Colombia

Iván Cepeda anunció la creación de una Red Nacional de Defensa de la Reforma Agraria: convocó a campesinos a proteger las tierras

El senador confirmó que radicará nuevamente el proyecto de ley sobre jurisdicción agraria y llamó al movimiento campesino a fortalecer la participación política de su sector con miras a los comicios de 2027

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El senador hizo un llamado a las organizaciones campesinas, juntas de acción comunal y comunidades rurales para unirse a esta red, con el propósito de fortalecer la organización del campesinado en todos los territorios del país - crédito Luisa Gonzalez/REUTERS
El senador hizo un llamado a las organizaciones campesinas, juntas de acción comunal y comunidades rurales para unirse a esta red, con el propósito de fortalecer la organización del campesinado en todos los territorios del país - crédito Luisa Gonzalez/REUTERS

El senador del Pacto Histórico, Iván Cepeda Castro, anunció la creación de la Red Nacional de Defensa de la Reforma Agraria, una iniciativa con la que busca articular al movimiento campesino y a las comunidades rurales para defender las tierras entregadas durante el actual Gobierno y las figuras de organización territorial que, según afirmó, podrían verse afectadas por las decisiones de la próxima administración.

Durante una visita al departamento de Sucre, el congresista manifestó que continuará acompañando las luchas del movimiento campesino y convocó a las organizaciones rurales a fortalecer sus procesos organizativos para responder, según indicó, a eventuales medidas que puedan afectar los avances alcanzados en materia de reforma agraria. En su intervención también hizo referencia al respaldo electoral obtenido por el Pacto Histórico y aseguró que una parte importante de esa votación provino de las zonas campesinas del país.

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“Las organizaciones campesinas, las juntas de acción comunal y las comunidades rurales se movilizaron con una convicción admirable para acudir a las urnas y depositar su confianza en nosotros, otorgándonos el mandato de continuar el camino de las transformaciones. No seremos inferiores a la confianza que han depositado en nosotros”, señaló Cepeda.

La gobernación de Boyacá y el ITBOY continúan monitoreando la situación para implementar soluciones que mitiguen el impacto en la población - crédito @SecAgroBoyaca / X
El congresista manifestó su rechazo a cualquier iniciativa que busque reducir las tierras destinadas al campesinado y anunció que se opondrá a eventuales modificaciones de figuras como las Zonas de Reserva Campesina, los Territorios Campesinos Agroalimentarios (TECAM) y las Entidades Territoriales Indígenas - crédito @SecAgroBoyaca / X

Durante su discurso, el senador sostuvo que el respaldo recibido por su proyecto político se construyó, en buena medida, desde los territorios rurales y afirmó que ese apoyo estuvo relacionado con la expectativa de consolidar la reforma agraria impulsada durante el gobierno del presidente Gustavo Petro.

Según explicó, esa política dejaría cerca de 800.000 hectáreas entregadas y adjudicadas al finalizar la actual administración, cifra que, aseguró, representa uno de los principales logros para las comunidades campesinas.

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En ese contexto, Cepeda expresó su desacuerdo con lo que calificó como anuncios realizados por el gobierno electo de Abelardo de la Espriella. En su intervención sostuvo que esa administración buscaría modificar aspectos centrales de la reforma agraria y cuestionó la orientación política del futuro gobierno.

Asimismo, indicó que se opondrá a cualquier intento de afectar los territorios colectivos y las figuras de organización rural, entre ellas las Entidades Territoriales Indígenas, las Zonas de Reserva Campesina y los Territorios Campesinos Agroalimentarios (TECAM).

“No aceptamos que el nuevo ministro de Agricultura, Indalecio Dangond, busque reducir la cifra de tierras que se entregan al campesinado de 800.000 a 400.000 hectáreas, es decir, que se produzca un nuevo despojo al campesinado de cientos de miles de hectáreas”, afirmó.

Como parte de su agenda legislativa, Cepeda anunció que volverá a radicar en el Congreso el proyecto de ley que desarrolla la jurisdicción agraria, con el respaldo de las bancadas del Pacto Histórico y la Alianza por la Vida - crédito Christian Escobar Mora/EFE
Como parte de su agenda legislativa, Cepeda anunció que volverá a radicar en el Congreso el proyecto de ley que desarrolla la jurisdicción agraria, con el respaldo de las bancadas del Pacto Histórico y la Alianza por la Vida - crédito Christian Escobar Mora/EFE

Frente a ese panorama, anunció oficialmente la creación de la Red Nacional de Defensa de la Reforma Agraria, la cual, según explicó, tendrá carácter nacional y estará orientada a desarrollar acciones políticas, jurídicas y de movilización para proteger tanto las tierras adjudicadas como la institucionalidad construida alrededor de la reforma agraria.

“Invito al movimiento campesino a construir esta red con unidad para que se integren todos los sectores en todos los territorios de Colombia. La organización es determinante en este momento. Necesitamos que esta sea una plataforma muy fuerte que involucre a la inmensa mayoría del campesinado colombiano”, sostuvo.

Acciones jurídicas, movilización y protección del liderazgo campesino

El senador afirmó que, si se intentan desmontar los avances de la reforma agraria, responderán mediante mecanismos de organización, movilización social, desobediencia civil pacífica y otras formas de acción colectiva contempladas dentro del Estado de derecho - crédito Prensa Iván Cepeda
El senador afirmó que, si se intentan desmontar los avances de la reforma agraria, responderán mediante mecanismos de organización, movilización social, desobediencia civil pacífica y otras formas de acción colectiva contempladas dentro del Estado de derecho - crédito Prensa Iván Cepeda

Cepeda explicó que uno de los objetivos centrales de la red será proteger no solamente las tierras adjudicadas sino también la vida de los líderes campesinos y de las comunidades rurales frente a situaciones que, según manifestó, pueden derivarse de acciones autoritarias, represivas, del desplazamiento, el despojo, la pobreza, la violencia y el conflicto armado.

Si intentan desmontar los avances alcanzados, responderemos con la fuerza de la organización, de la desobediencia civil pacífica, de la resistencia social activa, de la movilización social, con la protesta no violenta y con todas las formas de acción colectiva que reconoce un Estado de derecho”, afirmó.

El senador también anunció que una de sus primeras actuaciones en el Congreso de la República será volver a presentar el proyecto de ley que desarrolla la jurisdicción agraria. Según indicó, la iniciativa será impulsada conjuntamente por la bancada del Pacto Histórico y la Alianza por la Vida con el propósito de avanzar en su trámite legislativo y lograr su aprobación durante el nuevo periodo del Congreso.

En la parte final de su intervención, Cepeda invitó al movimiento campesino a fortalecer las estructuras políticas del Pacto Histórico y de la Alianza por la Vida con miras a los próximos procesos electorales. De acuerdo con lo expresado por el senador, el objetivo será ampliar el respaldo ciudadano en las elecciones previstas para 2027 y consolidar una mayor representación en los diferentes niveles de gobierno territorial.

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