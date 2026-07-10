Colombia

Luis Felipe Henao arremetió contra Ariel Ávila tras la llegada de la hija de Efraín Cepeda al Gobierno De la Espriella: “El cinismo con...”

El exministro de Vivienda salió en defensa de la inminente llegada al gabinete de la hija menor del presidente del Partido Conservador, lo que encendió las críticas en las redes sociales sobre la influencia de las familias políticas en los altos cargos del Ejecutivo

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Luis Felipe Henao - Ariel Ávila
El exministro de Vivienda Luis Felipe Henao le salió al paso a los señalamientos del senador Ariel Ávila contra el también congresista Efraín Cepeda y su hija, Daniela Cepeda Tarud - crédito @luisfelipehenao/X - Colprensa

Con una fuerte arremetida contra el senador de Alianza Verde Ariel Ávila, Luis Felipe Henao, exministro de Vivienda en el Gobierno de Juan Manuel Santos y recientemente excandidato al cargo de procurador General de la Nación, defendió lo que sería la vinculación de Daniela Cepeda Tarud, hija del senador Efraín Cepeda, al gabinete del presidente Abelardo de la Espriella y lanzó fuertes acusaciones contra su contradictor político.

En un mensaje difundido en la red social X, Henao se fue lanza en ristre contra Ávila, que en la misma plataforma digital había puesto la lupa sobre la posible designación de Cepeda Tarud como ministra de Cultura. “El cinismo con apellido de senador”, respondió Henao, que en la presente campaña apoyó al abogado de derecha en su camino para llegar a la presidencia de la República, en el que venció al senador Iván Cepeda.

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Luis Felipe Henao y su respuesta a Ariel Ávila
Con este mensaje en su perfil de X, el exministro Luis Felipe Henao reaccionó a las críticas del senador Ariel Ávila sobre la inminente designación de Daniela Cepeda como nueva ministra de Cultura - crédito @luisfelipehenao/X

La polémica se intensificó cuando Ávila, que justamente apoyó la campaña de Cepeda, respondió también de forma contundente a la noticia. “Favor con favor se paga. La patria milagro de los nunca, gobernada por los politiqueros de siempre. La hija del cacique y cuestionado Efraín Cepeda será la nueva MinCultura Daniela Cepeda Tarud”, expresó el congresista, que ha sido especialmente crítico con estos nombramientos.

En su pronunciamiento, Ávila fue incluso más allá. “Abelardo de la Espriella entregándole el Gobierno a los políticos de siempre”. Con ello, apuntó de manera directa a lo que denominó una repartición burocrática de los cargos del Ejecutivo; y lo que él considera la continuidad de apellidos tradicionales en el poder, en este caso, el de Cepeda, que con el senador conservador ha sido en dos ocasiones presidente del Congreso.

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Ante esto, Henao argumentó que el apoyo de Ávila a Cepeda se habría visto influido por la presencia de su pareja, Magda Paola Núñez, que desde enero de 2024 oficia como jefa de la Oficina de Relacionamiento Ciudadano del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre). “Me imagino por su esposa en el gobierno de Petro y toda la burocracia del partido Verde”, señaló el exministro.

Ariel Ávila y sus críticas a la hija de Efraín Cepeda
Con este mensaje en X, el senador Ariel Ávila lanzó duras críticas a Daniela Cepeda Tarud, y a su padre, el senador Efraín Cepeda, tras filtrarse que sería la nueva ministra de Cultura - crédito @ArielAvila/X

¿Quién es Daniela Cepeda Tarud, que se perfila para ser la nueva ministra de Cultura?

La joven es reconocida tanto en el ámbito cultural como en el social. La que sería ministra designada de Gobierno es abogada, politóloga y directora de Muttu Innovación Social: una organización dedicada a crear soluciones para comunidades vulnerables mediante alianzas entre sectores público y privado. Cepeda Tarud llegaría al gabinete en cumplimiento de la cuota de género, que pide que el 50% sea integrado por mujeres.

En su trayectoria profesional, Cepeda Tarud cuenta con una maestría de la London School of Economics (LSE) y ha trabajado como asesora en temas migratorios en la Alcaldía de Barranquilla, entre 2020 y 2023. En su gestión, según sus registros, ha impactado de manera positiva a más de 20.000 personas por año a través de programas de inclusión y empoderamiento colectivo, lo que ha sido destacado a nivel nacional.

Daniela Cepeda Tarud, que será ministra de Cultura
Daniela Cepeda Tarud, hija del senador Efraín Cepeda, presidente del Partido Conservador, sería la ministra de Cultura en el Gobierno de Abelardo de la Espriella - crédito @DCepedaTarud/X

La trayectoria de Cepeda Tarud incluye logros en el ámbito cultural, como su designación como reina del Carnaval de Barranquilla en 2013, en una edición emblemática por el bicentenario de la ciudad y su reconocimiento como Capital Americana de la Cultura. Durante su periodo como soberana, impulsó la visión del carnaval como plataforma de transformación social y defensa de las raíces indígenas, africanas y españolas.

Pese a que ha contado con el respaldo de su familia, y su entorno ha estado marcado por la figura de su padre, senador y presidente del Partido Conservador, la próxima integrante del gabinete ha recibido nominaciones como candidata al Premio Cafam a la Mujer en 2025, en una especie de reconocimiento por su apuesta al desarrollo social y la innovación en Colombia, que la lleva hoy a ser tenida en cuenta en el Ejecutivo.

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