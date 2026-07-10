Colombia

Andrés Forero alerta por crisis de Nueva EPS: “Es una de las grandes bombas que deja el Gobierno”

El senador cuestionó retrasos en los estados financieros, pasivos cercanos a $22 billones y el deterioro de la atención de unos 10 millones de afiliados

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Andrés Forero denunció que el interventor de la Nueva EPS, nombrado por Petro, es responsable del colapso del sistema de medicamentos en Santander - crédito @AForeroM/X - Nueva EPS
Andrés Forero - Nueva EPS - Congresista - Senador del Centro Democrático | crédito @AForeroM/X - Nueva EPS

La situación financiera de la Nueva EPS encendió nuevas alertas luego de que el senador del Centro Democrático Andrés Forero advirtiera que la entidad se convirtió en una de las principales dificultades que recibirá el próximo Gobierno. La EPS, que cuenta con cerca de 10 millones de afiliados, enfrenta cuestionamientos por sus deudas, la demora en la publicación de sus estados financieros y el deterioro en la atención a los usuarios.

En entrevista con Blu Radio, Forero calificó como “alarmante” el panorama y sostuvo que la entidad representa “una de las grandes bombas que deja el gobierno saliente”. Sus señalamientos se basan en la información financiera conocida de 2024 y en reportes de organismos de control sobre el crecimiento de obligaciones y activos pendientes de legalización.

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Uno de los puntos que más cuestionó fue el retraso de más de un año en la publicación de los balances. Según el congresista, la demora es “completamente irregular” y “anómala”, porque impide conocer oportunamente el estado real de la EPS y dificulta la vigilancia sobre sus recursos.

Representante Andrés Forero
Andrés Forero

Forero también afirmó que la actual revisora fiscal se habría resistido a firmar los documentos correspondientes a 2024. Según su versión, los estados financieros fueron entregados a última hora y no existían condiciones para acreditar que cumplían con las reglas contables.

Pasivos y pérdidas elevan la preocupación

El senador aseguró que los datos disponibles deben analizarse “con pinzas” por las dudas sobre la integridad y oportunidad de la información. Aun así, señaló que la radiografía financiera conocida resulta crítica.

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De acuerdo con las cifras citadas por Forero, la Nueva EPS registraría pasivos cercanos a los 22 billones de pesos y una pérdida patrimonial de 10 billones de pesos durante 2024. El congresista consideró que estos valores muestran un deterioro que podría comprometer la capacidad de la entidad para responder a sus afiliados y a la red prestadora.

También mencionó informes de la Contraloría según los cuales los activos no legalizados habrían pasado de 3,6 billones de pesos en 2023 a una proyección de 15 billones de pesos para 2025. Estas cifras fueron expuestas por el senador y deberán ser verificadas en las revisiones oficiales.

La fotografía o la radiografía que muestran del año 2024 es lamentable. Realmente es alarmante la situación en la que están dejando la Nueva EPS”, manifestó.

Forero cuestionó además la posición del Gobierno sobre la suficiencia de los recursos destinados al sistema. Según explicó, los propios documentos de la EPS reconocerían que los ingresos son inferiores a los gastos en salud, lo que, a su juicio, contradice la idea de que el problema se limita a la administración de los recursos.

Crisis financiera afecta a los pacientes

El congresista advirtió que las dificultades financieras ya tienen efectos sobre la atención. Señaló que clínicas y hospitales han dejado de recibir pacientes de la Nueva EPS por falta de pago y afirmó que esta situación se profundizó después de la intervención estatal.

Como ejemplo, citó al Instituto Cancerológico, donde, según dijo, la cartera en mora aumentó tras la intervención. El senador sostuvo que la acumulación de obligaciones con los prestadores reduce la capacidad de atención y aumenta la incertidumbre entre los afiliados.

Ante este panorama, Forero pidió realizar una auditoría forense para establecer con precisión el valor de las deudas, identificar posibles inconsistencias y determinar la situación real de la entidad. Consideró que esa revisión es necesaria para tomar decisiones sobre la continuidad de la EPS y la protección de sus usuarios.

El senador también solicitó que el próximo ministro de Salud tenga un perfil técnico y experiencia en el manejo del sistema. A su juicio, la administración entrante deberá enfrentar una situación compleja y definir medidas que garanticen los servicios a los cerca de 10 millones de afiliados.

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