El Ministerio de Hacienda presentó el informe de empalme ante las sillas vacías de la administración de Abelardo de la Espriella

El cierre del #EmpalmeAnteElPueblo incluyó un mensaje de unidad institucional y el compromiso del equipo de Hacienda con la transparencia y la rendición de cuentas. - crédito @MinHacienda/X

El equipo del Ministerio de Hacienda y Crédito Público y sus entidades adscritas y vinculadas concluyeron el proceso de empalme, con un balance sobre la gestión del Gobierno Petro en materia económica.

Durante el informe, el ministro saliente, Germán Ávila, resaltó los principales logros del periodo, entre los que destacó la ejecución de la reforma agraria, que permitió la formalización de 2.116.000 hectáreas, de las cuales 575.000 fueron entregadas a campesinos y 1.540.000 a comunidades étnicas.

Esta cifra representó una inversión de 22,5 billones de pesos, que según el ministro fue la más alta realizada por un gobierno desde 2002, con el respaldo de cálculos de la Agencia Nacional de Tierras (ANT).

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Así se vio la reunión de empalme "ante el pueblo" del Ministerio de Hacienda del Gobierno Petro - crédito @MinHacienda/X

En materia de empleo, el titular de la cartera informó que en el Gobierno Petro “hemos cumplido el 147% de la meta de creación de empleo que nos habíamos propuesto”. Según el funcionario, se superó la generación de 2,5 millones de puestos de trabajo para el periodo. Además, el empleo formal alcanzó un cumplimiento del 141% respecto al objetivo fijado.

El informe también destacó la reducción de la tasa de desempleo al 8,1% y una baja sustancial en la inflación, que descendió del 13,3% al 5,8% en el periodo de 2022-2026.

El evento, liderado por el coordinador nacional de Empalme del Gobierno, permitió a las entidades participantes presentar un informe detallado de gestión, resultados y proyecciones de cara al nuevo periodo gubernamental.

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Ávila envió un mensaje de unidad institucional y compromiso con la ciudadanía, pese a la inasistencia del comité de empalme de la administración de Abelardo de la Espriella, que por orden del presidente electo, suspendió las sesiones de transición luego de que Gustavo Petro desconoció los resultados de las elecciones por un presunto fraude.

Abelardo de la Espriella se refirió a la tensión entre el Gobierno y el Banco de la República tras el alza de tasas al 11,25% y defendió la autonomía del Emisor- crédito Infobae Colobmia/Banco de la República

Sin embargo, de manera paralela, el Gobierno electo acudió a una reunión con el Banco de la República para revisar los retos que se vienen para la nueva administración en materia de tasas de interés, política monetaria, institucionalidad y la autonomía del emisor.

“Los colombianos pueden estar seguros de que la Patria Milagro no solo respetará la independencia económica de las instituciones, sino que también la defenderá“, dijo José Manuel Restrepo, vicepresidente electo, tras el encuentro.

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Qué más presentaron en el balance

Desde el Ministerio de Hacienda se confirmó que el 93,7% del Presupuesto General de la Nación (PGN) de 2026 corresponde a compromisos inflexibles, como el servicio de la deuda, pensiones, salud y vigencias futuras, que limita el margen de maniobra fiscal a solo 34,6 billones de pesos.

El informe atribuyó parte del deterioro fiscal a fallos judiciales y legislativos que, según el Gobierno saliente, generaron un impacto acumulado de 61,9 billones de pesos.

Entre los factores señalados se encuentran la inexequibilidad de apartes de la reforma tributaria de 2022, la negación de leyes de financiamiento en 2025 y 2026, la reducción del presupuesto para 2026 y la suspensión de decretos claves durante la emergencia económica de 2025.

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Imágenes del balance entregado por el Ministerio de Hacienda saliente - crédito captura de pantalla @MinHacienda/X

En el diagnóstico, la cartera advirtió sobre “presiones heredadas” como el crecimiento del gasto del Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles (Fepc), que sumó 83,9 billones de pesos entre 2022 y 2025, y el aumento de los subsidios a energía y gas, que alcanzaron 26,7 billones. También se reportaron amortizaciones por 23,1 billones de pesos con el FMI.

En materia de deuda pública, Ávila destacó que la deuda neta se ubicó en 57,9% del PIB al cierre de 2025, lo que representa una reducción de 2,2 puntos porcentuales frente a 2020.

Explicaron las razones que habrían derivado en "una crisis fiscal" en Colombia - crédito @MinHacienda/X

Además, resaltó la diversificación de la deuda externa, con mayor participación de obligaciones en euros, francos suizos y pesos colombianos, lo que disminuyó la exposición al riesgo cambiario.

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El balance social mostró una caída de la desigualdad, según el coeficiente de Gini, que pasó de 0,563 en 2021 a 0,531 en 2025. Según el informe, cerca de cinco millones de personas salieron de la pobreza monetaria en el cuatrienio.