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Alejandra Serje anunció su salida de ‘Lo Sé Todo’ a través de las redes sociales: “Esto no es un adiós”

La presentadora bogotana confirmó la noticia a un año de que se sumara al programa de farándula en 2025

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Alejandra Serje llegó a 'Lo Sé Todo' a mediados de 2025, para ser una de las presentadoras en el regreso del formato a la televisión colombiana - crédito @alejandraserjea/Instagram
Alejandra Serje llegó a 'Lo Sé Todo' a mediados de 2025, para ser una de las presentadoras en el regreso del formato a la televisión colombiana - crédito @alejandraserjea/Instagram

Alejandra Serje se despidió el viernes 10 de julio de Lo Sé Todo, el programa de farándula de Canal Uno, con un comunicado difundido a través de sus historias de Instagram en el que anunció su salida del espacio tras varios años como presentadora y a un año de enrolarse en el proyecto.

“Hoy cierro un capítulo muy especial de mi vida”, escribió la presentadora bogotana, reconociendo la complejidad de tomar dicha decisión, atribuida a motivos personales que no profundizó.

“Después de tantos años frente a las cámaras, de compartir con ustedes alegrías, historias, aprendizajes y momentos inolvidables, he tomado la decisión de dar un paso al costado”, expresó.

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Serje comunicó la noticia a través de sus redes sociales, argumentando motivos personales como los detonantes de su salida - crédito @alejandraserjea/Instagram
Serje comunicó la noticia a través de sus redes sociales, argumentando motivos personales como los detonantes de su salida - crédito @alejandraserjea/Instagram

Serje agradeció al canal, a los directivos y al equipo de producción, pero reservó sus palabras más emotivas para los televidentes, a quienes describió como la compañía incondicional durante su trayectoria en el programa.

Sobre sus próximos pasos, Serje se mostró igualmente reservada. “Los ciclos también existen para abrirle la puerta a nuevos comienzos”, escribió, con la promesa de continuar su carrera desde otros escenarios. "Esto no es un adiós, es simplemente un hasta pronto“, cerró la presentadora.

La salida de Serje del formato se produjo un año después de su llegada a Lo sé todo como parte del relanzamiento del formato, que volvió al aire el 1 de julio de 2025. Su regreso al espacio fue anunciado días antes por la propia presentadora, en una promoción oficial del canal.

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El reencuentro con el programa, sin embargo, no estuvo exento de tensiones. Durante una entrevista en el pódcast Vos Podés, Serje reveló que su regreso al programa marcó el final de su amistad con Ariel Osorio, con quien compartió set durante la primera etapa de Lo Sé Todo y al que acompañó luego cuando puso en marcha La Corona TV, en el canal City TV.

Alejandra Serje anunció su regreso a 'Lo Sé Todo' como conductora del formato, esta vez sin Ariel Osorio - crédito @alejandraserjea/Instagram
Serje se sumó a 'Lo Sé Todo' argumentando motivos económicos, desatando una polémica con su antiguo compañero Ariel Osorio - crédito @alejandraserjea/Instagram

"Lo que me dolió demasiado fue saber que habló mal de mí“, confesó la presentadora, al referirse a los comentarios que, según ella, Osorio difundió sobre su persona tras conocerse la noticia del relanzamiento.

Según el relato de Serje, ella tomó la decisión de aceptar formar parte de Lo Sé Todo en su regreso por razones económicas: “Empecé a trabajar por amor al arte hasta que dije ‘no puedo’”, contó, y explicó que la responsabilidad de mantener a sus tres hijos fue determinante. Afirmó que le comunicó sus razones a Osorio y que, en ese momento, la separación fue cordial.

Sin embargo, al enterarse de que Osorio no sería convocado para el relanzamiento, Serje buscó hablar con él antes de que la situación escalara. "Le dije, ‘espero que esto no sea para problemas, tú y yo sabemos que entre más ventanas de entretenimiento haya mejor y espero que no sea un inconveniente en nuestra amistad, y efectivamente lo fue’”, relató en el pódcast. Poco después comenzaron a llegarle señalamientos a través de terceros: "Me tuve que enterar por un gran amigo mío de las palabras tan fuertes con las que se refiere a mí”, afirmó.

Ante esos comentarios, la presentadora optó por confrontar directamente a su excompañero. “Le mandé un video y le dije: ‘Mira como me refiero yo de ti y quiero que sepas que yo sé cómo te estás refiriendo de mí’”, reveló. Esa conversación fue el punto de quiebre en su amistad con Osorio.

Sobre ese tema, Osorio dio su propia versión de los hechos en el programa Bravissimo de City TV. El conductor reconoció que la salida de Serje respondió a una estrategia de Canal Uno para asegurar figuras clave de cara al relanzamiento.

“Me imagino que habrá de por medio una oferta económica, quizás mejor que la que teníamos nosotros”, señaló, y aclaró que él decidió no sumarse porque no estaba dispuesto a abandonar un proyecto al que lleva ocho meses dedicado. "Yo no solamente soy un presentador, yo soy el que hago la redacción, consigo la información, tengo las relaciones, soy el postre de La Corona TV“, afirmó.

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