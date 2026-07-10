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Reforma tributaria del Gobierno Petro podría incluir impuesto a empresas del mercado eléctrico: esta es la propuesta

El ministro de Minas, Edwin Palama, señaló que la medida busca evitar que las obligaciones del sistema eléctrico sean trasladadas a los usuarios mediante las tarifas de energía

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Palma planteó que las utilidades de las empresas del mercado eléctrico contribuyan al pago de las obligaciones acumuladas del sector - crédito Air-e y Luisa González7REUTERS
Palma planteó que las utilidades de las empresas del mercado eléctrico contribuyan al pago de las obligaciones acumuladas del sector - crédito Air-e y Luisa González7REUTERS

El ministro de Minas y Energía, Edwin Palma, anunció que solicitará al Ministerio de Hacienda incorporar un impuesto a los agentes del mercado eléctrico dentro de la reforma tributaria o ley de financiamiento que el Gobierno nacional presentará el 20 de julio de 2026 ante el nuevo Congreso de la República.

Según explicó, el objetivo es que una parte de las deudas del sector sea asumida por las empresas y no termine siendo trasladada a los ciudadanos a través del cobro en las facturas del servicio de energía.

El anuncio fue realizado durante la entrega de la Granja Solar Fotovoltaica de El Agrado, en el departamento del Huila. Durante el acto, Palma vinculó la puesta en marcha del proyecto con la necesidad de impulsar medidas que permitan garantizar la sostenibilidad financiera del sistema eléctrico sin afectar el bolsillo de los usuarios.

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Palma plantea que las empresas asuman parte de las deudas del sector

El ministro sostuvo que los usuarios ya realizan un aporte mensual mediante el cargo por confiabilidad, recurso que, según indicó, supera los $6 billones y es destinado a garantizar la disponibilidad de generación cuando el sistema lo requiere - crédito Imagen ilustrativa Infobae
El ministro sostuvo que los usuarios ya realizan un aporte mensual mediante el cargo por confiabilidad, recurso que, según indicó, supera los $6 billones y es destinado a garantizar la disponibilidad de generación cuando el sistema lo requiere - crédito Imagen ilustrativa Infobae

Al referirse a la reforma tributaria que el Gobierno radicará el 20 de julio, el ministro afirmó que propondrá un mecanismo para que las utilidades de las empresas del mercado eléctrico contribuyan al pago de las obligaciones acumuladas en el sector.

Le voy a pedir al ministro de Hacienda que eso no salga del bolsillo de los ciudadanos, que en parte esas deudas las paguen las utilidades de las mismas empresas; nosotros en la factura de energía eléctrica pagamos mensualmente algo que se llama el cargo por confiabilidad, que son más de seis billones de pesos que los usuarios le pagan a las generadoras para que estén disponibles cuando el sistema lo requiera, y preciso con fenómenos de El Niño, con sequías como estas, cuando uno le dice tienen que entregar sus obligaciones de energía en firme, salen corriendo y nos dejan tirados al pueblo”, afirmó el ministro.

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El ministro de Minas y Energía, Edwin Palma, anunció que solicitará al Ministerio de Hacienda incluir un impuesto a los agentes del mercado eléctrico dentro de la reforma tributaria que el Gobierno radicará el 20 de julio ante el Congreso - crédito @PalmaEdwin/X
El ministro de Minas y Energía, Edwin Palma, anunció que solicitará al Ministerio de Hacienda incluir un impuesto a los agentes del mercado eléctrico dentro de la reforma tributaria que el Gobierno radicará el 20 de julio ante el Congreso - crédito @PalmaEdwin/X

De acuerdo con lo informado por el Ejecutivo, la iniciativa contempla un incremento progresivo del recaudo fiscal durante los próximos cuatro años. Las proyecciones oficiales estiman ingresos adicionales por $21,8 billones en 2027, cifra que aumentaría gradualmente hasta alcanzar $37 billones en 2030.

Según el Gobierno, estos recursos permitirían atender presiones presupuestales, reducir los riesgos asociados con la deuda pública, las transferencias obligatorias y otros compromisos del Estado, además de ampliar la capacidad de financiación de la Nación en un escenario de restricciones fiscales.

Gobierno Petro reactivó el intercambio de energía con Ecuador y Venezuela

El Gobierno aseguró que las nuevas disposiciones priorizan la seguridad del Sistema Interconectado Nacional y facultan al Centro Nacional de Despacho para limitar o suspender los intercambios internacionales cuando las condiciones del sistema lo requieran - crédito Jon Nazca/REUTERS
El Gobierno aseguró que las nuevas disposiciones priorizan la seguridad del Sistema Interconectado Nacional y facultan al Centro Nacional de Despacho para limitar o suspender los intercambios internacionales cuando las condiciones del sistema lo requieran - crédito Jon Nazca/REUTERS

Durante el mismo evento, el ministro Edwin Palma anunció la expedición de dos resoluciones con las que el Gobierno nacional busca fortalecer la integración energética regional. De acuerdo con el Ministerio de Minas y Energía, las nuevas normas establecen las reglas para reactivar el intercambio de electricidad con Venezuela y fortalecer las transacciones internacionales de energía con Ecuador, mediante mecanismos de contratación bilateral entre agentes del mercado eléctrico.

Ha sido una decisión política del presidente interconectar nuestros países (...) porque son los tiempos de la integración, no son tiempos del egoísmo ni de aislarnos, son momentos de la cooperación entre países”, afirmó Palma.

La cartera explicó que la resolución sobre Venezuela fija los lineamientos para la conexión, rehabilitación y operación de las interconexiones eléctricas entre ambos países, promoviendo el aprovechamiento de la infraestructura existente bajo criterios de seguridad, confiabilidad y transparencia.

Según el ministro Edwin Palma, las resoluciones hacen parte de la estrategia del Gobierno para consolidar a Colombia como un actor de la integración energética latinoamericana - crédito Ministerio de Minas y Energía
Según el ministro Edwin Palma, las resoluciones hacen parte de la estrategia del Gobierno para consolidar a Colombia como un actor de la integración energética latinoamericana - crédito Ministerio de Minas y Energía

Asimismo, establece que ninguna exportación de energía podrá comprometer el abastecimiento de la demanda nacional, por lo que el Centro Nacional de Despacho tendrá la facultad de limitar o suspender los intercambios cuando las condiciones del sistema eléctrico colombiano así lo requieran.

En cuanto a Ecuador, el Gobierno indicó que la segunda resolución habilita la contratación bilateral entre los agentes de ambos países, en el marco de las decisiones de la Comunidad Andina de Naciones (CAN), con el propósito de fortalecer el mercado energético regional mediante reglas comerciales transparentes.

La integración energética regional no significa poner en riesgo el suministro de los colombianos. Todo lo contrario: estas resoluciones garantizan que primero está el abastecimiento nacional y, sobre esa base, Colombia pueda aportar a la seguridad energética de nuestros países vecinos mediante reglas claras, transparencia y confiabilidad”, señaló el ministro.

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