América de Cali vs. Pumas UNAM: hora y dónde ver el amistoso de los “Diablos Rojos” previo al debut en la Liga BetPlay

Los rojos quieren pasar la página del fracaso del primer semestre de 2026-crédito Jorge Orozco - El País/Colprensa

La acción del Mundial de 2026 llega a su fin, y mientras en Norteamérica las mejores selecciones de fútbol del planeta sueñan con levantar el trofeo, los equipos de la Liga BetPlay ya comienzan a trabajar para lo que será el segundo semestre del año.

En el caso del América de Cali, los dirigidos por David González buscarán pasar la página del fracaso en el primer semestre del fútbol colombiano, y volver a protagonizar las portadas de los diarios deportivos tras seis años sin hacerlo.

América de Cali jugó su último encuentro el 19 de mayo de 2026 por la Copa Sudamericana ante Tigre de Argentina-crédito Joaquín Sarmiento/AFP

El partido se jugará el 12 de julio de 2026 en el estadio Olímpico Universitario de Ciudad de México, a partir de la 1:00 p. m. (hora de Colombia), y se podrá ver a través de Win Sports, Win + Fútbol y Win Play.

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Cómo llegan ambos equipos al amistoso

América de Cali

América de Cali lleva seis años sin ganar la Liga BetPlay y sufrió una nueva eliminación a manos de Santa Fe - crédito Colprensa

Los “Diablos Rojos” volvieron a actividades tras la eliminación de la Copa Sudamericana, el 9 de julio de 2026, cuando en el estadio Torreón vencieron al Santos Laguna por 1-0.

El único gol del partido fue del delantero venezolano Jhon Murillo al minuto 90+4, resultado que le permitió a los dirigidos por David González romper una racha de cuatro partidos sin ganar en todas las competencias.

Así llega el cuadro vallecaucano en sus últimos cinco juegos:

9 de julio de 2026 - Amistoso internacional: Santos Laguna 0-1 América de Cali

28 de mayo de 2026 - Copa Sudamericana: América de Cali 0-0 Macará

19 de mayo de 2026 - Copa Sudamericana: América de Cali 1-1 Tigre

12 de mayo de 2026 - Playoffs Liga BetPlay: Independiente Santa Fe 4-0 América de Cali

9 de mayo de 2026 - Playoffs Liga BetPlay: América de Cali 1-1 Independiente Santa Fe

En lo que se refiere a los refuerzos de los “Diablos Rojos”, el 20 de junio de 2026, América de Cali confirmó a Luis Quiñones y Brayan Córdoba como sus dos primeros refuerzos para el segundo semestre de 2026, una apuesta con la que busca pelear la Liga BetPlay de diciembre y cortar una racha de seis años sin títulos en medio de las críticas al proceso deportivo que encabeza el entrenador David González.

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La llegada de los dos futbolistas se conoció mientras el club ya puso en marcha su pretemporada para la segunda mitad del año. El 18 de junio de 2026, la institución anunció que hará una gira internacional con amistosos en México y Estados Unidos.

El 19 de junio, América oficializó a Córdoba como su segundo refuerzo, después de anunciar al atacante caleño Quiñones como nuevo delantero del plantel. La reconstrucción de la nómina comenzó pocos días después de que Junior de Barranquilla alcanzara su título número 12.

Pumas UNAM

El equipo universitario cayó en la final del Clausura de la Liga MX-crédito Henry Romero/REUTERS

Después del fracaso al perder la final del fútbol mexicano ante Cruz Azul, el cuadro “Universitario” comienza un nuevo ciclo bajo el mando del técnico argentino Esteban “Tano” Solari.

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El 10 de julio de 2026, Solari se refirió a lo que será el trabajo con el arquero costarricense Keylor Navas, múltiple campeón con el Real Madrid y portero del cuadro de la capital mexicana:

“Es una persona humilde, cercana, alguien que apenas llegué, hablé con Toño (Sancho) lo del permiso, hablamos por llamada con él, la mejor predisposición y desde que llegó se puso al mando de un equipo que sabemos que nos hace falta referentes y él lo sabe perfectamente”.

Sobre lo que significa asumir el cargo de Pumas, explicó que es un sueño al llegar al equipo de CDMX:

“Los proyectos necesitan confianza y tiempo. Es una gran oportunidad, la soñé mucho tiempo y Pumas para mí tuvo un impacto muy grande, cambió mi vida y espero que esta segunda etapa le devuelva todo lo que me dio”, dijo.

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Ya en la parte deportiva, el 4 de julio de 2026, vienen de derrotar en amistoso internacional al Cancún FC por 3-0.

Así viene el Pumas UNAM en sus últimas cinco presentaciones:

4 de julio de 2026 - Amistosos internacionales: Cancún 0-3 Pumas UNAM

24 de mayo de 2026 - Final Liga MX: Pumas UNAM 1-2 Cruz Azul

21 de mayo de 2026 - Final Liga MX: Cruz Azul 0-0 Pumas UNAM

17 de mayo de 2026 - Liga MX: Pumas UNAM 1-0 Pachuca

14 de mayo de 2026 - Liga MX: Pachuca 1-0 Pumas UNAM