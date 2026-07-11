Karina García reveló complicaciones en su tercer embarazo durante sus vacaciones: “Esto es estar enferma”

La influencer explicó que, aunque sus chequeos son positivos, ha experimentado molestias más severas que en sus embarazos anteriores y busca acompañar a otras madres con su testimonio - crédito @rechismes/ Instagram

La creadora de contenido Karina García compartió con sus seguidores detalles sobre las complicaciones que ha experimentado durante su tercer embarazo, generando preocupación y mensajes de apoyo en redes sociales.

A través de una serie de videos publicados en sus historias de Instagram, la influencer describió los síntomas que ha enfrentado en esta nueva etapa, reconociendo que el proceso no ha sido sencillo y que los malestares han sido más intensos que en sus embarazos anteriores.

La exparticipante de La casa de los famosos Colombia apareció en redes sociales, en donde reveló que durante sus vacaciones por Europa ha sentido los efectos del embarazo y aunque reconoció que para ella la etapa es considerada como una bendición, sí aseguró que todo el tiempo se siente enferma.

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Influencer Karina García genera conversación al sincerarse sobre las dificultades de su embarazo - crédito @karinagarcialoficiall/ Instagram

“Dicen que el embarazo no es sinónimo de enfermedad, el embarazo es sinónimo de vida y yo estoy de acuerdo, de amor, pero la verdad, yo a veces me siento tan mal que para mí el embarazo sí es estar enferma a veces... En tu vida normal, tú no tienes vómito, dolor de cabeza, no tienes acidez , no te duele la columna”, dijo la modelo.

Tras su confesión, Karina pasó a contarles a sus miles de seguidores que, luego de un fuerte dolor de cabeza que vivió recientemente, sintió cambios en su rostro que compartió en redes sociales.

“Tengo la cara hinchada, me dio un dolor de cabeza tan fuerte que no soportaba la luz, el celular, tener los ojos abiertos, fue muy fuerte. Fue un dolor de cabeza que me palpita los ojos, la cien, y últimamente me da casi todos los días y solamente puedo tomar acetaminofén”, relató Karina, visiblemente afectada por la frecuencia e intensidad de los síntomas. Según explicó en su testimonio, los dolores de cabeza han venido acompañados de hinchazón facial y una marcada sensibilidad a la luz, al punto de dificultarle el uso de dispositivos electrónicos.

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La creadora de contenido explicó que la frecuencia de los dolores de cabeza y la sensibilidad a la luz le impiden incluso usar el celular - crédito Karina García / Instagram

La reacción de su comunidad no se hizo esperar. Numerosos seguidores, muchos de ellos madres, le expresaron su preocupación y le recomendaron verificar su presión arterial, ante la posibilidad de que los síntomas estuvieran relacionados con preeclampsia, una condición médica que puede poner en riesgo la salud de la madre y el bebé durante el embarazo.

Frente a estas sugerencias, Karina respondió aclarando que sus controles médicos recientes han sido positivos. “Muchas mamás me han escrito que de pronto puede ser la presión, de pronto puede ser inicios de preeclampsia. Hazte revisar. Afortunadamente tengo la presión súper bien”, afirmó, buscando transmitir tranquilidad a quienes siguen de cerca su proceso.

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Karina aclaró que sus controles médicos han sido positivos y que su presión arterial se encuentra estable, buscando tranquilizar a su comunidad - crédito Karina García / Instagram

La influencer también reflexionó sobre las diferencias entre sus embarazos, señalando que cada experiencia es única y que en esta ocasión los síntomas se han presentado con mayor intensidad. “Mucha gente me dice que no es lo mismo estar embarazada a los 20 que a los 30, pero da la casualidad de que me encontré una embarazada menor que yo y tiene los mismos síntomas. Solo quise compartirles mi experiencia. Este embarazo me está dando fuerte”, compartió, aludiendo a la diversidad de casos y a la importancia de hablar abiertamente sobre las dificultades que atraviesan muchas mujeres durante la gestación.

El testimonio de Karina García generó una amplia conversación en redes sociales, en las que otras madres compartieron sus propias vivencias y se solidarizaron con la creadora de contenido.

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El testimonio de Karina desató conversación y empatía en redes, donde otras madres compartieron mensajes de apoyo y relatos personales - crédito Karina García / Instagram

“No es por la edad, dejen de hacer sentir mal”, “Mi primer embarazo fue a los 17 y casi me voy con san pedro 😩😩“, ”La verdad el embarazo es duroooo😢😢😢“, fueron algunos de los comentarios que se sumaron.

Karina concluyó sus mensajes reiterando que, a pesar de los desafíos, se mantiene en constante contacto con sus médicos y prioriza el bienestar propio y de su bebé.