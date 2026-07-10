Gustavo Petro insistió en la teoría de que jurados “muertos” habrían firmado actas en las elecciones presidenciales: “No han terminado los escrutinios”

Petro insiste en que el escrutinio no se realizó de manera correcta por parte del CNE - créditos Lina Gasca / Colprensa | @alejoocampog/X

Luego de que el congresista Alejandro Ocampo (Pacto Histórico) denunciara un presunto fraude en las elecciones presidenciales de Colombia del 21 de junio de 2026, el presidente Gustavo Petro reaccionó a la publicación del representante a la Cámara y senador electo.

El jefe de Estado se sumó a los reparos que Ocampo ha señalado desde cuenta de X, el mismo que afirmó haber encontrado jurados de votación registrados en mesas distintas, una supuesta irregularidad que, a su juicio, compromete el escrutinio que dio como ganador a Abelardo de la Espriella y como derrotado a Iván Cepeda.

Petro replicó la publicación que compartió el congresista el jueves 9 de julio, acompañado de un formulario E-14 de una mesa de votación en el exterior con anomalías, según lo que menciona el mismo representante. “Miren este E-14 de Venezuela, no lo firmó ningún jurado de votación. Pero como el CNE no quiso hacer un escrutinio serio a los votos internacionales”, refiriéndose al Consejo Nacional Electoral (CNE).

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Por lo anterior, Petro escribió: “EL CNE no quiso hacer el escrutinio sobre los votos del sector del exterior y sin él no han terminado los escrutinios en Colombia”.

- crédito @petrogustavo/X

Lo que más ha llamado la atención sobre este mensaje del jefe de Estado es que se conoció después de que el ministro de Defensa Pedro Arnulfo Sánchez contó en diálogo con la emisora Bluradio la mañana del mismo viernes que ya se había reunido con el mandatario para definir el plan de seguridad por parte de su cartera de cara a la transición (y en medio del empalme de gobierno suspendido por orden De la Espriella), y en esa misma declaración su funcionario afirmó que se respetan los resultados de los comicios de segunda vuelta.

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Dicha afirmación, sumada a que el mismo presidente Petro le dijo a Sánchez que no daría una orden anticonstitucional de cara a la finalización de su administración el 6 de agosto, irían en contravía de lo que añadió el jefe de Estado en la parte final de su publicación en X.

“Nuestra investigación muestra que la mitad del fraude se localiza en las mesas del exterior y empiezan a aparecer personas que firman como jurados y ya estaban muertas”, concluyó Petro.

- crédito @alejoocampog/X

Los reparos del congresista Alejandro Ocampo con los formularios E-14 en mesas de votación de colombianos en el exterior

En una transmisión en sus redes sociales, el representante a la Cámara y senador electo del Pacto Histórico sostuvo que una persona apareció como jurado en dos mesas diferentes y que otra figuró en tres.

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El senador elector también dijo que detectó formularios E-14 sin las firmas debidas y números de cédula que, según su revisión, no aparecen en la base de datos de la Registraduría Nacional del Estado Civil.

Ocampo centró su denuncia en la revisión de los formularios E-14, las actas de escrutinio en las que se consignan los resultados de los votos depositados en las urnas. Según explicó, en esos documentos aparecen firmas y cédulas de jurados que se repiten en más de una mesa o puesto de votación.

El legislador mostró dos actas de escrutinio en las que aparece como jurado un mismo ciudadano cuya cédula termina en 299. De acuerdo con sus indagaciones, esa persona tiene su lugar de votación en Piedecuesta, Santander, y no en Venezuela, donde, según dijo, habría actuado como jurado.

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“Eso no se puede. Discúlpeme, eso no se puede. Ni física ni legalmente. Explíqueme cómo usted, que me está viendo, puede ser jurado en dos puestos diferentes de votación, físicamente. Y nótese usted que solamente aparecen dos firmas en cada puesto. Dos firmas, es decir, solo hubo dos jurados y uno de los dos jurados fue la misma persona”, afirmó.

El congresista aseguró que una persona apareció como jurado de votación en tres lugares diferentes - crédito @alejoocampog/X

Ocampo cuestionó el escrutinio del CNE sobre la votación internacional

El congresista atribuyó esas anomalías a una revisión deficiente del Consejo Nacional Electoral. Según planteó, si el CNE hubiera hecho un escrutinio adecuado, habría detectado esas inconsistencias en un proceso que, a diferencia del preconteo, tiene valor jurídico vinculante porque verifica y consolida los votos, misma posición que sostiene Petro.

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En una publicación en X, Ocampo insistió en que la repetición de jurados en mesas y puestos distintos en Venezuela habría permitido votar dos veces.

Ese señalamiento se suma a su denuncia sobre actas validadas sin la firma completa de los jurados. También aseguró que durante su revisión encontró cédulas sin registro en la base oficial de la autoridad electoral.