Laura Tobón relató las dificultades de su segundo embarazo: “Este proceso ha sido completamente diferente”

La presentadora admitió que la fatiga y los síntomas le han impedido pasar tiempo con su hijo mayor y que los cambios hormonales le han traído nuevas experiencias - crédito @laura_tobon/ TikTok

La presentadora y modelo Laura Tobón compartió abiertamente con sus seguidores cómo ha sido la experiencia de su segundo embarazo, sorprendiendo a muchos por la honestidad con la que relató los retos y cambios que ha enfrentado en esta nueva etapa.

A través de un video publicado en sus redes sociales, Tobón explicó que este embarazo ha resultado muy diferente a lo que vivió cuando esperaba a su primer hijo, Lucca.

En sus propias palabras, “este embarazo ha sido completamente diferente al primero y he tenido que modificar varias de mis rutinas debido a los síntomas que he presentado”. La presentadora confesó que, a diferencia de su primera gestación, ahora sí ha experimentado náuseas frecuentes y que en varias ocasiones ha tenido que interrumpir sus actividades diarias por la necesidad de vomitar, una situación totalmente nueva para ella. “En varias ocasiones he tenido que detener lo que estaba haciendo porque necesitaba vomitar, algo que nunca me ocurrió cuando esperaba a Lucca”, relató.

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Laura Tobón comparte los retos de su embarazo y revela cambios inesperados en su día a día - crédito @laura_tobon/ Instagram

Otro de los cambios que mencionó Laura Tobón fue el desarrollo de una intolerancia a ciertos olores, especialmente a los perfumes masculinos. “Álvaro ya no puede usar fragancias porque el olor me genera malestar”, explicó la presentadora, aludiendo a su esposo. Esta sensibilidad ha representado un desafío adicional en la convivencia cotidiana, obligando a su pareja a modificar hábitos para su bienestar.

Además, la presentadora reconoció que en este embarazo se siente mucho más consciente de todo lo que ocurre en su cuerpo y en sus rutinas. Incluso admitió que a veces experimenta sentimientos de culpa porque no puede compartir tanto tiempo como quisiera con Lucca, ya que la fatiga y la necesidad de descansar ocupan buena parte de su día. “En algunos momentos siento culpa porque no siempre puedo compartir con Lucca como quisiera, ya que muchas veces necesito descansar para recuperar energías”, confesó Tobón.

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Al igual que en su primer embarazo, ha vuelto a experimentar hinchazón en los pies, un síntoma que la llevó a cambiar nuevamente de talla de zapatos. “Volví a cambiar de talla de zapatos a talla 43”, comentó, agregando que la incomodidad se ha hecho presente en ambas experiencias de gestación.

La presentadora Laura Tobón denuncia maltrato laboral y abusos de poder en su paso por la televisión - crédito @laura_tobon/IG

Laura también reveló que ha desarrollado alergias nuevas, entre ellas, una reacción al estar cerca de su perro de toda la vida, Patacón. “Ahora estornudo cuando estoy cerca de Patacón”, detalló. Asimismo, compartió que: “Con frecuencia olvido lo que iba a hacer o hacia dónde me dirigía”, situaciones que atribuye a los cambios hormonales propios del embarazo.

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A pesar de estos desafíos, Laura Tobón expresó que vive esta etapa con mucho amor y expectativa. “Desde ahora siento un amor muy especial por el bebé que viene en camino y mi corazón se ha extendido para amar no solo a Lucca, sino también al nuevo integrante de la familia”, concluyó la presentadora, mostrando el lado más emotivo y humano de su proceso.

Laura Tobón revela abusos y maltrato laboral durante su carrera en la televisión

En paralelo a su vida familiar y los retos de su segundo embarazo, Laura Tobón ha reflexionado públicamente sobre la evolución de su carrera y las dificultades que enfrentó en sus inicios en la televisión.

En una reciente entrevista, la presentadora reveló que su paso por la pantalla chica estuvo marcado por episodios de irrespeto y maltrato laboral. Tobón admitió que tuvo que lidiar con jefes abusivos en una época en la que no existía la apertura para denunciar ni compartir este tipo de situaciones. Lo más difícil fue el irrespeto. “Yo tuve jefes muy horribles y tuve que resistir muchos abusos en el trabajo, en una época en donde no existía el movimiento #MeToo”, confesó, señalando que este tipo de experiencias no solo afectaron su entorno profesional, sino también su bienestar personal.

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Laura Tobón habló sin filtro sobre los abusos que vivió en la pantalla chica - crédito @laura_tobon/Instagram

La comunicadora detalló que enfrentó desde acoso laboral hasta maltrato psicológico, pero que siempre supo establecer límites y decir “no”. Además, agradeció haber contado con figuras que, por el contrario, la apoyaron y le brindaron oportunidades sin invadir su vida privada. Tobón subrayó que esas experiencias, aunque difíciles, contribuyeron a fortalecer su personalidad y su criterio, haciéndola más resiliente y capaz de enfrentar nuevos desafíos. “En retrospectiva, creo que lo mejor es que, con todo lo que viví en el mundo del periodismo y el entretenimiento, hoy soy una mujer con criterio y carácter, sin pena para decir las cosas y capaz de enfrentar los problemas sin huir”, expresó.

Actualmente, Laura Tobón lidera proyectos propios y se ha consolidado como empresaria y creadora de contenido, dirigiendo una agencia y un canal digital que le permiten compartir su perspectiva sobre la vida, la maternidad y el crecimiento personal.

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