Colombia

Reacciones al nombramiento de Indalecio Dangond como ministro de Agricultura para el gobierno de Abelardo de la Espriella

Distintas asociaciones agrícolas y departamentales celebraron el nombramiento de Indalecio Dangond, designado como jefe de la cartera para el siguiente periodo administrativo 2026-2030

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Indalecio Dangond recibió el respaldo de numerosas federaciones y gremios agrícolas en el país - crédito @ABDELAESPRIELLA/X

El anuncio de Indalecio Dangond como nuevo ministro de Agricultura generó una rápida respuesta por parte de los principales gremios del sector agropecuario en Colombia.

Diversas organizaciones y líderes empresariales manifestaron su respaldo al funcionario y expusieron las altas expectativas sobre el papel que desempeñaría a lo largo de su gestión en el fortalecimiento del campo y el desarrollo rural.

La Sociedad de Agricultores de Colombia (SAC) y sus 20 gremios afiliados manifestaron su disposición a trabajar con el nuevo ministro. Desde la SAC, liderada por Jorge Bedoya, anunciaron que están listos para compartirle a Dangond los “43 caminos para cumplirle al campo” y dialogar sobre propuestas de política pública enfocadas en la rentabilidad y sostenibilidad del sector.

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Abelardo de la Espriella designó como ministro de Agricultura a Indalecio Dangond - crédito Reuters/Centro Democrático
Abelardo de la Espriella designó como ministro de Agricultura a Indalecio Dangond - crédito Reuters/Centro Democrático

El mensaje de Fedepalma puso énfasis en la articulación de esfuerzos para fortalecer el campo y la agroindustria de la palma de aceite: Desde Fedepalma felicitamos a Indalecio Dangond por su designación como ministro de Agricultura. Reiteramos nuestra disposición para trabajar de manera articulada en la construcción de políticas públicas que fortalezcan el campo colombiano, impulsen la agroindustria de la palma de aceite y promuevan el desarrollo rural, la competitividad y la sostenibilidad del país”.

Por su parte, la presidenta de Asocaña, Claudia Calero, resaltó la importancia de la experiencia y conocimiento del funcionario para el desarrollo de la agroindustria de la caña.

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La presidenta de Asocaña felicitó al nuevo ministro de Agricultura del gobierno electo - crédito @ClaudiaCalero /X
La presidenta de Asocaña felicitó al nuevo ministro de Agricultura del gobierno electo - crédito @ClaudiaCalero /X

“Colombia necesita una agenda rural que fortalezca la productividad, la formalización, la inversión y la sostenibilidad, en la que, además, se reconozca el papel de los sectores agroindustriales en la generación de empleo, la seguridad alimentaria y la creación de oportunidades para las regiones”, expresó Calero en sus redes sociales.

Desde la Cámara de Comercio Colombo Americana (AmCham Colombia), María Claudia Lacouture destacó el rol estratégico del mercado estadounidense para el agro colombiano.

“El agro tiene en Estados Unidos su principal mercado de exportación y un aliado estratégico en insumos, tecnología e innovación. Fortalecer esta relación será clave para impulsar la productividad, el empleo rural, la competitividad y el crecimiento del país”.

María Claudia Lacouture felicitó al nuevo ministro - crédito @mlacouture/X
María Claudia Lacouture felicitó al nuevo ministro - crédito @mlacouture/X

El sector ambiental también se sumó a las reacciones. Ana Ligia Mora, presidenta de Corantioquia, señaló la disposición de trabajar desde el Congreso bajo el liderazgo del presidente Uribe para fortalecer el campo y el bienestar de los campesinos. “El sector agropecuario es estratégico para el desarrollo, la seguridad alimentaria y el futuro de Colombia”, puntualizó.

El gerente de la Federación Nacional de Cafeteros (FedeCafeteros), Germán Bahamón Jaramillo, dio la bienvenida a Dangond y reafirmó el compromiso del gremio cafetero.

Los cafeteros hemos construido país, superado momentos difíciles y demostrado que, trabajando unidos, Colombia avanza. Hoy el reto es claro: industrializar más, fortalecer el consumo interno y potenciar el valor agregado para conquistar nuevos mercados, generando mayor prosperidad para las familias cafeteras”, señaló Bahamón.

El presidente de la Federación Nacional de Cafeteros se unió al respaldo en favor del ministro de Agricultura designado - crédito @GermanBahamon/X
El presidente de la Federación Nacional de Cafeteros se unió al respaldo en favor del ministro de Agricultura designado - crédito @GermanBahamon/X

Sin embargo, no todo fueron reacciones positivas. Los opositores de Abelardo de la Espriella aseguraron que Dangond no es un miembro de “los nunca”, sino que su trayectoria mostraría otra perspectiva.

“Los NUNCA. El turno ahora ahora, es para el señor Indalecio Dangond. Propietario de tierras, con un hermano (Silvestre Dangond Lacouture) beneficiado por los subsidios de agro ingreso seguro, que dejó al exministro Andrés Felipe Arias en la cárcel”, dijo el antropólogo Edwin Causado.

“Además, es el que avaló el subsidio de 400 millones de pesos que se le entregó al hijo del presidente de Fedegan José Félix Lafaurie y la senadora del centro democrático María Fernanda Cabal. Dicho subsidio, se le entregó a Juan José Lafaurie, bajo la figura de “pequeño productor”. Pregunta de sentido común ¿Creen que un gran propietario de tierras y amigo de grandes latifundistas, defenderá los derechos territoriales de campesinos e indígenas ? Y dicen ser los NUNCA (sic)“, alegó.

El nombramiento de Indalecio Dangond también fue objeto de críticas - crédito @edwin_causado/X
El nombramiento de Indalecio Dangond también fue objeto de críticas - crédito @edwin_causado/X

Las ciudades capitales del país también enviaron un mensaje de apoyo

Finalmente, el presidente de Asocapitales, Andrés Santamaría Garrido, indicó que el campo será determinante para el crecimiento económico, la seguridad alimentaria y el desarrollo de Colombia.

Santamaría consideró que la experiencia de Dangond en administración de empresas y desarrollo agropecuario puede impulsar la productividad rural y ampliar las oportunidades para los productores. Destacó la importancia de contar con un campo fuerte y competitivo, especialmente para las ciudades capitales, donde se encuentran 29 de las principales centrales mayoristas monitoreadas por el Dane.

El presidente de Asocapitales celebró el nombramiento de Indalecio Dangond - crédito @AnSANTAMARIA/X
El presidente de Asocapitales celebró el nombramiento de Indalecio Dangond - crédito @AnSANTAMARIA/X

“Confío en que, junto con Asocapitales, podremos construir una agenda que fortalezca el campo, dinamice las economías regionales y genere bienestar para millones de colombianos”, afirmó.

El sostenido apoyo de los gremios muestra una disposición a colaborar y a presentar propuestas para enfrentar los retos del sector rural, tras una tensa relación con el presidente saliente, Gustavo Petro, en un contexto en el que la política agropecuaria será determinante para el desarrollo económico y social de Colombia.

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