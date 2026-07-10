Colombia

Petro ‘estalló’ contra la Fiscalía por no investigar a un hombre que presuntamente se habría ofrecido a asesinarlo: “¿Qué pasó, señora fiscal?”

El concejal de Medellín José Luis Marín aseguró que fue amenazado por un sujeto identificado como Édgar Alfonso Gómez Hincapié. Supuestamente, el hombre también estaría dispuesto a atacar al presidente

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El Gobierno de Gustavo Petro propone un impuesto sobre las ganancias extraordinarias de los bancos colombianos tras un crecimiento récord de utilidades en 2025 - crédito Andrea Puentes/Presidencia de la República
El presidente Gustavo Petro señaló a la Fiscalía de afectar a su familia y a integrantes de su Gobierno - crédito Andrea Puentes/Presidencia de la República

El concejal de Medellín José Luis Marín Mora denunció a través de sus redes sociales que presuntamente fue amenazado por un hombre identificado como Édgar Alfonso Gómez Hincapié. El funcionario cuestionó a la Fiscalía General de la Nación, a la Policía Nacional y al Concejo de Medellín por la aparente falta de acciones al respecto.

De acuerdo con su denuncia, el hombre apareció en el Concejo de Medellín pese a haber intimidado al cabildante. Además, afirmó que el mismo sujeto se ha ofrecido a “asesinar” al presidente Gustavo Petro, según publicaciones que halló en redes sociales.

O sea, me tienen que meter aquí tres tiros en el Concejo de Medellín para que hagamos algo, ¿o qué? Y doy constancia que el señor Alfonso Gómez Hincapié, quien me amenazó de muerte en pasados días, hace presencia nuevamente en el Concejo de Medellín. Ya hemos puesto las denuncias en Fiscalía. Yo sí le exijo al Concejo de Medellín garantías para mi actuación”, aseveró.

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El primer mandatario reaccionó a la denuncia del concejal de Medellín y cuestionó directamente a la fiscal General de la Nación, Luz Adriana Camargo Garzón, por no investigar al hombre señalado de amenazar a Marín Mora.

De igual manera, señaló como responsable a la Fiscalía de afectaciones que ha enfrentado su familia por diversas investigaciones y por la privación de la libertad de dos de sus ministros, salpicados en el escándalo de corrupción de la Ungrd.

“¿Qué pasó señora fiscal general de la nación? ¿No investiga ni al que físicamente nos dice que nos va a asesinar? Ya con sus fiscales designados para la persecución política de mi gobierno logró hacer perder la vida de mi nieto, y poner presos a dos ministros presos, que fueron presos políticos, uno ya en libertad: el profesor Bonilla, y otro aún preso: el senador Velasco (sic)”, aseveró.

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