores y condiciones que considera fundamentales antes de dar ese paso. La joven explicó que su sueño de ser madre se mantiene firme, aunque para ella resulta esencial construir primero una familia basada en el compromiso y la estabilidad, dejando claro que el matrimonio es una condición clave para formar un hogar.

La influencia de acontecimientos recientes en el entorno de la farándula, como el nacimiento del hijo del cantante Blessd, también marcó la conversación. Tras el anuncio de Blessd y su pareja, Westcol manifestó públicamente su interés en formar una familia, lo que dio pie a que Luisa profundizara sobre el tema ante sus seguidores. En sus declaraciones, la modelo sostuvo que no desea tener un hijo solo por cumplir un sueño personal, sino que prefiere consolidar un entorno adecuado y una relación sólida antes de asumir la crianza.

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Luisa Castro expresó su deseo de ser madre, aunque subrayó que para ella el matrimonio y la estabilidad son condiciones esenciales antes de asumir la maternidad - crédito @westcol/IG

La joven insistió en la importancia de conocerse bien como pareja y de contar con una base de respeto y madurez emocional antes de enfrentar un compromiso tan importante.

Además, Luisa compartió detalles sobre la experiencia de convivencia con su pareja, señalando que el proceso de mudarse juntos se dio de manera natural, gracias a la compatibilidad de personalidades y a la armonía que han construido en su vida diaria. La modelo reiteró el valor que le da a la tranquilidad y el respeto dentro del hogar, factores que considera imprescindibles para pensar en la maternidad.