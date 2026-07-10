Colombia

Teniente fue condenado por poner en riesgo a su pelotón luego de reportar una ubicación falsa en medio de una operación

El oficial del Batallón de Infantería de Selva No. 19 ‘Joaquín París’, con base en San José del Guaviare, incumplió las órdenes de sus superiores. Aunque debía movilizar a su pelotón a unas coordenadas específicas la noche del 30 y la madrugada del 31 de diciembre de 2025, nunca ejecutó ese desplazamiento

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Soldado transmitió en vivo desde TikTok y abandonó su puesto de vigilancia en una base militar en Tolemaida - crédito Colprensa
El uniformado consignó información falsa en la minuta de coordenadas, acción que derivó en los delitos de falsedad ideológica en documento público y desobediencia - crédito Colprensa

La condena de 17 meses de prisión para el teniente Cristian Camilo Urbano marcó el cierre de un proceso judicial que expuso el riesgo al que fue sometido un pelotón militar en el Guaviare. El fallo recayó sobre el oficial tras comprobarse que presentó datos falsos sobre la ubicación de su unidad durante una operación a finales de 2025.

Las investigaciones de la Fiscalía Penal Militar y Policial demostraron que el oficial del Batallón de Infantería de Selva No. 19 ‘Joaquín París’, con base en San José del Guaviare, incumplió las órdenes de sus superiores. Aunque debía movilizar a su pelotón a unas coordenadas específicas la noche del 30 y la madrugada del 31 de diciembre de 2025, nunca ejecutó ese desplazamiento.

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El uniformado consignó información falsa en la minuta de coordenadas, acción que derivó en los delitos de falsedad ideológica en documento público y desobediencia. El juzgado especializado subrayó que la conducta del teniente socavó la disciplina militar y afectó la confianza en los sistemas de mando empleados para la seguridad de las operaciones.

El proceso concluyó con un preacuerdo entre la Fiscalía y el teniente Urbano. El Juzgado 1201 Penal Militar y Policial de Conocimiento Especializado avaló dicho acuerdo, imponiendo la condena de prisión por los delitos comprobados durante la investigación.

La condena de 17 meses de prisión para el teniente Cristian Camilo Urbano marcó el cierre de un proceso judicial que expuso el riesgo al que fue sometido un pelotón militar en el Guaviare - crédito @JPMP_Colombia/X
La condena de 17 meses de prisión para el teniente Cristian Camilo Urbano marcó el cierre de un proceso judicial que expuso el riesgo al que fue sometido un pelotón militar en el Guaviare - crédito @JPMP_Colombia/X

De acuerdo con el juzgado, el acto realizado por el oficial “lesionó de manera concreta la disciplina militar”, al tiempo que comprometió la veracidad y la confiabilidad de los documentos empleados para la conducción de operaciones.

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La sentencia deja en evidencia la importancia de la transparencia y el cumplimiento de órdenes dentro de las filas militares, al considerar que falsificar información operacional compromete tanto la seguridad de las tropas como la confianza institucional.

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