Colombia

Hijo de Jorge Oñate se despachó contra su viuda y contó detalles del juicio de sucesión por las regalías del cantante vallenato

El hijo menor del “Jilguero de América” contó detalles del pleito legal en el que están envueltos sus hermanos y la viuda del artista desde su fallecimiento en 2021

Guardar
Google icon
Omar y Jorge Antonio Oñate, hijos del 'Jilguero de América' contaron en qué va el proceso de sucesión de bienes tras la muerte de su padre. FOTO: Colprensa
La fortuna de Jorge Oñate fue estimada entre $22.000 y $25.000 millones e incluye fincas, casas, vehículos, ganado, cuentas bancarias y derechos de autor - crédito Colprensa

Jorge Antonio Oñate González, el “Jilguero de América”, falleció el 28 de febrero de 2021 a los 71 años sin dejar testamento. Esa decisión —o la ausencia de ella— desató una batalla legal entre sus nueve hijos por una fortuna estimada entre $22.000 y $25.000 millones de pesos, compuesta por fincas, casas, vehículos, ganado, cuentas bancarias y derechos de autor sobre su extensa obra musical.

Tras su muerte, los bienes quedaron en manos del núcleo familiar conformado por su esposa, Nancy María Zuleta Carrillo, con quien se casó el 15 de febrero de 1974, y los tres hijos de ese matrimonio: Jorge Daniel, Jorge Luis y Delfina Inés Oñate Zuleta.

PUBLICIDAD

En lo que se refiere a los cinco hijos extramatrimoniales, todos reconocidos por el artista —Omar Oñate Mestre, José Jorge Oñate Canales, Jorge Luis Oñate García, Gina Paola Oñate Araujo y Jorge Antonio Oñate Dangond— intentaron en un primer momento llegar a un acuerdo directo con sus hermanos, pero las negociaciones fracasaron. Los hijos del matrimonio les ofrecieron 116 millones de pesos a cada uno, cifra que los demandantes rechazaron por considerarla insuficiente dado el tamaño real del patrimonio.

Indignación por daños a la estatua de Jorge Oñate, ubicada en Valledupar
La viuda Nancy María Zuleta y los tres hijos del matrimonio quedaron al frente de los bienes tras la muerte del cantante vallenato. Cinco hijos extramatrimoniales de Jorge Oñate rechazaron una oferta de 116 millones de pesos para cada uno por considerarla insuficiente - crédito @PerezParodi/X

Sin posibilidad de conciliación, los cinco hijos extramatrimoniales radicaron una demanda civil el 14 de diciembre de 2021 ante un Juzgado de Familia del Circuito de Valledupar, bajo la representación del abogado Carlos González Castillejo. El proceso de sucesión fue declarado abierto el 3 de marzo de 2022.

PUBLICIDAD

Meses después, en octubre de ese mismo año, se realizó un inventario y avalúo de los bienes, pero todas las partes presentaron objeciones. El Juzgado Primero de Familia de Valledupar resolvió esas objeciones en agosto de 2023, decisión que fue apelada tanto por los hijos extramatrimoniales como por los hijos del matrimonio y la viuda. El caso escaló entonces al Tribunal Superior del Distrito Judicial de Valledupar.

Jorge Oñate, cantante vallenato colombiano. Foto: Colprensa.
La demanda civil por la sucesión de Jorge Oñate fue radicada en Valledupar en diciembre de 2021 y el proceso quedó abierto en marzo de 2022. El inventario y avalúo de la herencia de Jorge Oñate generó objeciones de todas las partes y el caso llegó al Tribunal Superior de Valledupar - crédito Colprensa

La disputa trascendió los estrados judiciales hasta el punto que entre los herederos se han reportado insultos y amenazas de muerte. A cinco años del inicio del proceso de sucesión, la incertidumbre se mantiene, y Jorge Antonio Oñate, el hijo menor de los que tuvo el cantante fuera del matrimonio, habló del tema en La Red de Caracol Televisión.

“Al año de muerte de mi padre se abre la sucesión, porque se esperó que de buena fe se acordara algo representativo pa’ solucionarlo de la forma más rápida posible”, afirmó al programa de entretenimiento, remarcando que la intención nunca fue que la disputa escalara hasta ese punto. “Nadie quiere pelear con los hermanos, ni mucho menos con la señora Nancy. Cinco años y esa señora sigue de luto. Se le ve el sufrimiento y todavía llora a mi papá”.

Con todo, Jorge Antonio remarcó que “son derechos adquiridos” los que están en disputa y por eso no han cedido en su intención de una repartición justa de la herencia. De igual modo, relató cómo incluso tuvo desacuerdos con los hijos extramatrimoniales de Oñate, motivo por el que se desvinculó de la demanda civil.

Jorge Oñate, cantante vallenato colombiano. Foto: Colprensa.
El hijo menor extramatrimonial de Jorge Oñate apuntó que las regalías de las composiciones del cantante serían uno de los puntos más complejos del juicio de sucesión - crédito Colprensa

“Al año de muerte de mi padre, la madre de uno de mis hermanos nos reunió y dijo: ‘Yo tengo abogado en Bogotá, vamos a poner un solo abogado todos pa’ que sea más sencillo’. Firmamos todos. Arrancó la sucesión (...) A los meses yo me di cuenta que el abogado era un poco... agresivo. Yo le pedí que me liberara y yo busqué un abogado que incluso es familia de la viuda, pa’ que vea que no hay mala fe. ¿Y qué buscamos? Conciliar”, explicó.

Pese a las intenciones expresadas por Jorge Antonio, esa conciliación no se concretó. “Pues lastimosamente no se ha podido conciliar bajo ninguna forma, y yo creo que las posiciones que han asumido han sido hasta soberbias”, expresó. También aseguró que la intención con el proceso no es intentar quitarle la propiedad de su casa a la viuda del cantante vallenato, pero hizo hincapié en la resolución de lo relacionado con las regalías que, según señaló, no se han repartido en los cinco años transcurridos desde la muerte de Oñate.

“Yo me imagino que las regalías tienen que estar en Sayco, porque han pasado cinco años y no se ha repartido todavía ni un peso”, manifestó, esperando que la situación se resuelva de manera equitativa. “Ahora, con esto tampoco busco presionarla ni nada, porque no es la idea, sino que las cosas son como son”, aclaró.

El programa hizo saber que intentó comunicarse con Jorge Luis Oñate, hijo de Nancy Zuleta, para conocer su posición frente al proceso de sucesión, pero se negó a dar declaraciones.

Temas Relacionados

Jorge OñateJuicio de sucesiónHijos de Jorge OñateVallenatoColombia-EntretenimientoColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Mercado de fichajes de la Liga BetPlay 2026-II - EN VIVO: Junior de Barranquilla, campeón de Colombia, tiene nuevo delantero

El fútbol profesional colombiano tendrá el retorno de sus actividades el 24 de julio de 2026 en Villavicencio con el duelo Llaneros vs. Deportivo Pereira

Mercado de fichajes de la Liga BetPlay 2026-II - EN VIVO: Junior de Barranquilla, campeón de Colombia, tiene nuevo delantero

Gustavo Petro invitó, de nuevo, a movilizaciones el 20 de julio: “Vamos a bailar para espantar las energías oscuras”

De manera implícita, el jefe de Estado reiteró su mensaje de que “la mayoría” está con él, como desconocimiento a las elecciones presidenciales con las que Abelardo de la Espriella quedó como presidente electo

Gustavo Petro invitó, de nuevo, a movilizaciones el 20 de julio: “Vamos a bailar para espantar las energías oscuras”

Petro arremetió contra el futuro canciller de Abelardo de la Espriella y afirmó que es “un peligro para la vida y la humanidad”

El pronunciamiento del presidente saliente se produjo luego de que la ministra de Ambiente, Irene Vélez, expresara sus preocupaciones por el rumbo que, a su juicio, podría tomar la política ambiental del próximo gobierno

Petro arremetió contra el futuro canciller de Abelardo de la Espriella y afirmó que es “un peligro para la vida y la humanidad”

Iván Cepeda anunció la creación de una Red Nacional de Defensa de la Reforma Agraria: convocó a campesinos a proteger las tierras

El senador confirmó que radicará nuevamente el proyecto de ley sobre jurisdicción agraria y llamó al movimiento campesino a fortalecer la participación política de su sector con miras a los comicios de 2027

Iván Cepeda anunció la creación de una Red Nacional de Defensa de la Reforma Agraria: convocó a campesinos a proteger las tierras

Reacciones al nombramiento de Indalecio Dangond como ministro de Agricultura para el gobierno de Abelardo de la Espriella

Distintas asociaciones agrícolas y departamentales celebraron el nombramiento de Indalecio Dangond, designado como jefe de la cartera para el siguiente periodo administrativo 2026-2030

Reacciones al nombramiento de Indalecio Dangond como ministro de Agricultura para el gobierno de Abelardo de la Espriella
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Defensoría pidió a De la Espriella y al Congreso entrante garantizar derechos de víctimas en Colombia, tras firma del Acuerdo de Paz

Defensoría pidió a De la Espriella y al Congreso entrante garantizar derechos de víctimas en Colombia, tras firma del Acuerdo de Paz

Cuatro uniformados heridos en Arenal, Bolívar, luego de ataque con drones cargados de explosivos a estación de Policía

Más de 1.100 niños siguen sin clases en el Catatumbo por riesgo de minas antipersona

Atacan con drones explosivos el aeropuerto de Tibú: Aerocivil confirmó tres personas heridas

Retén ilegal en la vía Inzá-La Plata terminó con el robo de una camioneta de la UNP: investigan si el ELN estuvo detrás del asalto

ENTRETENIMIENTO

Carmen Villalobos apareció en el protocolo previo al partido entre Noruega e Inglaterra en el Mundial 2026: conozca la razón

Carmen Villalobos apareció en el protocolo previo al partido entre Noruega e Inglaterra en el Mundial 2026: conozca la razón

Alejandra Serje anunció su salida de ‘Lo Sé Todo’ a través de las redes sociales: “Esto no es un adiós”

Laura Tobón relató las dificultades de su segundo embarazo: “Este proceso ha sido completamente diferente”

Karina García reveló complicaciones en su tercer embarazo durante sus vacaciones: “Esto es estar enferma”

Westcol y Luisa Castro habrían terminado su relación, afirma Yina Calderón: “Que vuelva con Aida Victoria”

Deportes

Jugador de Suiza destacó el partido ante la Selección Colombia como inolvidable: “Podré escribir un libro”

Jugador de Suiza destacó el partido ante la Selección Colombia como inolvidable: “Podré escribir un libro”

Mercado de fichajes de la Liga BetPlay 2026-II - EN VIVO: Junior de Barranquilla, campeón de Colombia, tiene nuevo delantero

Lionel Scaloni, técnico de Argentina, reveló que esperaba verse con Colombia: “Pensábamos que podía estar acá”

Luis Díaz responde a la afición tras la eliminación de Colombia ante Suiza: “Toca aceptar el momento”

América de Cali vs. Pumas UNAM: hora y dónde ver el amistoso de los “Diablos Rojos” previo al debut en la Liga BetPlay