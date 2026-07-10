Colombia

Una mujer murió en Bogotá tras someterse a un procedimiento estético en un sitio no autorizado ubicado en Puente Aranda

La ciudadana, identificada como Adriana Manotas, falleció tras presentar complicaciones críticas de salud. Fue atendida en la IPS de la Cruz Roja en Kennedy, donde se confirmó su deceso

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Un cirujano realiza una lipotransferencia a una paciente en una camilla en una sala oscura y deteriorada, con equipo médico y residuos orgánicos visibles.
Las autoridades confirmaron que el establecimiento estético no está registrado como prestador de servicios de salud autorizado - crédito Imagen Ilustrativa/VisualesIA ScribNews Infobae)

La Alcaldía de Bogotá emitió un comunicado en el que confirmó que una mujer, identificada como Adriana Manotas, murió tras presentar complicaciones de salud críticas, derivadas de un procedimiento estético al que se sometió en un establecimiento ubicado en la localidad de Puente Aranda.

De acuerdo con el distrito, la ciudadana fue trasladada a la IPS de la Cruz Roja en Kennedy. Allí, fue atendida de inmediato por el personal médico, pero la paciente falleció debido a la gravedad de su estado de salud.

“Los equipos de las Secretarías de Salud y de Gobierno, en articulación con la Alcaldía Local de Puente Aranda, Policía Nacional y Sijín, se desplazaron al lugar de los hechos para iniciar las acciones de rigor. El lugar donde se adelantó el procedimiento funcionaba sin avisos exteriores, identificación visible o información que permitiera advertir la prestación de servicios de salud”, detalló la Alcaldía de Bogotá en la comunicación.

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Las autoridades competentes pudieron constatar que el establecimiento no está registrado como prestador de servicios de salud autorizado. Además, la mujer que figura como representante legal del lugar “no está habilitada legalmente como talento humano en salud”.

En lo corrido del 2026, desde la Subdirección de Inspección, Vigilancia y Control de Servicios de Salud se han realizado un total de 104 visitas de verificación de queja y se han impuesto un total de 34 medidas de seguridad a establecimientos que prestan servicios de salud, con habilitación o sin ella”, precisó.

En desarrollo...

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