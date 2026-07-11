Lionel Scaloni, técnico de Argentina, reveló que esperaba verse con Colombia: “Pensábamos que podía estar acá”

La Argentina de Lionel Scaloni tenía el plan de verse con la Selección Colombia en cuartos del Mundial 2026 - crédito Luisa González/REUTERS

La eliminación de la Selección Colombia en la Copa Mundial de la FIFA 2026 fue una de las sorpresas en los octavos de final, pues además de las caídas de conjuntos históricos como Brasil, Países Bajos y Alemania, casi nadie tenía en sus planes que la Tricolor se fuera contra Suiza.

Lionel Scaloni reveló que esperaba verse con los cafeteros en cuartos de final, ya que el cuadro de la fase final los enfrentaba y muchos apostaban a que se daría ese compromiso en Kansas, el 11 de junio, pero fueron los suizos el rival de la Albiceleste desde las 8:00 p. m.

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Con respecto a la Tricolor, en los próximos días se conocerá el anuncio de la Federación Colombiana de Fútbol sobre la continuidad de Néstor Lorenzo, entrenador argentino que terminará contrato el 30 de julio y, por el momento, no es seguro que se dé una renovación.

“Colombia creo que ha sufrido por eso”

La Tricolor fue una de las tres mejores selecciones de la Conmebol en el Mundial 2026, a la altura de Brasil y por detrás de Argentina, terminó invicta en cinco partidos y como primera del grupo K, un resultado que causó sorpresa porque acabó por arriba de nada menos que Portugal.

En rueda de prensa, el técnico de Argentina, Lionel Scaloni, dedicó unas palabras a Colombia por su esfuerzo en el Mundial 2026, no solo por los compromisos que tuvo, sino por el desgaste de la plantilla a lo largo del torneo porque fue la única que viajó a los tres países organizadores.

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Lionel Scaloni siempre le ha guardado mucho respeto y cariño a Néstor Lorenzo - crédito Agustín Marcarián/REUTERS

“Luego los viajes, la utilería, te paran, los retrasos, cambios horarios. Colombia creo que ha sufrido eso, porque tenemos gente conocida ahí y eso sí que pesa. La gente piensa que cuando sales a la cancha no cuenta, pero sí cuenta”, fueron las palabras del entrenador en rueda de prensa.

Scaloni afirmó que le sorprendió que Suiza fuera el rival de Argentina, pues esperaba a Colombia en cuartos de final, aunque dejó claro que los europeos también son un conjunto fuerte: “Para mí, Suiza es un muy buen equipo, compite con las mejores selecciones y siempre sale adelante”.

El equipo de Suiza celebra la clasificación a cuartos de final del Mundial 2026 ante los aficionados de Colombia - crédito Albert Gea/REUTERS

“Tiene tradición en los mundiales, con jugadores de experiencia. Va a ser un rival complicado y difícil. Viene de eliminar a Colombia, que es un rival complejo y todos pensábamos que podía estar acá con nosotros”, finalizó el argentino en la conferencia con los medios.

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El futuro de Néstor Lorenzo

José Pekerman ha sido maestro y referente de los entrenadores de Argentina y Colombia, aunque fue Néstor Lorenzo con el que trabajó de la mano durante varios años, en especial con el combinado cafetero, y ahora, quien fue su asistente técnico, lidera a la Tricolor.

En este momento, Néstor Lorenzo tiene un futuro desconocido con la Selección Colombia porque no es segura su renovación, pese al deseo del presidente de la Federación Colombiana de Fútbol, Ramón Jesurún, de contar con el timonel para el nuevo proceso rumbo al Mundial 2030.

Néstor Lorenzo lleva con la Selección Colombia desde julio de 2022 y fue subcampeón de la Copa América 2024 - crédito BOB FRID/EFE

Voces como la de Álvaro Alzate, miembro de la FCF, dejaron claro que aún no se discute si se debe quedar o no el argentino, según dijo Carlos Antonio Vélez, debido a los resultados y los problemas internos, además de que es uno de sus opositores y apoya la idea de un técnico colombiano, cuyo nombre que manejaría es Juan Carlos Osorio.

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El mismo directivo fue uno de los que mostró preocupación por el trabajo de Lorenzo en las eliminatorias, cuando completó seis fechas sin conseguir un triunfo, pero por fortuna todo terminó con la clasificación directa en el bolsillo y en el tercer puesto de la tabla.