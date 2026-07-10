Jennifer Pedraza arremetió contra Enrique Gómez tras criticar el decreto que creó las Entidades Territoriales Indígenas: “Conozca la Constitución”

Pedraza afirmó que la reglamentación de las ETI no comenzó con el Gobierno de Gustavo Petro, sino que hace parte de un proceso normativo iniciado en administraciones anteriores, con antecedentes como el Decreto 632 de 2018 - crédito @CamaraColombia/X, Colprensa y Procuraduría General de la Nación

La representante a la Cámara Jennifer Pedraza respondió a las críticas formuladas por el director del Movimiento Salvación Nacional, Enrique Gómez, sobre el Decreto 488 de 2025, mediante el cual el Gobierno nacional reglamentó aspectos relacionados con las Entidades Territoriales Indígenas (ETI).

A través de una publicación en su cuenta de X, la congresista aseguró que la medida desarrolla un mandato contenido en la Constitución Política de 1991 y rechazó las afirmaciones que califican el decreto como inconstitucional.

En su pronunciamiento, Pedraza señaló que la implementación de las ETI no constituye una iniciativa exclusiva de la administración del presidente Gustavo Petro ni un cambio al modelo territorial del país. “Las Entidades Territoriales Indígenas no son de Petro, ni un experimento político, ni mucho menos ‘territorios federales’: son una figura creada por la Constitución de 1991 y su implementación constituye una obligación del Estado colombiano, independientemente del gobierno de turno”, manifestó.

PUBLICIDAD

La congresista rechazó las afirmaciones de Enrique Gómez, al señalar que las ETI no equivalen a municipios ni representan un modelo federal, y que continuarán sometidas al control de los organismos de vigilancia del Estado - crédito cortesía

En su publicación, la representante sostuvo que el desarrollo normativo de las Entidades Territoriales Indígenas comenzó años antes del actual Gobierno y recordó que el proceso incluye antecedentes como el Decreto 632 de 2018, expedido durante la administración del entonces presidente Juan Manuel Santos.

Según explicó, la falta de una ley orgánica aprobada por el Congreso no ha impedido que el Ejecutivo avance en la reglamentación de esta figura constitucional. En ese sentido, afirmó que la Corte Constitucional ha señalado que el Gobierno puede adoptar medidas para hacer efectivo el mandato contenido en la Carta Política.

“Los avances reglamentarios vienen desde hace años, incluyendo el Decreto 632 de 2018 expedido durante el gobierno Santos, y han seguido un proceso gradual y progresivo ante la negativa del Congreso de expedir la ley orgánica correspondiente. Frente a esa omisión legislativa, la Corte Constitucional ha sido clara: el Ejecutivo no solo puede sino que DEBE adoptar medidas reglamentarias para materializar la Constitución y garantizar derechos fundamentales”, escribió.

PUBLICIDAD

El Decreto 488 de 2025 reconoce a las Entidades Territoriales Indígenas como entes político-administrativos especiales, establece su procedimiento de formalización, define sus mecanismos de financiación y fortalece el ejercicio de la jurisdicción especial indígena - crédito Función Pública

La congresista también rechazó las afirmaciones según las cuales las ETI serían entidades creadas por fuera del marco constitucional. En ese contexto, citó decisiones de la Corte Constitucional que, según indicó, respaldan el desarrollo reglamentario de esta figura. “La jurisprudencia constitucional —entre otras, las sentencias C-617, C-054, T-106 y C-477— ha reconocido la validez de estas actuaciones y ha diferenciado claramente entre reglamentar el funcionamiento de las ETI y crear nuevas entidades territoriales. No se está sustituyendo al Congreso; se está evitando que la inacción del Legislativo termine derogando de facto la Constitución”, expresó.

Asimismo, sostuvo que las Entidades Territoriales Indígenas no pueden equipararse a municipios ni interpretarse como un modelo federal. “También es falso equiparar las ETI con municipios o presentarlas como un modelo federal. La propia Constitución establece que las Entidades Territoriales Indígenas son una categoría territorial distinta dentro de la República unitaria colombiana. Y, como cualquier entidad territorial del país, estarán sujetas al control de la Contraloría, la Procuraduría, la Fiscalía y los demás organismos de control”, afirmó.

PUBLICIDAD

Al cierre de su mensaje, Pedraza aseguró que el debate trasciende el plano jurídico y cuestionó la difusión de información que, a su juicio, desconoce el alcance constitucional de las ETI. “La discusión de fondo ya no es jurídica sino política: si estamos dispuestos a cumplir integralmente la Constitución de 1991 o si aceptaremos que algunos de sus mandatos se apliquen selectivamente dependiendo de quiénes sean sus beneficiarios. Difundir desinformación sobre las ETI no es un debate técnico; es poner en cuestión el cumplimiento del pacto constitucional colombiano. Conozca la Constitución, Senador. Y respete a los pueblos indígenas”, concluyó.

Pedraza sostuvo que la Corte Constitucional ha respaldado la facultad del Ejecutivo para reglamentar las Entidades Territoriales Indígenas ante la falta de una ley orgánica expedida por el Congreso - crédito @JenniferPedraz/X

Los cuestionamientos formulados por Enrique Gómez

Las declaraciones de Jennifer Pedraza surgieron como respuesta a un video publicado por Enrique Gómez, quien cuestionó el alcance del Decreto 488 de 2025 y sostuvo que el Gobierno estaría creando nuevas entidades territoriales por fuera de las competencias constitucionales.

PUBLICIDAD

En su intervención, Gómez afirmó: “¿Puede Gustavo Petro crear un municipio en menos de quince días hábiles y darle todo el territorio que quiera y que ahí no se aplique ni la Constitución, ni la ley, ni el Código Penal, ni las normas generales que rigen los entes territoriales? Sí lo puede hacer. Desde el Decreto 488 de 2025, Gustavo Petro y sus cómplices criminales, el señor Armando Benedetti, han creado por lo menos ocho entidades territoriales indígenas”.

De acuerdo con Gómez, esas entidades sumarían alrededor de 17 millones de hectáreas y tendrían autonomía en diferentes áreas administrativas. También señaló que, según su interpretación, estas medidas permitirían administrar recursos públicos sin supervisión y vinculó las nuevas entidades con zonas donde existe presencia de grupos armados ilegales.

PUBLICIDAD

El senador electo dijo que no permitirán la formación de "repúblicas independientes" durante el gobierno de Abelardo de la Espriella, cuya posesión será el viernes 7 de agosto de 2026 - crédito @Enrique_GomezM/X

En la parte final de su declaración sostuvo que el decreto “viola la Constitución, viola la ley y genera una inequidad total con el resto de los colombianos y los demás municipios en Colombia”; y manifestó que, desde su condición de senador electo, buscará impulsar acciones contra el Gobierno nacional. “Lo perseguiremos, Gustavo Petro. Esa es la herramienta con la que usted quiere entregarle gran parte de la Amazonía, la Orinoquía, La Guajira, a entidades falsas, a entidades que no tienen legitimidad política real alguna, violando la Constitución y la ley”, concluyó.