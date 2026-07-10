Gustavo Petro salió en defensa de la intervención de su gobierno a la Nueva EPS: “5 millones de facturas sin pagar”

Gustavo Petro afirmó que su gobierno detectó ese rezago cuando intervino la entidad en abril de 2024- crédito Nueva EPS/Colprensa

El presidente de la República, Gustavo Petro, afirmó que “robaron” la Nueva EPS y atribuyó ese presunto desfalco a sectores cercanos al mandatario electo Abelardo de la Espriella, en una respuesta a las críticas que ha recibido tras la publicación de los estados financieros de la entidad, que exhiben una deuda de $22 billones y profundizan la crisis de la mayor Entidad Promotora de Salud (EPS) del país en vísperas del cambio de gobierno.

Los documentos de 2023 y 2024 muestran pérdidas cercanas a $4,8 billones en 2024, pasivos superiores a $22 billones y un patrimonio negativo. Ese cuadro, divulgado por la propia Nueva EPS tras requerimientos de la Superintendencia Nacional de Salud (SuperSalud) y fallos judiciales, expone el deterioro financiero de la entidad.

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El presidente saliente sostuvo que, en el balance del periodo 2023-2024, la deuda de la Entidad Promotora de Salud equivalía a cerca de la mitad del Presupuesto General de la Nación - crédito @petrogustavo/X

Petro reaccionó a la frase de una cuenta que apoya al mandatario electo De la Espriella sobre que “se robaron la Nueva EPS” con una acusación directa: “Sí señor, se robaron la Nueva EPS, y quienes se la robaron fueron sus amigos políticos. Como no fue al empalme, no sabe eso”, escribió el actual presidente en su cuenta de X.

El mandatario sostuvo que, en el balance del periodo 2023-2024, la deuda de la EPS equivalía a cerca de la mitad del Presupuesto General de la Nación (PGN). Añadió que la entidad “estaba quebrada ya para 2022-2023” y que esa situación se ocultó “dolosamente escondiendo 5 millones de facturas no pagadas”, lo que reducía artificialmente el tamaño de la deuda.

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La intervención de 2024 quedó en el centro de la disputa política

El presidente Gustavo Petro afirmó que su gobierno detectó ese rezago cuando intervino la entidad en abril de 2024. “Al intervenirla en abril del 2024, mi gobierno descubrió las facturas e hizo la denuncia”, dijo.

Petro añadió que la Fiscalía General de la Nación ha omitido encarcelar a otros corresponsables del presunto desfalco que integraban la junta directiva de esa etapa - crédito Europa Press

También señaló que, hasta ese período, la administración de la EPS estuvo en manos de personas cercanas a De la Espriella. “Para el 2023 y hasta abril de 2024 administraron la Nueva EPS sus amigos, señor Abelardo”, sostuvo.

En ese mismo pronunciamiento, el presidente saliente mencionó a Juan Fernando Cardona Uribe, a quien identificó como presidente de la EPS controlada por entidades privadas, y aseguró que “ya está preso”, pese a que, conforme a lo expuesto, todo el dinero que recibía la entidad era público.

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Petro añadió que la Fiscalía General de la Nación ha omitido encarcelar a otros corresponsables del presunto desfalco que integraban la junta directiva de esa etapa. Entre ellos nombró a Enrique Vargas Lleras, de quien dijo que, al igual que De la Espriella, quiere su extradición, aunque “ninguna nación ha pedido” esa medida.

El jefe de Estado fue más allá y vinculó en su declaración a Cambio Radical y a la familia Char. Afirmó que Vargas Lleras y ese partido, que, según él, también es dirigido por la familia Char, apoyaron a De la Espriella y que el mandatario electo les nombra ministros.

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Los estados financieros atribuyen el desbalance al costo de la atención médica

Los documentos de 2023 y 2024 muestran pérdidas cercanas a $4,8 billones en 2024, pasivos superiores a $22 billones y patrimonio negativo - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

La respuesta directa a la pregunta de qué muestran las cuentas de la Nueva EPS es esta: la entidad reportó pasivos por más de $22 billones, pérdidas cercanas a $4,8 billones en 2024 y patrimonio negativo, una combinación que retrata un deterioro financiero de gran escala en la EPS más grande de Colombia.

El informe de la entidad señala que el principal factor del desbalance fue que el costo de la atención médica superó ampliamente los ingresos recibidos. A eso se sumó, según la administración interventora, el hallazgo de un rezago histórico de millones de facturas que no habían sido incorporadas plenamente a la contabilidad.

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Ese ajuste obligó a sincerar las cuentas e incrementó el pasivo reportado. La publicación de los estados financieros se produjo después de varios requerimientos de la SuperSalud y de decisiones judiciales que ordenaban entregar la información.

Pese a ese panorama, la entidad informó que seguirá adelante con procesos de conciliación y auditoría para depurar una parte de esas obligaciones. También descartó por ahora una eventual liquidación.