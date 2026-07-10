Jhon Lucumí busca salir de Bologna, pero no hay negociación en marcha

Jhon Lucumí lleva años esperando la oferta de un equipo grande para salir del Bologna, con el que lleva cuatro años - crédito Albert Gea/REUTERS

Los jugadores de la Selección Colombia se toman un descanso después de la eliminación en octavos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026, que dejó críticas por el nivel del equipo en el compromiso ante Suiza, rumores de peleas internas y un panorama incierto para el técnico Néstor Lorenzo.

Sumado a eso, algunos futbolistas de la Tricolor querían dar el salto a otro equipo en el mercado de fichajes, pues el Mundial es el mejor escenario para que las escuadras los vean y analicen su transferencia, dependiendo de su rendimiento en el torneo y valor actual.

PUBLICIDAD

Jhon Lucumí quería cambiar a un club con mayor historia y posibilidades de conseguir título, pues lleva cuatro años en Bologna y, pese a los intentos, no se logró ninguna negociación por el defensor central, quien le puede dejar un buen dinero a la institución italiana.

“No hay conversaciones por Jhon Lucumí”

El defensor central de 28 años es de los jugadores con mayor crecimiento en la Serie A en los últimos años, pues llegó allí en 2022, fue clave para que el Bologna avanzara por primera vez a la Champions League en 2024 y se mantuviera en la primera división de Italia estos años.

Debido a eso, Jhon Lucumí quería llegar a otra escuadra y apareció la opción del Inter de Milán, que busca un nuevo defensor para la temporada 2026/2027 y ha considerado a colombianos para esa tarea, al tener el buen recuerdo de Iván Ramiro Córdoba a principios del milenio.

PUBLICIDAD

Jhon Lucumí, según la plataforma Transfermarkt, cuesta 22 millones de euros en el mercado de fichajes - crédito Albert Gea/REUTERS

Periodistas como Julián Capera mencionaron que el neroazurri, junto con la Juventus y el Nottingham Forest, se encuentran interesados en el cafetero, sobre todo porque, al parecer, el 15 de julio entrarían a negociar un precio menor a los 28 millones de euros, la cláusula de rescisión que vencería.

Sin embargo, Fabrizio Romano, comunicador especializado en el mercado de fichajes, informó que, pese a las versiones sobre el Inter de Milán, “no hay conversaciones por Jhon Lucumí”, por lo que no sería claro si el actual campeón de la Serie A entraría en la puja.

Inter de Milán no tendría ninguna conversación o acercamiento con el Bologna por Jhon Lucumí - crédito @FabrizioRomano/X

De otro lado, el posible interés de la Juventus viene desde antes del Mundial 2026, debido a la necesidad de armar una plantilla competitiva para volver a salir campeón en Italia y ganar la Europa League, el torneo europeo que disputará en la nueva temporada porque no le alcanzó para la Champions.

PUBLICIDAD

Dávinson Sánchez, otro al que se le cierran las puertas

Así como a Jhon Lucumí, por ahora, no le habría servido la Copa del Mundo para cambiar de equipo para la siguiente temporada, también gracias a su labor con la Selección Colombia en ese proceso de cuatro años con Néstor Lorenzo, no sería el único que vería frustrados sus planes.

Se conoció que Dávinson Sánchez seguiría en el Galatasaray de Turquía, pues según medios locales como Sabah, la junta directiva tomó la decisión de retener al defensor central por un año más, debido a que lo consideran importante para la pelea por la Superliga y la Champions.

Dávinson Sánchez no se iría del Galatasaray, según la prensa turca, pese a las ofertas de Italia - crédito @MauricioAndrsL6/X

El grupo de dirigentes de los leones, según el diario, “ha decidido no transferir al defensor central que brilló con Colombia en el Mundial. Los acercamientos del Como e Inter han sido rechazados. Sánchez tiene contrato hasta el 2029 con un salario anual de €4.5M.”.

PUBLICIDAD

Casualmente, Inter era otro club que buscaba a Dávinson antes de fallar su penal frente a Suiza en Vancouver, pero valoraría su desempeño en los cinco partidos porque fue una de las figuras del combinado nacional.