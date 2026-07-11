Colombia

Gustavo Petro invitó, de nuevo, a movilizaciones el 20 de julio: “Vamos a bailar para espantar las energías oscuras”

De manera implícita, el jefe de Estado reiteró su mensaje de que “la mayoría” está con él, como desconocimiento a las elecciones presidenciales con las que Abelardo de la Espriella quedó como presidente electo

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Megáfono en atril de madera en plaza vacía con edificios clásicos de piedra al fondo y la bandera de Colombia ondeando bajo un cielo nublado.
Gustavo Petro llamó a movilizaciones el 20 de julio en desconocimiento a las elecciones presidenciales de 2026 - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

El presidente saliente de Colombia, Gustavo Petro, convocó a la ciudadanía a una movilización nacional el 20 de julio, en oposición a la elección de Abelardo de la Espriella como presidente electo de Colombia.

A través de sus redes sociales, Petro habló entre líneas que los resultados electorales, según su visión, no representa la voluntad popular real, de manera que el poder real está en “la mayoría del pueblo” y llamó a manifestarse en todas las plazas públicas del país.

Ya que el jefe de Estado saliente no reconoció la victoria electoral de Abelardo de la Espriella y afirmó que ese resultado estaría vinculado a “seudoaristocratas” y que a quienes respaldan la presidencia de De la Espriella, certificada por las autoridades electorales colombianas, les gustan “las jaurias del fascio golpeen a nuestros familiares y a nosotros mismos, como a mi hermano, mientras le dicen al mundo que somos violentos (sic)”.

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Gustavo Petro aseguró que será "un hombre libre" luego del 7 de agosto de 2026, y que por eso invitará a la "gente libre" a movilizarse - crédito @petrogustavo/X
Gustavo Petro aseguró que será "un hombre libre" luego del 7 de agosto de 2026, y que por eso invitará a la "gente libre" a movilizarse - crédito @petrogustavo/X

El comentario de Petro se contextualizó en un ataque al medio El Tiempo, por informar que se realizó el primer consejo de ministros del presidente electo. Entonces procedió a negar la validez de los funcionarios designados porque, según él, “el consejo de ministros solo lo convoca el consejo de ministros y hoy, el presidente de la república, así no le guste a Luis Carlos Sarmiento, se llama Gustavo Petro, el presidente del pueblo (sic)”, dijo.

También dijo que afirmar que calificar como “consejo de ministros” a la reunión de funcionarios designados para el gobierno entrante sería, “en otras democracias más fuertes, no más que sedición”.

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“Quieren vivir su mundo de mentiras, pero ¿Dónde está el poder real?“, cuestionó.

Entonces insistió en que sectores opositores buscan instalar una narrativa contraria a su Gobierno, pero afirmó que el respaldo popular representa la verdadera fuente de poder.

Pese a los resultados electorales, acreditados por los votantes colombianos, la institucionalidad electoral colombiana, observadores y misiones internacionales, Petro —que denunció “fraude electoral” en favor de Abelardo de la Espriella y aseguró que, a su juicio, el presidente es Iván Cepeda— dijo que “el poder real está en las mayoría del pueblo y esas mayorías están con nosotros”.

Ahí se dirigió a sus simpatizantes. Afirmó que “cuando deje la presidencia seré un hombre libre”, de manera que quiere invitar al “pueblo libre sin miedos y sin mentiras”, a que salga el 20 de julio a movilizarse.

Las universidades participantes de la alianza Cuidar la Democracia pidieron apego a la Constitución de 1991 - crédito Imagen ilustrativa Infobae
Gustavo Petro insiste en desconocer a Abelardo de la Espriella como presidente electo - crédito Imagen ilustrativa Infobae (Imagen Ilustrativa Infobae)

“(...) a dar el grito por la segunda independencia en todas las plazas públicas del país. Vamos a bailar el 20 de julio porque el baile espanta las energías oscuras. Que brille el sol en Colombia y la Esperanza”, dijo.

La convocatoria es polémica porque, además de ser una fecha patriótica, el 20 de julio de 2026 es el día en el que se instalará el nuevo Congreso de la República, para el periodo 2026-2030.

Universidades colombianas exigen respeto a la Constitución ante cuestionamientos al resultado electoral

Por su parte, las principales universidades de Colombia solicitaron a los líderes políticos el respeto irrestricto a la Constitución de 1991 tras los intentos de desconocer los resultados oficiales de la segunda vuelta presidencial, ganada por Abelardo de la Espriella.

La posición académica surgió tras los señalamientos del presidente saliente, Gustavo Petro, y sus aliados, que han puesto en duda la legitimidad de los comicios realizados el 21 de junio de 2026.

Esta es la carta de las 13 universidades que se adhirieron a la causa Cuidar la Democracia, frente a la coyuntura política actual - crédito suministrado a Infobae
Esta es la carta de las 13 universidades que se adhirieron a la causa Cuidar la Democracia, frente a la coyuntura política actual - crédito suministrado a Infobae

La alianza Cuidar la Democracia —integrada por trece instituciones universitarias, entre ellas la Universidad de los Andes, la Pontificia Universidad Javeriana y la Universidad del Rosario— publicó un comunicado en el que recalcó que la Carta Magna “no admite excepciones, sea cual sea el resultado y quienquiera que resulte favorecido por ella”.

El bloque académico advirtió sobre la gravedad de poner en duda el proceso electoral sin utilizar los mecanismos institucionales previstos: “Esa conducta se sale del cauce constitucional y legal, y es de la mayor gravedad, pues atenta contra los acuerdos democráticos básicos que habilitan la alternancia pacífica en el poder”, señalaron.

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