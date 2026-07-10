Juan Pablo Montoya se refirió a los rumores de salida de Max Verstappen y Fernando Alonso de la Fórmula 1

En su pódcast, el expiloto colombiano Juan Pablo Montoya analizó el futuro de Max Verstappen y Fernando Alonso en la Fórmula 1 - crédito Paul Foster/Alessio Morgese/ Alamy live news vía The Grosby Group

El fin de semana de Fórmula 1 en el Gran Premio de Gran Bretaña celebrado en el circuito de Silverstone dejó más preguntas que respuestas en la parrilla.

Más allá de la polémica con el nuevo reglamento, que no ofreció la carrera habitual en el trazado inglés, y la decisión de dirección de carrera de no retirar la bandera amarilla en las vueltas finales —algo determinante para sellar la victoria de Charles Leclerc a expensas del Mercedes de George Russell—, los nombres que mantienen en vilo a la categoría son los de Max Verstappen y Fernando Alonso.

Juan Pablo Montoya analizó los rumores sobre el futuro de ambos corredores en su pódcast MontoyAs, luego de una serie de informaciones ligadas a la inconformidad de los pilotos con sus equipos, debido al bajo rendimiento mostrado y las pocas posibilidades de que puedan revertir la situación.

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Durante la carrera, Verstappen perdió el alerón trasero por segunda carrera consecutiva —la primera fue en Austria— y acumula nueve carreras sin ganar, ubicado séptimo en el campeonato a más de 100 puntos del líder, el italiano Andrea Kimi Antonelli.

Su futuro en Red Bull domina la conversación en la categoría: según el diario neerlandés De Limburger, los resultados tras Silverstone le dieron la posibilidad de activar una cláusula de salida que figura en su contrato, lo que le permitiría abandonar el equipo a final de año.

Verstappen: “El pasto no siempre es más verde al otro lado”

La insatisfacción de Verstappen con el Red Bull estalló en el Gran Premio de Gran Bretaña y detonó rumores sobre su salida del equipo de cara a la temporada 2027 - crédito Suzanne Plunkett/REUTERS

Montoya analizó la situación del cuatro veces campeón del mundo con una mezcla de comprensión y escepticismo ante los rumores de salida. Reconoció que el neerlandés tiene razones para estar molesto, pero cuestionó que irse de Red Bull sea la solución.

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“Si tú miras dónde empezó el Red Bull a principio de año y dónde está Red Bull hoy, probablemente el carro que más desarrollo ha hecho de todos es el Red Bull. Entonces, ¿cómo te vas a ir a quejar?”, planteó. Montoya reconoció que McLaren aparece como la opción más mencionada en los rumores, pero el CEO de la escudería, Zak Brown, descartó públicamente esa posibilidad. “George ya está asegurado para el próximo año en Mercedes. Entonces, si tú eres Max, ¿a dónde te vas a ir, si ya vas mejor que McLaren?”, cuestionó.

Montoya consideró un riesgo demasiado alto para Max Verstappen moverse de RedBull a McLaren - crédito Andrew Boyers/REUTERS

Sobre la posibilidad de que Verstappen llegue a un equipo donde no será el piloto en el que se enfocarán de manera exclusiva, como ha sucedido desde su arribo a la escudería austriaca, Montoya fue contundente. “McLaren está construido alrededor de Lando. Max tiene la fortuna de estar en Red Bull y que todo va alrededor de él. Cuando te sales de eso, es compartido. Y el carro está construido a lo que Lando quiere”, advirtió. “Como dicen por ahí, el pasto no siempre es más verde al otro lado. Desde lejos se ve muy bonito, pero a veces cuando te paras en él dices: uy, ¿en qué me metí?”.

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Eso llevó a que Montoya abriera la puerta a un escenario más radical, impulsado por la inconformidad mostrada por el neerlandés a lo largo del año con el nuevo reglamento técnico: que Verstappen se tome un año sabático. “Si se aburrió, puede hacer como yo. Yo el día que me aburrí, me cogí mis cosas y me fui para la casa. Hasta luego, chao todo el mundo. Y eso me pasó a mí. Entonces, no me sorprendería que lo hiciera”, confesó.

Sin embargo, el colombiano advirtió sobre los riesgos de esa decisión. “El problema es cuando tú te vas y se llenan esas sillas, si la gente lo está haciendo muy bien... Las vueltas que da la vida, uno nunca sabe. De pronto, en el momento que Max decide volver, están todo el mundo firmado por varios años. Volver a un equipo de la mitad porque sí, no. Es una conversación bien complicada”, expresó.

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Alonso: “Lo veo en Fórmula 1 uno o dos años más”

Montoya advirtió que el futuro de Fernando Alonso en Aston Martin dependerá de las mejoras que presente la escudería en el Gran Premio de Hungría - crédito Andrew Boyers/REUTERS

En cuanto al español bicampeón del mundo, la situación es incluso peor. Pese a que se esperaba que Aston Martin con la llegada de Adrian Newey, como diseñador y director del equipo, fuese capaz de contar con un monoplaza adaptado a la nueva era y de competir en los primeros puestos, durante las carreras disputadas hasta la fecha no han sido capaces de salir del fondo de la clasificación entre problemas de fiabilidad y un rendimiento que va incluso por debajo de Cadillac, escudería debutante en 2026.

Alonso anunció en Silverstone que tomará una decisión sobre su futuro en agosto, durante el receso de verano. El español mencionó tres factores a considerar: las mejoras del Aston Martin, la dirección que toma la Fórmula 1 con el nuevo reglamento y el ambiente interno del equipo. Pese a lo expresado, Montoya aseguró que lo ve corriendo un tiempo más en la categoría.

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“Lo veo en Fórmula 1 uno o dos años más”, afirmó. Para el colombiano, la clave estará en el paquete aerodinámico que Adrian Newey y el equipo de Aston Martin tienen previsto estrenar en el Gran Premio de Hungría, y advirtió que el historial de Alonso con los cambios de equipo no ha jugado a su favor.

Los malos resultados de Aston Martin durante el primer semestre desataron preguntas sobre la continuidad de Fernando Alonso en la marca inglesa - crédito Andrew Boyers/REUTERS

“Fernando siempre, aparte de Renault, ha tenido muy mala suerte de irse cuando no es de los equipos. El timing de Fernando no ha sido ideal”, recordó en referencia a sus etapas en McLaren y Ferrari.

Además, trazó el escenario que, en su opinión, justificaría quedarse: “Si el próximo año están competitivos [en Aston Martin] y siguen trabajando y van en la dirección correcta, tú sabes que al siguiente año probablemente van a tener carros ganadores. Entonces, a no ser que te dieran la silla de Mercedes, que no la va a tener, es lo que hay que hacer”, concluyó.

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