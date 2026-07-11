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Luis Díaz responde a la afición tras la eliminación de Colombia ante Suiza: “Toca aceptar el momento”

El extremo, uno de los jugadores más criticados por la caída en el Mundial 2026, envió un mensaje a los aficionados por lo que pasó frente a Suiza

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Luis Díaz era llamado en Colombia a ser la figura del Mundial 2026, pero no terminó en su mejor nivel - crédito Albert Gea/REUTERS
Luis Díaz era llamado en Colombia a ser la figura del Mundial 2026, pero no terminó en su mejor nivel - crédito Albert Gea/REUTERS

Luis Díaz es uno de los jugadores más criticados por la afición debido al fracaso de la Selección Colombia en la Copa Mundial de la FIFA 2026, en los octavos de final contra Suiza en Vancouver, donde su nivel no fue el mejor para que el combinado nacional no cayera en penales por 4-3.

Ante eso, el guajiro sacó un comunicado en sus redes sociales, en las que se dirigió a los hinchas por sus comentarios, habló de sus sentimientos luego de despedirse del certamen y lo ocurrido con el conjunto Tricolor, pues se esperaba que llegara, al menos, hasta cuartos de final.

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Por lo pronto, el jugador se unirá a pretemporada con el Bayern Múnich en los próximos días, después de unos días de descanso, para ponerse a punto para la campaña en el fútbol europeo y, en septiembre, aspira a ser llamado para los duelos amistosos con los que arrancará un nuevo ciclo con los cafeteros.

“No hay palabras”

“Lucho” era llamado a ser uno de los jugadores más destacados en la Copa del Mundo por su actuación con el Bayern Múnich y en eliminatorias, incluso arrancó bien con su gol frente a Uzbekistán, pero con el paso de los partidos dejó de ser determinante y no evitó la eliminación.

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En su cuenta de Instagram, Luis Díaz se pronunció por primera vez tras el regreso de la Selección Colombia al país, en medio de los comentarios por su rendimiento; empezó diciendo: “Gracias a todos los colombianos que nos acompañaron durante este Mundial”.

Luis Díaz
Este fue el mensaje de Luis Díaz para los aficionados de la Selección Colombia tras la eliminación - crédito @luisdiaz19/Instagram

“No hay palabras para agradecer tanto cariño. Sin importar en qué parte del mundo estuviéramos, ustedes hicieron que siempre nos sintiéramos en casa”, mencionó el extremo y añadió que “nuestro camino en este Mundial termina antes de lo que soñábamos. Queríamos seguir avanzando y regalarle una alegría más a todo un país que nunca dejó de creer en nosotros”.

Luis Díaz afirmó que “así es el fútbol. A veces las cosas salen como uno las sueña y otras veces toca aceptar el momento, aprender y seguir adelante (...) Estoy orgulloso de este grupo, de la entrega de cada uno de mis compañeros y del compromiso con el que defendimos esta camiseta en cada partido”.

Luis Díaz fue uno de los que más lamentó la eliminación de Colombia en el Mundial 2026 - crédito Albert Gea/REUTERS
Luis Díaz fue uno de los que más lamentó la eliminación de Colombia en el Mundial 2026 - crédito Albert Gea/REUTERS

“Gracias a Dios por permitirme cumplir el sueño de jugar mi primer Mundial y gracias a cada colombiano que nos acompañó en los estadios, en los banderazos y desde cualquier rincón del mundo”, dijo el guajiro y finalizó al decir que “este Mundial termina, pero el sueño sigue intacto. Mientras Dios me dé la oportunidad de vestir esta camiseta, voy a seguir trabajando y luchando para representar a Colombia de la mejor manera”.

Se viene recambio en Colombia

Luis Díaz no solo perdió la opción de llegar lejos en el Mundial 2026, sino que afrontará el reto de compartir camerino con nuevos jugadores en los próximos partidos del combinado nacional porque algunos de sus compañeros, al parecer, terminarán su ciclo en el equipo.

La Selección Colombia tendría ocho jugadores que no llegarían al Mundial 2030 por la edad, pues estarían entre los 36 y 40 años, lo que dificultaría que hagan parte del proceso de Copa América 2028 y la fase clasificatoria hacia el certamen de España, Portugal y Marruecos.

La Selección Colombia disputó cinco partidos y terminó invicta en el Mundial 2026 - crédito Albert Gea/REUTERS
La Selección Colombia disputó cinco partidos y terminó invicta en el Mundial 2026 - crédito Albert Gea/REUTERS

Además de eso, aún no se sabe si Néstor Lorenzo continuará o no al mando de la Tricolor en esos años, ya que no se define su renovación y, en medio del ambiente denso, no será una decisión sencilla de la Federación Colombiana de Fútbol por los aparentes problemas internos con la plantilla, como se reveló en los últimos días.

Jugadores que terminarían ciclo en Colombia:

James Rodríguez (34 años)

David Ospina (37 años)

Camilo Vargas (37 años)

Santiago Arias (34 años)

Jhon Córdoba (33 años)

Johan Mojica (33 años)

Juan Fernando Quintero (33 años)

Déiver Machado (32 años)

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