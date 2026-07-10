El concejal de Medellín que denunció amenazas de un ciudadano afirmó que el mismo sujeto se habría ofrecido a asesinar a Gustavo Petro

Declaraciones del concejal del Pacto Histórico José Luis Marín Mora - crédito @aquinoticias1/IG

Luego de que el concejal de Medellín por el Pacto Histórico, José Luis Marín Mora, denunciara haber recibido una amenaza directa dentro del recinto del Concejo municipal por parte de un ciudadano —quien al parecer le advirtió sobre la conformación de un supuesto grupo paramilitar orientado contra él, el presidente Gustavo Petro y el excandidato Iván Cepeda—, el activista y creador de contenido compartió dos nuevos videos en redes sociales en los que señaló la identidad del sujeto que habría acudido al cabildo.

Pero lo más grave que denunció Marín Mora en la segunda grabación es que el mismo hombre, a quien indentificó como Édgar Alfonso Gómez Hincapié, es que, según el cabildante, este mismo hombre “en su última publicación de Facebook dijo que se ofrecía a m4tar al presidente Gustavo Petro”.

PUBLICIDAD

“¿Qué tiene que pasar para que las autoridades hagan algo?”, mencionó al final del mismo mensaje Marín Mora, que en la primera grabación contó en detalle quién era Gómez Hincapié.

“Ya lo tenemos identificado al hombre que mandaron al Consejo de Medellín a amenazarme con la creación de grupos paramilitares para atentar contra mi vida y otros miembros del Pacto Histórico”, inicia el video de Marín Mora, en el que repite el nombre del hombre que sin ningún reparo le dijo que en en el municipio de Tarazá (Antioquia) se estaba conformando dicho grupo.

Un ciudadano encaró al concejal Marín en plena sesión, habló de una presunta estructura armada contra figuras del Pacto Histórico - crédito José Luis Marín/X

“Edgar Alfonso Gómez Hincapié, según registros, es un jubilado de Empresas Públicas de Medellín (EPM). Estas son sus redes sociales. En Instagram sigue a diversos líderes del Centro Democrático. Ahí los puede ubicar. Y en Facebook, esto es lo más grave, ha creado, según vemos en los registros de la red social, diferentes cuentas con su mismo nombre”, detalló el activista y también creador de contenido.

PUBLICIDAD

Sobre las publicaciones de Gómez Hincapié en la misma red social, “la última de ellas tiene estos tres mensajes finales, uno de ellos este: “Hay que matar al guerrillero Gustavo Petro. Yo me ofrezco a hacerlo”.

Por lo anterior, Marín destacó que “Gómez Hincapié ha amenazado en Facebook al presidente Gustavo Petro. Este es el hombre que entró acá por las puertas del Consejo dos días seguidos, dijo que alguien lo envió”, destacó el concejal, luego de que el mismo ciudadano afirmó que logró entrar al recinto gracias que fue invitado.

El incidente, registrado en video y difundido por el propio Marín en sus redes sociales, generó preocupación en el sector político y llamados urgentes a las autoridades para investigar y fortalecer las garantías de seguridad para los dirigentes de oposición.

PUBLICIDAD

Durante la sesión, el ciudadano, que aseguró haber sido invitado al cabildo, se dirigió de forma directa a Marín y le dijo: “Se está formando un grupo paramilitar contra ustedes”, en referencia a líderes del Pacto Histórico.

- crédito @aquinoticias1/IG

El concejal interrogó varias veces sobre quién lo invitó al recinto, mientras el hombre evitó dar detalles y respondió de manera evasiva.

Marín comentó en medio de la incomodidad del momento: “Un hostigador de ustedes viene a atacarme y yo lo grabo. Al que lo invitó a hostigarme dígale que lo felicito porque no es capaz de debatir los temas”, declaró durante la sesión.

PUBLICIDAD

Después del episodio, el cabildante cuestionó en su cuenta de X el papel de la Unidad Nacional de Protección (UNP), la Personería de Medellín, la Procuraduría General de la Nación y la mesa directiva del Concejo por la falta de acciones ante las amenazas y la vulnerabilidad de los concejales.

Hasta el momento, ni la mesa directiva del Concejo de Medellín ni el alcalde Federico Gutiérrez han emitido declaraciones sobre el incidente. No hay confirmación sobre la identidad del ciudadano que protagonizó el hostigamiento dentro del cabildo.