Salvación Nacional pedirá sesionar el 7 de agosto en una sede diferente al Capitolio, en apoyo a Abelardo de la Espriella

El Senador Germán Rodríguez de Salvación Nacional realiza un comunicado sobre la sesión del Congreso y el apoyo a la Fuerza Pública. Se abordan las proposiciones para que el Congreso sesione en una sede diferente al Capitolio el 7 de agosto, como un gesto de descentralización y respaldo político a la Fuerza Pública. También se menciona el acompañamiento a la posesión del nuevo Presidente Abelardo de la Espriella - crédito Senador y mayor (r) Germán Rodríguez, de Salvación Nacional

El partido Salvación Nacional prepara una estrategia para marcar el inicio del nuevo gobierno desde una perspectiva institucional y política. La colectividad busca promover una señal de respaldo a la fuerza pública y de impulso a la descentralización, al proponer que la sesión legislativa del próximo 7 de agosto se realice fuera del Capitolio, coincidiendo con la posesión presidencial de Abelardo de la Espriella.

El senador y mayor (r) de la Infantería de Marina Germán Rodríguez afirmó que el partido Salvación Nacional así lo confirmó: “El partido presentará, apoyará y votará positivamente las proposiciones en Cámara y Senado para que se sesione en pleno el siete de agosto en una sede diferente al Capitolio y acompañar al nuevo presidente en su posesión”.

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Rodríguez sostuvo que la colectividad prepara un pronunciamiento formal sobre el acto de posesión. “Frente al tema de la posesión el siete de agosto de nuestro querido presidente Abelardo Lasprilla, Salvación Nacional ya está por sacar el comunicado oficial”, señaló.

El presidente electo Abelardo de la Espriella posa frente al logo de Salvación Nacional - crédito (Imagen Ilustrativa Infobae)

El legislador electo explicó que el cambio de sede se planteará como una señal política con dos ejes: descentralización y apoyo institucional.

“Todo esto en el marco y el espíritu de la descentralización y sobre todo el respaldo político y claro universal a nuestra Fuerza Pública”, aseguró. En la misma declaración, Rodríguez reiteró el acompañamiento del partido al acto. “Acompañamos la posesión del nuevo Presidente Abelardo de la Espriella”, concluyó.

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Petro respondió petición de Abelardo de la Espriella para posesionarse en una base militar

El futuro presidente Abelardo de la Espriella recibió una notificación oficial: su investidura no podrá realizarse en una base militar, sino exclusivamente ante el Congreso en el Capitolio Nacional. La decisión fue comunicada por la Presidencia de la República en una carta que descarta cualquier posibilidad de modificar el escenario de la ceremonia.

La postura de la Presidencia fue notificada en una carta - crédito suministrado a infobae

La carta, citada por Caracol Radio argumenta que la Jefatura de Despacho “no tiene competencia para autorizar, avalar ni gestionar que la ceremonia de posesión se realice en una instalación militar o en cualquier sede distinta al Capitolio Nacional”. La comunicación precisa que un cambio de sede “corresponde, en todo caso, a una decisión propia del Congreso de la República”.

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El documento oficial se apoya en la Ley 5 de 1992 y el Decreto 770 de 1982, que establecen que la posesión presidencial debe realizarse “ante el Congreso reunido en el Capitolio Nacional”. Además, recuerda el artículo 9º de la ley: “El Congreso tiene su sede en la capital de la República”. Así, la solicitud de realizar el acto en una base militar fue rechazada por la administración saliente.

La carta enviada a De la Espriella enfatiza que, de acuerdo con el artículo 33, “por acuerdo entre ellas, las Cámaras podrán trasladar su sede a otro lugar y, en caso de perturbación del orden público, podrán reunirse en el sitio que designe el Presidente del Senado”. Sin embargo, desde la Presidencia aclaran que no se cumplen las condiciones para aplicar esta excepción.

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Abelardo de la Espriella no podría posesionarse en una guarnición militar según la Presidencia - crédito Reuters/Colprensa

En consecuencia, la petición de organizar la ceremonia en instalaciones militares como la Vigésima Brigada en Popayán, CACOM 7, Cantón Militar Pichincha en Cali, Tolemaida o CAMAN en Madrid fue desestimada.

El texto es explícito: “La solicitud de apoyo para la visita anticipada [...] en cuanto se encuentra motivada, según su propia comunicación, en la eventual decisión de realizar allí la posesión presidencial, no es procedente, por los fundamentos expuestos en el numeral anterior”.

La Presidencia le recordó al mandatario electo y a su equipo que solo una decisión conjunta del Congreso permitiría modificar la sede de la investidura. Por el momento, la ley obliga a que la ceremonia se lleve a cabo en el Capitolio Nacional, sede institucional del Congreso.

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