Consejo de Estado inadmitió demanda de nulidad electoral interpuesta contra la elección de Abelardo de la Espriella

El Consejo de Estado inadmitió demanda de nulidad del Pacto Histórico contra elección de Abelardo de la Espriella - crédito Iván Valencia/Associated Press

El Consejo de Estado inadmitió una demanda que pretendía anular la elección de Abelardo Gabriel de la Espriella como presidente de la República.

La información fue confirmada por el reconocido jurista Germán Calderón España, nombrado jefe de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado para el Gobierno entrante.

El abogado publicó una fotografía que muestra la anotación de inadmisión de la demanda tramitada por el Pacto Histórico tras una reunión sostenida el martes, 7 de julio de 2026, con la intención de presentar “nuevas pruebas” que demostrarían presuntas irregularidades en el proceso de escrutinio de la segunda vuelta presidencial, que se llevó a cabo el domingo, 21 de junio de 2026.

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